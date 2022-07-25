أعراض ارتجاج المخ عند الأطفال و معرفة آثار الارتجاج المحتملة ،هو إصابة في الراس يتأثر به الدماغ و التي تكون بسبب التعرض لحادث معين يتسبب بالإصابة بضربة قوية على الرأس ويؤدي ذلك الى اختلال في وظائف الدماغ مثل الرؤية والتوازن في معظم الأوقات و يُشفى المريض دون أي مضاعفات وفي بعض الحوادث قد يعاني المريض من أعراض لفترة طويلة وذلك يعتمد على مدى تأثر الدماغ و شدة الإصابة .

أعراض الارتجاج عند الأطفال

صداع أو شعور بضغط في الرأس.

الغثيان أو القيء.

مشاكل التوازن أو الدوخة.

رؤية مزدوجة أو ضبابية.

الحساسية للضوء أو الضوضاء.

الشعور بالخمول أو الترنح أو الذهول.

صعوبة في الانتباه

مشاكل في الذاكرة.

ارتباك.

بطيء في الفهم والاستجابة للآخرين.

مشاكل النوم؛

تغيرات في المزاج

التغييرات في السلوك.

التغييرات في الشخصية.

إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من ارتجاج في المخ، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

سيحدد طبيب طفلك مدى شدة الارتجاج ومتى يكون من الآمن لطفلك العودة إلى الرياضة أو المدرسة أو الأنشطة الأخرى.

من خلال جميع النقاط التي تم سردها، يمكننا التعرف على أعراض ارتجاج المخ عند الأطفا

ما هي الآثار المحتملة لارتجاج المخ عند الأطفال

معظم إصابات الرأس المرتبطة بالرياضة، مثل الارتجاج، والتي تتداخل مؤقتًا مع طريقة عمل الدماغ، تكون خفيفة وتسمح بالشفاء التام.

ومع ذلك، يمكن أن تشكل ارتجاج المخ لدى الأطفال مخاطر صحية خطيرة.

تستغرق إصابات الرأس وقتًا للشفاء.

يجب أن يستريح الأطفال من الأنشطة البدنية والعقلية (الإدراكية) لمدة يوم أو يومين بعد حدوث ارتجاج، ثم العودة إلى الأنشطة تدريجيًا حسب ما تسمح به الأعراض.

قد يحتاج الأطفال الذين يعودون إلى المدرسة بعد تعرضهم لارتجاج في المخ إلى بعض التعديلات في الفصل، بما في ذلك حمل دورة أخف أو يوم دراسي أقصر.

إذا تسبب نشاط مثل القراءة أو الركض في ظهور أعراض، مثل الصداع، فيجب أن يأخذ الطفل استراحة، ثم يستأنف النشاط لفترات أقصر ويعمل تدريجياً حتى تصل إلى مستويات ما قبل الارتجاج مع تحسن الأعراض.

يمكن أن يصاب الأطفال بمضاعفات إذا عادوا إلى ممارسة الرياضة والأنشطة الأخرى قبل أن يلتئم الارتجاج.

يمكن أن تؤدي ضربة أخرى على الرأس أثناء التعافي من ارتجاج أولي إلى أعراض تدوم لفترة أطول أو تلف دائم.

اتبع القاعدة الأساسية، إذا كنت في شك، اتركها بمفردها.

إذا كان هناك أي اشتباه في حدوث ارتجاج، فمن الأفضل عدم العودة إلى اللعب حتى تتحسن الأعراض.

ومن أعراض الارتجاج صداع شديد وصعوبة في التفكير بالتركيز مثل الذاكرة والانتباه والدوخة والعصبية الشديدة.

متلازمة ما بعد الارتجاج هي اضطراب معقد من أعراض الارتجاج يستمر لفترة أطول من فترة الشفاء الطبيعية.

ليس من الواضح سبب إصابة بعض الأشخاص بمتلازمة ما بعد الارتجاج والبعض الآخر لا يصاب بها.

في بعض الأحيان، لا تؤدي شدة الارتجاج إلى الإصابة بمتلازمة الارتجاج وخطر الإصابة به.

تشير بعض الأبحاث إلى أن التعرض لارتجاج متكرر قد يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة ما بعد الارتجاج.

يواصل الباحثون دراسة الآثار المحتملة الأخرى طويلة المدى للارتجاج.

إن الإصابة بارتجاج في المخ تجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بآخر.

يمكن أن تتضاعف آثار الارتجاجات المتكررة على مدى سنوات.

لحماية طفلك من إصابات الرأس، أصر على معدات الحماية المناسبة والمجهزة بشكل صحيح، مثل خوذة، أثناء ممارسة الرياضة والأنشطة الأخرى.

ومع ذلك، حتى أفضل معدات الحماية لا يمكن أن تمنع جميع حالات الارتجاج.

يمكن أن تصاب بارتجاج في المخ دون أن تفقد الوعي. كما يمكن أن تؤدي الضربة التي يتعرض لها الجسم إلى حدوث ارتجاج في المخ.

تأكد من أن مدرب طفلك يعرف ما إذا كان طفلك يعاني من ارتجاج في المخ.

يجب ألا يعود طفلك للعب حتى يتم إجازته من قبل أخصائي طبي.

بعد ة جميع المعلمات السابقة، يمكننا التعرف على جميع أعراض الارتجاج لدى الأطفال.

ماذا تفعل إذا كان لديك ارتجاج

لا تحتاج عادةً إلى الحصول على استشارة طبية فورية إذا كانت لديك أعراض خفيفة فقط لا تستمر لفترة طويلة بعد إصابة في الرأس، مثل الصداع الذي يزول من تلقاء نفسه أو عند تناول مسكن.

دوار طفيف.

الشعور بالمرض

أن تكون في حالة ذهول بعض الشيء.

من الممكن أنه عندما يكون لديك ارتجاج، يجب عليك اتباع النصائح التي يتم إعطاؤها لعلاج الارتجاج في المنزل بطريقة صحيحة ونظيفة طبياً.

متى تذهب الى المستشفى

إذا أصبت برأسك وتعاني من مشاكل في الذاكرة، فانتقل إلى أقرب قسم للطوارئ والحوادث.

صداع لا يزول

مرارا وتكرارا منذ الاصابة.

بعض التغييرات في أفعالك، مثل الإفراط في التوتر.

خضعت لجراحة في الدماغ في الماضي أو كنت تتناول أدوية تسييل الدم مثل الوارفارين.

كان يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات.

في هذه الحالات، يجب أن يتم فحصك بواسطة أخصائي صحي مدرب على تقييم إصابات الرأس.

سيقررون ما إذا كنت بحاجة إلى فحص دماغ لاستبعاد إصابة دماغية خطيرة.

ما هي آثار الارتجاج الذي يصيب الدماغ ولم يتم تشخيصه من قبل

لدى بعض الأشخاص، يمكن أن تستمر أعراض الارتجاج لبضعة أشهر أو أكثر، وهذا ما يعرف بمتلازمة ما بعد الارتجاج.

تشمل الأعراض المحتملة صداع.

دوخة.

مشاكل في الذاكرة أو التركيز.

عدم الاستقرار.

الاكتئاب والقلق والتغيرات في السلوك.

راجع طبيبك إذا استمرت الأعراض بعد 3 أشهر.

قد يكونوا قادرين على التوصية بعلاجات لبعض أعراضك، أو قد يحولونك إلى أخصائي.

كيفية منع الارتجاج

لا توجد طريقة مضمونة للوقاية من الارتجاج، ولكن هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها والتي قد تقلل من فرصتك في التعرض لإصابة في الرأس، والتي تشمل ارتداء المعدات الموصى بها عند المشاركة في رياضة تتطلب الاحتكاك، مثل الملاكمة.

تأكد من أن أي رياضة تشارك فيها أنت أو طفلك يتم الإشراف عليها من قبل شخص مدرب ومؤهل بشكل مناسب.

ارتدِ حزام الأمان عند القيادة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ركوب الدراجات أو الخيول.

من المهم تجنب إصابات الرأس حيث تم ربط الارتجاجات المتكررة أو الضربات على الرأس بمشاكل خطيرة، بما في ذلك حالة في الدماغ تسمى الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن.

العلاج الاول للارتجاج هو الاسترخاء والراحة الطويلة وعدم الاجهاد حيث يحتاج الدماغ إلى الراحة حتى يتشافى ومن الممكن أن يستغرق الشفاء الكامل فترات طويلة وفقاً لشدة الإصابة بالدماغ والمقصود بالراحة هنا الراحة من كل من العمل العقلي والجسدي بعد الارتجاج نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور والسلامة من كل شر.