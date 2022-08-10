أعراض الإجهاد الحراري في أجواء الصيف

استعرض علي السلطان استشاري الطوارئ أعراض الإجهاد الحراري في طقس الصيف اليوم.

وقال السلطان لراديو الرياض الإجهاد الحراري حالة تحدث نتيجة تعريض الجسم لدرجات حرارة عالية.

أعراض الإجهاد الحراري

وأضاف أن أعراض الإجهاد الحراري تشمل التعرق الشديد والصداع في مقدمة الرأس والدوخة والتوتر العضلي في بعض العضلات وانخفاض ضغط الدم والخفقان في حالة الجفاف.

وعن أسباب الإجهاد الحراري قال السلطان الإجهاد الحراري نوعان، أولهما يحدث بسبب ضياع وندرة المياه لقلة تجدد المياه أو نسيان الشرب، ويحدث في الصيف وعند الناس. مع الأمراض المزمنة.

وأشار السلطان إلى أن النوع الثاني من الإجهاد الحراري يشمل فقدان الأملاح ونقصها نتيجة التعرق المفرط واستبدال الجسم بماء يحتوي على نسبة قليلة من الأملاح.