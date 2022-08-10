أعراض القولون العصبي عند النساء وعلاجه، تتنوع أعراض مرض متلازمة القولون العصبي المنتشر في العالم والمعروف باسم أيضًا بمتلازمة الأمعاء الهيوجة من شخصٍ إلى آخر، فمن الاحتمال أن تتطوّر كافة الأعراض لدى المصاب أو قد يظهر جزء منها، ويُشار إلى أنّ هذه الإصابة قد يكون فيها وجود حركة طبيعية للأمعاء لمجموعة من الأيّام، وعادةً ما تكون العلامات ذات قوة خفيفة لدى الكثير من المرضى.

أعراض القولون العصبي لدى النساء وعلاجه

عادة ما يسبب القولون العصبي أعراضًا مزعجة للغاية، بما في ذلك آلام البطن والكثير من الغازات، وتزداد الأعراض عند النساء لتشمل الأرق وآلام الظهر وآلام البطن والشعور بالاكتئاب، بالإضافة إلى الألم أثناء الحيض، فيما يلي أعراض القولون العصبي لدى النساء ومعالجتها بالتفصيل

إمساك أو إسهال

يعد الإمساك أحد الأعراض الشائعة لمرض القولون العصبي لدى النساء، مما يعني عدم وجود حركة الأمعاء لمدة يوم أو يومين أو أكثر. بالإضافة إلى الإمساك، تلاحظ النساء أعراضًا أخرى مثل انتفاخ البطن والألم.

على عكس الإمساك، قد تصاب بعض النساء بالإسهال. على الرغم من أن الرجال يعانون منه في كثير من الأحيان أكثر من النساء عندما يكون لديهم متلازمة القولون العصبي، فقد تلاحظ بعض النساء بداية الإسهال قبل الدورة الشهرية.

وبشكل أوضح، يعاني بعض الأشخاص من الإمساك والبعض الآخر يعانون من الإسهال، وقد يتناوب نفس الشخص بين الإمساك والإسهال، وهذا يؤثر على نفسية المريض بالإضافة إلى أعراض أخرى شديدة وخاصة آلام البطن ولكن في حالة شديدة. الإسهال، فمن المهم إبقاء الجسم غير معرض للجفاف عن طريق شرب الكثير من السوائل.

تورم

من بين أعراض القولون العصبي، أكثرها شيوعاً بين النساء هو انتفاخ البطن، وذلك بسبب كثرة الغازات في الأمعاء، وقد تتفاقم قبل بداية الدورة الشهرية، ومن يعانون من الانتباذ البطاني الرحمي المهاجر، ويمكن علاج انتفاخ البطن عن طريق تجنب الأطعمة. التي تزيد من مشكلة الانتفاخ.

سلس البول

أشارت بعض الدراسات إلى أن النساء المصابات بمتلازمة القولون العصبي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسلس البول، وفي هذه الحالة تلاحظ المرأة فرط نشاط المثانة والرغبة في التبول عدة مرات على مدار اليوم، أو قد تواجه صعوبة في التبول أثناء النوم.

إعياء

مع الأعراض المتعددة لمتلازمة القولون العصبي، بما في ذلك الإمساك والإسهال وما إلى ذلك، ستشعر المرأة في النهاية بالإرهاق والتعب الشديد، وهذا يؤدي إلى حالة نفسية سيئة وتقلبات مزاجية.

قد تحدث تقلبات في المزاج بسبب الابتعاد عن بعض الأطعمة التي تحبها المرأة، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض المصاحبة للقولون العصبي، وفي حال كانت الأعراض النفسية سيئة للغاية لدرجة أنها تؤثر على الحياة اليومية للمرأة، يوصى باستشارة طبيب مختص. طبيب.

الإجهاد والتوتر

قد يعاني بعض الأشخاص من متلازمة القولون العصبي نتيجة الإجهاد المفرط أو القلق الشديد والاكتئاب، وقد يزداد هذا لدى النساء على وجه الخصوص، ولكن إذا استمر القلق المفرط، فقد يزيد من أعراض القولون العصبي.

لذلك من الضروري السيطرة على التوتر وتهدئة الأعصاب سواء عن طريق تناول الأدوية المخصصة لذلك، أو عن طريق ممارسة التمارين الهوائية مثل اليوجا.

تدلي أعضاء الحوض

من الأعراض المتقدمة لمتلازمة القولون العصبي تدلي أعضاء الحوض عند النساء، ويحدث هذا بسبب ضعف عضلات الحوض وعدم قدرتها على التحمل، بالإضافة إلى أن التناوب بين الإسهال والإمساك يزيد من المخاطر. في هذا الشأن، بما في ذلك تدلي الرحم، وهي مشكلة صحية تتطلب علاجًا فوريًا، يوصي الأطباء بمتابعتها مع أخصائي في حالة متلازمة القولون العصبي للسيطرة على الأعراض المتقدمة.

الشعور بالألم عند ممارسة الجنس

من أعراض القولون العصبي التي تعاني منها المرأة الشعور بالألم أثناء العلاقة الحميمة، وقد تلاحظ المرأة انخفاضاً في رغبتها الجنسية وقلة الإثارة بسهولة، بالإضافة إلى جفاف المهبل، وهذا بالطبع يجعل عملية الجماع شديدة للغاية. مرهق ومتعب، وكما ذكرنا أعلاه، فإن القولون العصبي قد يؤدي إلى آلام الظهر وعدم الراحة وهذا يجعل الوضع أسوأ.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

يُنصح دائمًا بة الطبيب عند ظهور أعراض القولون العصبي من البداية، ولكن يمكنك ته إذا لاحظت تغيرات كبيرة في عادات التغوط، حيث إن أعراض القولون العصبي تشبه إلى حد ما أعراض سرطان القولون، ويجب عليك ذلك. راجع الطبيب فورًا عندما تلاحظ هذه الأعراض

الإسهال أثناء الليل.

فقر دم.

لقد لاحظت فقدان الوزن دون الرغبة في القيام بذلك.

نزيف في المستقيم.

القيء والشعور بالمرض.

عندما تشعر بألم مستمر في البطن لا يهدأ حتى بعد التغوط.

لديك صعوبة في البلع.

متلازمة القولون العصبي علاج عشبي طبيعي

هناك بعض الأعشاب التي يمكن تناولها لتهدئة أعراض القولون العصبي، وهي كالتالي

شاي بالنعناع

النعناع من أفضل الأعشاب لعلاج أعراض متلازمة القولون العصبي، حيث أنه يريح عضلات الجهاز الهضمي بالإضافة إلى علاج آلام البطن وعلاج الغازات والانتفاخ والتشنجات المعوية، كما يساهم بشكل كبير في طرد الغازات. يمكن تحضير شاي النعناع من خلال الخطوات التالية

يمكن تحضير النعناع بإضافة الأوراق إلى الماء وغليها ثم تناولها.

أو يمكنك نقع الأوراق في ماء بارد ثم شرب منقوع النعناع.

في حالة عدم توفر أوراق النعناع، يمكن استخدام زيت النعناع عن طريق إضافته إلى الماء الساخن وتناوله.

شاي اليانسون

يستخدم اليانسون في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي والمعدة، ويستخدم بكثرة في هذا الأمر لما له من خصائص مهدئة، ويمكن استخدامه للتخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي، وذلك بإضافته إلى الماء الساخن أو الغليان. أو بإضافة مسحوق اليانسون إلى الماء المغلي وتناوله مباشرة.

شاي البابونج

يمتلك البابونج خواصًا مضادة للالتهابات وله تأثير قوي في طرد الغازات وعلاج التقلصات المعوية، بالإضافة إلى إرخاء عضلات الجهاز الهضمي. كما أنه يستخدم في علاج متلازمة القولون العصبي. يتم تحضيرها باستخدام أوراق البابونج الطازجة ونقعها في الماء الساخن أو شراء أكياس البابونج الجاهزة.

شاي الكركم لمتلازمة القولون العصبي

أثبتت الدراسات أن الكركم يساهم في علاج العديد من الأمراض، بالإضافة إلى علاج الأعراض المصاحبة لمتلازمة القولون العصبي، والقضاء على تقلصات واضطرابات الأمعاء، وله فوائد عديدة للجهاز الهضمي. يمكن تحضير شاي الكركم عن طريق إضافة الكركم الطازج إلى الماء الساخن أو شراء أكياس الكركم. التي تباع في الأسواق.

الزنجبيل لمتلازمة القولون العصبي

الزنجبيل من أفضل الأعشاب المستخدمة في علاج القولون العصبي وانتفاخ البطن، بالإضافة إلى أنه يزيل آلام البطن المزعجة ويعالج الغثيان وعسر الهضم، كما يساهم الزنجبيل في تطهير الأمعاء، ويمكن تحضير شاي الزنجبيل من الشاي الطازج. الزنجبيل المبشور أو شراء مسحوق الزنجبيل وإضافته إلى الماء الساخن. أضف الليمون والعسل إليها.

قرفة

تساعد القرفة على تهدئة أعراض القولون العصبي، كما أنها مفيدة جدًا للمعدة، ويمكن تناولها بإضافة مسحوق القرفة إلى الماء المغلي، أو إضافتها إلى الأطعمة والحلويات.

قوة العلامات إشارة التي تجعل المصاب ان يزور الطبيب وياخذ نصيحته إذا كان يشتكي من علامات القولون العصبي بهدف التحقق التشخيص والتأكد منها، ويُشار إلى عدم وجود فحوص خاصة بهذه الاعراض تؤكد تشخيص الإصابة بهذه المرض، وللتحقق من التشخيص يقوم الطبيب بتوجيه الأسئلة المختصة بالصّحة العامّة للمصاب.