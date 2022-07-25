أعراض التهاب العصب الخامس و معرفة الفئات الأكثر عرضة ،عند الاصابة بهذا المرض يتم الشعور بتنميل أو خدران في الوجه قبل بدء نوبة الوجع الرهيب ، وغالبًا ما يظهر الألم في قسم واحد من الوجه، ولكن من الاحتمال أن يظهر كذلك على القسمين من الوجه، وقد يظهر ألم التهاب العصب الخامس على صورة من مجموعة من الصور مثل وجع خفيف متقطّع يظهر على فترات تتراوح بين عدة ثوانٍ إلى عدة دقائق.

آلام العصب الخامس

كثير منا لا يعرف ما هو ألم العصب الخامس وكيف يمكن تمييزه. وهو ألم شديد وشديد يأتي على شكل نوبات في الوجه، وهذه النوبات تشبه الصدمة الكهربائية التي تأتي لبضع ثوان فقط.

يمكن أن تحدث هذه النوبات من خلال أنواع عديدة من المحفزات، مثل تناول الطعام، أو التعرض للهواء شديد البرودة، أو تنظيف أسنانك بالفرشاة.

ألم العصب الخامس لا يتحدد بعدد النوبات المحددة، فقد يأتي على شكل هجوم واحد، وقد يأتي بهجمات متفرقة في أوقات مختلفة، وهكذا.

السبب الرئيسي لحدوث نوبات الألم التي تصيب الوجه هنا هو الضغط الشديد من الأوعية الدموية في الدماغ بشكل مستمر على العصب الخامس في الوجه، وهو العصب المسؤول عن نقل كل ما يشعر به الوجه إلى المخ. وفي اليوم التالي سنتعرف على أعراض التهاب العصب الخامس.

أعراض التهاب العصب الخامس

يأتي ألم التهاب العصب الخامس بشكل مفاجئ، مما يجعل المريض غير قادر على تحديد نوع هذا الألم، وقد يعتقد كثير من الناس أنه مجرد صداع أو وجع أسنان، لكن من الضروري تحديد الأعراض المصاحبة لالتهاب العصب الخامس والذهاب إلى طبيب على الفور.

يأتي الألم العصبي الخامس على شكل نوبات مفاجئة، يشعر فيها المريض بألم شديد في منطقة الوجه دون أي سبب.

تظهر هذه النوبات وتزداد شدتها نتيجة الأكل أو الحلاقة أو غسل الوجه أو وضع المكياج على الوجه أو التعرض للهواء البارد.

يستمر الألم المصاحب لالتهاب العصب الخامس لبضع دقائق ثم يزول النوبة.

يظهر الألم العصبي الخامس على فترات غير منتظمة وبطريقة غير محسوبة، حيث قد يكون الألم متتاليًا وتحدث أكثر من نوبة واحدة في نفس الوقت، وقد تحدث نوبة واحدة على مدار اليوم، وقد تمر فترات طويلة لا تحدث فيها نوبات ألم، وهلم جرا.

من أبرز أعراض التهاب العصب الخامس التي يصاحب هذا الألم العصب الخامس التعرض للألم في جانب واحد فقط من الوجه.

في بداية التهاب العصب الخامس، يكون الألم بسيطًا ويأتي على فترات، وكلما مر الوقت، كلما زاد تواتر الألم، أصبح أكثر شدة ولا يطاق.

الأماكن التي يحدث فيها ألم العصب الخامس هي اللثة والأسنان والشفتين والفكين والخدين وكذلك الجبهة.

الآلام الشديدة التي تأتي في الوجه والرأس بشكل مستمر على شكل صداع كلي أو صداع نصفي مما يفقد القدرة على التركيز.

الشعور بالتعب المستمر والتعب الشديد وفقدان القدرة على بذل الجهد.

الشعور بالضغط على العين مع وجود ألم في نصف الوجه.

ألم شديد بين الأسنان نتيجة عدم قدرة العصب الخامس على إطعامها.

يفقد المريض القدرة على الشعور بالجزء المصاب من وجهه، حيث لا يستطيع مضغ الطعام أو التحكم في حركة العين بسبب ضمور العضلات.

من خلال جميع النقاط المدرجة داخل الفقرة، يمكننا التعرف على أعراض التهاب العصب الخامس بالتفصيل.

المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب العصب الخامس

هناك الكثير من الأبحاث والدراسات العلمية التي تشير إلى أن النساء بشكل عام هن أكثر الفئات عرضة للإصابة بألم العصب الخامس، حيث تتجاوز نسبة النساء المصابات بهذا المرض نسبة الرجال بشكل كبير.

يعتبر كبار السن من الفئات التي تظهر عليها أعراض التهاب العصب الخامس، لأن الشيخوخة تلعب دورًا رئيسيًا في هذا الأمر، خاصة لمن هم فوق سن الخمسين عامًا.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب العصب الخامس.

قد يأتي الألم العصبي الخامس نتيجة لعوامل وراثية، حيث تزداد نسبة الإصابة بالعدوى لدى الأشخاص الذين ينتمون إلى أقارب سبق أن تعرضوا لهذا المرض.

هل التهاب العصب الخامس يشكل خطورة على الصحة

يخشى الكثير من الناس هذا المرض، ويعتقدون أنه مرض خطير يؤثر على حياة المريض المستقبلية، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث أنه لا يسبب أي مشاكل صحية على المدى الطويل.

الألم العصبي الخامس مرض غير خطير ولا يشكل أي خطر على صحة المريض.

على الرغم من أن الألم الناتج عن التهاب العصب الخامس قد يكون شديدًا وحادًا في كثير من الحالات، إلا أنه يعتبر سهل العلاج، ولا يستغرق سوى وقت للشفاء.

يمكن لمريض الألم العصبي الخامس التخلص من جميع الأعراض المصاحبة لهذا المرض بمجرد شفائه واتباع تعليمات الطبيب.

لا ينبغي إهمال الذهاب إلى الطبيب عند التعرض للإصابة بالتهاب العصب الخامس، فكلما مر الوقت، ساءت حالة المريض.

أسباب التهاب العصب الخامس

يحدث التهاب العصب الخامس نتيجة وجود بعض الأوعية الدموية التي تضغط على العصب في الوجه، وهذا يسبب تلف الغمد المياليني المسؤول عن حماية العصب الخامس.

الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر بشكل مباشر على العصب النخاعي المحيط بالعصب الخامس، مثل التصلب المتعدد.

التعرض لأي ورم يضغط مباشرة على العصب الخامس.

بعض إصابات الوجه التي تصيب العصب الخامس، مثل حادث معين أو سكتة دماغية.

التعرض لحالات الحزن الشديد أو القلق والتوتر والضغط المستمر، حيث أن كل هذه الأمور تؤثر سلبًا على العصب مما يؤدي إلى انقباضه مما يؤدي إلى تصلب العصب وعدم قدرة الإشارات العصبية على العبور خلاله مما يؤدي إلى التهابه.

التعرض لنزلات برد شديدة مفاجئة خاصة في فصل الشتاء مما ينتج عنه تقلص في الأوعية الدموية التي تغذي العصب الخامس، وهنا نجد أن العصب الخامس يبدأ في الانكماش تدريجياً، وبالتالي لن تتمكن الإشارات العصبية من ذلك. يمر من خلاله ويحدث عيب يؤدي إلى التهاب العصب.

علاج الألم العصبي الخامس

لا يمكن تجربة علاج التهاب العصب الخامس إلا تحت إشراف طبيب خاص، ومن هنا كان لابد من التحذير من ضرورة الذهاب إلى الطبيب وعدم الرضا عن النفس أو الاعتماد على التشخيصات والأدوية على الإنترنت.

يصف الأطباء بعض الأدوية الطبية لمريض العصب الخامس. وتشمل هذه الأدوية المهدئات التي تمنع تهيج الأعصاب، وتقلل من الحساسية، وتساعد في عملية إرخاء العضلات، مع استخدام بعض الأدوية المسكنة عالية الفعالية، حيث لا تؤثر المسكنات العادية على الألم المصاحب لالتهاب العصب الخامس.

في بعض الأحيان قد لا تعمل الأدوية في علاج التهاب العصب الخامس وتزداد حالة المريض سوءًا يومًا بعد يوم، وهنا يلجأ الطبيب المعالج إلى الجراحة فورًا حيث يقوم بتحريك الأوعية الدموية التي تضغط على هذا العصب مما يخفف الضغط ويقلل من تأثيره. .

يستخدم الطبيب أحيانًا الألم العصبي الخامس، وهو نوع من الجراحة.

يجب على الناس المعرضون للإصابة معرفة أن التهاب العصب الخامس هو مرض وقته طويل في الإصابة، ويجب على المصابين اتباع مجموعة من النصائح للتقليل من تهيّج العصب الخامس ومن هذه النصائح الامتناع عن الأطعمة والمشروبات التي تحتاج إلى المضغ الكثير للتخفيف من استهلاك الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة .