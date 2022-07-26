أعراض الروماتيزم في اليدين ،يؤثر مرض الروماتيزم على مجموعة كبيرة من الاعضاء و من العظام والمفاصل بما في ذلك اليدين، لكن هل تعرفت من قبل على اشهر وابرز الأعراض الروماتيزم في اليدين ومن علامات المرض هي ظهور تورم حول مفاصل الأصابع المصابة في كل من اليدين اليسرى واليسرىالتورم حول معصم اليدين والشعور بالوجع ، والشعور بالدفء والانتفاخ عند لمس المفصل ويوجد علامات أخرى أيضا.

التهاب المفصل الروماتويدي

مرض الروماتويد هو مرض مزمن يصيب جهاز المناعة الذاتية للإنسان، من خلاله يقلل جهاز المناعة من مدى هجوم الجسم للعدوى، ويؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي ليس فقط على المفاصل ولكن أيضًا على أعضاء الجسم المختلفة.

قد يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي إعاقات جسدية، على الرغم من أن الأنواع الأحدث قد حسنت بشكل كبير خيارات العلاج.

يستمر الالتهاب عندما يظهر لمدة تصل إلى أسبوع أو عدة أشهر، وتختلف علاماته من شخص لآخر.

قم بزيارة موقع جربه للحصول على مزيد من المعلومات عن طريق النقر فوق هذا الارتباط

أسباب الروماتيزم في اليدين

الروماتيزم لها أسباب بدائية، ولكن لم يتم تحديد أسباب مؤكدة بعد سلسلة من الأبحاث التي أجراها الأطباء والخبراء والعلماء خلصوا إلى ما يلي

تصبح الأوتار والأربطة ضعيفة وتتمدد بشكل تدريجي، وبالتالي يفقد المفصل شكله ومحاذاة، ولا يعرف الأطباء أصل هذه العملية، حيث قد يكون هناك مكون وراثي.

الجينات ليست السبب الرئيسي لالتهاب المفاصل الروماتويدي، لكنها تعرضك لعوامل بيئية مثل العدوى والبكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تسبب تطور المرض.

أعراض الروماتيزم في اليدين

يبدأ الروماتيزم بالمفاصل الصغيرة ومنها إلى المفاصل الرئيسية مثل الكتفين والمرفقين والركبتين. ومن أعراض الروماتيزم في اليدين ما يلي

الشعور بألم في مفاصل اليدين.

تشكلت كتل دموية تحت جلد اليدين.

قد تحدث بعض التشوهات في الأصابع.

تنتفخ اليدين ويحدث احمرار يتبعه ارتفاع في درجة الحرارة.

يشعر الشخص بعدم القدرة على تحريك يديه بألم شديد عند ثنيهما

الأعراض المحتملة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

فيما يلي الأعراض التي قد تظهر كعلامات لالتهاب المفاصل الروماتويدي

الحمى والتعب والامتناع عن الطعام.

تؤلم المفاصل وتكون عادة دافئة ومنتفخة.

يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي المبكر المفاصل الصغيرة، وخاصة المفاصل بين اليدين وأصابع القدم.

عند كبار السن، غالبًا ما تتطور الأعراض لتشمل الرسغين والركبتين والمرفقين والكتفين والوركين، وتكون هذه على جانبي الجسم.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

ما يقرب من 40 ٪ لديهم علامات التهاب المفاصل الروماتويدي التي لا تشمل المفاصل. قد يؤثر على مجموعة من الهياكل بدون مفاصل، مثل

الكلى؛

القلب.

جلد.

العيون.

رئتين؛

نخاع العظم.

الغدد اللعابية.

الأوعية الدموية.

أنسجة عصبية.

العوامل التي تساهم في الإصابة بالروماتيزم

تتضمن العوامل التي قد تساهم في زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي

الجنس من الواضح أن الإصابة بأمراض الروماتيزم تزداد عند النساء أكثر من الرجال.

العمر يعتبر الروماتيزم أكثر شيوعًا في منتصف العمر، ولكن قد يصاب به الشخص في أي عمر.

التدخين يشكل التدخين خطرا لأنه يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، خاصة إذا كان يحمل جينات وراثية “تجعله عرضة للإصابة”. من الواضح أيضًا أن التدخين مرتبط بخطورة المرض.

التعرضات البيئية يمكن لبعض حالات التعرض مثل الأسبستوس أو السيليكا أن تزيد من فرص الإصابة بالمرض، حيث يتعرض عمال الطوارئ عادة للغبار من انهيار مركز التجارة العالمي المعرضين لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

السمنة النساء في سن 55 أو أقل، وخاصة بين أولئك الذين يعانون من السمنة، معرضات لبعض المخاطر.

كيفية الوقاية من روماتيزم اليدين

القيام ببعض التمارين التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية والتي بدورها تحافظ على الجسم بالكامل.

الامتناع عن التدخين، لأنه يسبب العديد من الأمراض وخاصة في الأطراف، وبالتالي هشاشة العظام، مما يقلل من كفاءة جهاز المناعة.

السعي لإنقاص الوزن لأن السمنة أو زيادة الوزن تساهم في الإصابة بأمراض الروماتيزم.

تجنب الملوثات البيئية مثل دخان المصانع أو النفايات أو السيارات.

إذا لم تكن قادرًا على تشخيص العلاج أو كنت قلقًا للغاية، فاستشر طبيبك للحصول على المساعدة في العلاج.

مضاعفات روماتيزم اليدين

يساهم التهاب المفاصل الروماتويدي في زيادة خطر الإصابة بالعدوى على النحو التالي

مشاكل القلب يمكن أن يزيد التهاب المفاصل الروماتويدي من فرص الإصابة بتصلب الشرايين وانسدادها، فضلاً عن التهاب الكيس المحيط بالقلب.

جفاف العين والفم يكون الشخص المريض أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة سجوجرن، وهو اضطراب يقلل الرطوبة في العينين والفم.

أمراض الرئة الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي معرضون لالتهاب أنسجة الرئة، مما يؤدي إلى ضيق تدريجي في التنفس.

سرطان الغدد الليمفاوية يزيد التهاب المفاصل الروماتويدي من فرص الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، والذي يتضمن مجموعة من سرطانات الدم التي تتطور في الجهاز اللمفاوي.

متلازمة النفق الرسغي يمكن للالتهاب أن يضغط على العصب الذي يغذي اليد والأصابع، كما أنه يؤثر على الرسغين.

الالتهابات يؤدي المرض نفسه والعديد من الأدوية المستخدمة في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي إلى إضعاف جهاز المناعة لدى المريض، وبالتالي زيادة الإصابة.

تكوين غير طبيعي للجسم نسبة الدهون إلى الكتلة التي لا تحتوي على دهون أعلى في الشخص المصاب بالمرض منها في الشخص السليم.

علاج روماتيزم اليدين

لعلاج الروماتيزم في اليدين، قم بما يلي

استخدم بعض الكريمات التي تخفف الألم.

ضع مكعبات الثلج في كيس محكم الغلق وضعه على يدك.

تناول المضادات الحيوية التي لها دور في تقوية جهاز المناعة لمكافحة أمراض اليد الروماتيزمية.

يمكن اللجوء إلى العلاج عن طريق الجراحة، حيث يتم استخدامه إذا كان المرض مزمنًا، مما يقلل من التهاب اليدين.

استخدم بعض الحقن التي تحتوي على الستيرويد لتخدير المنطقة المصابة. لا يوجد مضاد حيوي متاح.

تجنب التوتر العصبي، والابتعاد عن المشاكل النفسية، وتناول بعض المكملات الغذائية التي تشمل أوميجا 3 وزيت الكتان وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات.

لا توجد اختبارات محددة تساهم في تشخيص الروماتيزم بشكل حاسم، حيث أن الأعراض قد تتشابه مع مجموعة كبيرة من الأمراض المنتشرة في العالم ، ومع ذلك قد يجري الطبيب الكثير من الفحوصات للتحقق من الأعراض والتشخيص، يقوم الطبيب بفحص اليدين، والأصابع نسأل الله لكم التوفيق.