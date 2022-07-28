أعداد غفيرة في صحن المطاف مع اقتراب استقبال معتمري الخارج

امتلأ الفناء بأعداد كبيرة في أجمل رسم هندسي، مع اقتراب استقبال الحجاج خارج المملكة.

فيديو | راحة نفسية .. طهارة وطهارة ..

في أجمل رسم هندسي، تمتلئ اللوحة الالتفافية بأعداد كبيرة مع اقتراب استقبال المعتمرين خارج المملكة. #الإخبارية pic.twitter.com/oziLEDMzwC

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 28 يوليو 2022

العمرة تسمح

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر خدمة تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق العمرة ابتداءً من شهر محرم من العام المقبل 1444 هـ الموافق 30/7/2022 م وذلك ضمن الجهود المبذولة للتسهيل. الخدمات المقدمة للحجاج والزوار لأداء العمرة بسلام وهدوء.

العديد من الخيارات

يقدم تطبيق العمرة خيارات متنوعة لحجز المواعيد حسب سعة المسجد الحرام على مدار اليوم، ويوفر التطبيق سلسلة من الاتجاهات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

متطلبات

اشتملت اشتراطات اصدار تصاريح العمرة ومدخل المسجد الحرام على الامن الصحي حسب طلب ثقتنا لمن ثبتت اصابته او خالط احد المصابين بكورونا اذنه سيتم الإلغاء من خلال التطبيق، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء كمامة طوال فترة الإقامة داخل العلبة والالتزام بمغادرة العلبة مع نهاية فترة التصحيح، بالإضافة إلى عدم حمل الحقائب والأمتعة غير مصرح لهم بدخول الحرم.