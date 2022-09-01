أعراض تكيس المبايض البسيط، اغلبية حالات التعرض لتكيس المبايض لا تكون بصحبة مع أية أعراض خاصة ومميزة، إلا أن هناك مجموعة كبيرة من الحالات التي تظهر فيها علامات الاصابة، إلا أن هذه الأعراض تكون له شبه كبير لحالات أخرى أيضًا هذا يعني من الضروري استشارة الطبيب في حال ملاحظة هذه العلامات.

أعراض متلازمة تكيس المبايض البسيطة

أعراض كيس المبيض البسيطة تعني مجموعة من الأعراض التي تحدث للنساء نتيجة قصور المبيض الأولي، والتي تشمل كيسات المبيض.

ألم في الحوض، وقد يكون هذا الألم قوياً أو خفيفاً في أسفل البطن.

الشعور بالامتلاء أو الثقل في أسفل البطن.

الانتفاخ.

الشعور بألم في المبايض.

الإحساس بالحرارة.

كثرة القيء والقيء.

الشعور بالدوار أو الدوخة.

الشعور بالإرهاق والضعف والضعف العام.

زيادة وتيرة التبول، بسبب الحجم الكبير لكيس المبيض، مما يضغط على المثانة البولية.

الشعور بألم في أسفل الظهر.

الإصابة بعسر الهضم.

الشعور بالألم أثناء الجماع.

اكتساب الوزن بسرعة غريبة ويواجه صعوبة بالغة في فقدانه.

يحدث خلل هرموني في الجسم.

دورتكِ متأخرة أو حتى غائبة.

حيض غزير وألم مضاعف.

نمو الشعر الزائد على الوجه والجسم.

ظهور حب الشباب على الجلد.

ظهور بقع داكنة على الجلد وتحديداً في مناطق التجاعيد مثل الفخذين أو الرقبة وأسفل الثديين.

الشعور بصداع قوي ومتكرر نتيجة اضطراب هرموني.

ما هي متلازمة تكيس المبايض البسيطة

لا يمكننا الاكتفاء بالأعراض البسيطة لمتلازمة تكيس المبايض دون الحديث عن نفس الحالة. يمكن تعريف متلازمة تكيس المبايض، أو كما يطلق عليها طبيًا باسم متلازمة تكيس المبايض، على أنها حالة تنتج عن اضطرابات في مستوى الهرمونات الجنسية والإنجابية لدى النساء.

ثم يبدأ كيس أو مجموعة من الأكياس على المبيض، وغالباً ما يكون هذا الكيس عبارة عن حويصلة مغلقة تتكون من غشاء رقيق مملوء بالسوائل، وتنشأ هذه الأكياس فوق المبيض نفسه ولا تستطيع المرأة الشعور بها لأنها غير ضارة، لكنها يعيق قدرة المبيض على تحرير البويضة من جرابها.

ما يجعل التمييز بين أكياس المبيض البسيطة والمعقدة أمرًا سهلاً إلى حد ما هو أن كيس المبيض المعقد مليء ببعض المواد الصلبة بالإضافة إلى الدم، بينما يمتلئ كيس بسيط بالسوائل الطبيعية نتيجة لنمو الجريب أثناء فترة الحيض.، وتستمر في النمو حتى بعد أن يطلق المبيض البويضة، مما يؤدي إلى تراكم السوائل بداخلها.

أسباب متلازمة تكيس المبايض البسيطة

إن الحديث عن أعراض تكيس المبايض البسيط عند النساء يدفعنا إلى الحديث عن أسباب هذه المشكلة، وفي الواقع، لم يتوصل الأطباء بعد إلى أسباب محددة، يمكننا القول أنها سبب تكيس المبايض الأولي، لكنهم وضعوا في احتمالية ظهور هذه المشكلة نتيجة أحد هذه العوامل

1- اضطراب هرموني

من خلال بعض الفحوصات والمتابعة لبعض حالات النساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض، لاحظ الأطباء أن هؤلاء النساء يعانين من زيادة في هرمون الذكورة التستوستيرون والهرمون اللوتيني والبرولاكتين، وبالمقابل انخفاض ملحوظ في مستوى بروتين الجلوبيولين.، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالهرمونات الجنسية. هذا يحد من زيادة هرمون التستوستيرون.

2- العوامل الوراثية

لقد وجد الأطباء أن العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن أمهات أو جدات لديهن تاريخ وراثي لمتلازمة تكيس المبايض، وهنا تلعب الجينات دورًا خطيرًا يجب أخذه في الاعتبار.

3- زيادة مقاومة الأنسولين

والمقصود بمقاومة الأنسولين هنا أن أنسجة الجسم تقاوم عمل هرمون الأنسولين المسؤول بالدرجة الأولى عن تنظيم مستويات السكر في الجسم، مما يعني هنا أن البنكرياس يفرز نسبة أكبر من الأنسولين في الدم. يعوض الجسم، مما يؤدي إلى إفراز المبايض لنسبة أكبر من هرمون الذكورة التستوستيرون، والذي بدوره يتداخل مع نمو البصيلات في المبايض، مما يمنع أيضًا حدوث التبويض بشكل طبيعي.

كشف وتشخيص سبب تكيس المبايض

هناك العديد من الوسائل الطبية التي يمكن من خلالها اكتشاف أسباب وأعراض متلازمة تكيس المبايض لدى النساء، حتى يتم تشخيصهن بشكل صحيح من أجل تطوير بروتوكول العلاج المناسب وفقًا لطبيعة الحالة. يتم ذلك باستخدام إحدى الطرق التالية

عمل تحاليل للدم للكشف عن مستوى الهرمونات الأنثوية في الجسم.

إجراء فحوصات الدم للهرمونات المسؤولة عن التبويض.

قياس المعدل الطبيعي لعمل الغدة الدرقية في الجسم وهرموناتها.

قياس نسبة هرمون الحليب أو البرولاكتين في الجسم.

عمل الموجات فوق الصوتية المهبلية للكشف عن أي مشكلة في قناة فالوب أو في المبايض.

صبغ بالأشعة السينية للرحم وقناتي فالوب.

الأشعة السينية باستخدام الموجات فوق الصوتية للتأكد من وجود أي أكياس على أحد المبيضين.

الوقاية البسيطة من متلازمة تكيس المبايض

من خلال تجربتي مع تكيس المبايض مع البردقوش، علمت أن مشكلة تكيس المبايض ليس لها طرق وقائية محددة تمت الموافقة عليها من قبل الأطباء حتى الآن، ولكن من الممكن العمل على تجنب العدوى باتباع النصائح الوقائية التالية

الاهتمام بتطوير نظام غذائي صحي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الألبان ومشتقاتها، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة جيدة من حمض الفوليك، مثل الأفوكادو والمكسرات والخضروات الورقية مثل الملوخية والسبانخ.

– الاستمرار في ممارسة النشاط البدني المنتظم حسب الدراسات العلمية التي أكدت أن ممارسة الرياضة تساعد في تنشيط المبايض وحمايتها من مخاطر الضعف أو التكيسات والتي تعد من أكثر أسباب تأخر الحمل عند النساء، ولكن بشرط أن تكون هذه الرياضة هي ليست عنيفة وقاسية. .

الابتعاد عن كل مصادر القلق والتوتر.

التقليل من التدخين والأفضل التوقف عنه نهائيا لأنه يتسبب في انخفاض معدل الخصوبة عند النساء وعلى المدى الطويل قد يصبح سبب إصابتها بالمبيض المتعدد الكيسات من النوع الأساسي البسيط.

الاهتمام بممارسة العلاقة الزوجية بوتيرة منتظمة. من الممكن مثلا ممارسة الجماع الجنسي يوما بعد يوم وخاصة أثناء فترة الإباضة عند النساء، والسبب في ذلك يعود إلى حقيقة أن المبايض تكون أكثر نشاطا من المعدل الطبيعي خلال فترة الإباضة، و أثبتت الدراسات العلمية أن ممارسة الجنس تحمي المبايض من خطورة الكيس.

التقليل من استخدام الأدوية أو موانع الحمل، والسبب في ذلك أنه عندما تستخدمها المرأة لفترة طويلة، فإنها تسبب خللاً في مستوى الهرمونات الموجودة في جسم المرأة، مما قد يؤدي إلى مشاكل عقم مختلفة، أولهما ضعف وكيس المبايض.

احرصي على النوم أثناء الليل في غرفة لا يوجد فيها مصدر للضوء، لأن الظلام يحفز الجسم على إفراز هرمون يسمى الميلاتونين والذي يلعب دورًا حيويًا في تقوية وتنشيط عمل المبايض وحمايتها من الخمول والنعاس. الضعف الذي ينتج عنه تكوين الخراجات والعقم.

تجنب تناول الوجبات السريعة لأنها تسبب السمنة، وقد تم تصنيف زيادة الوزن أو السمنة على أنها من أهم أسباب ضعف المبايض وتكيسها.

الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية.

قلل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة أو الشاي أو المياه الغازية.

التقليل من استخدام المزلقات الجنسية، لأنها تعمل على اضطراب المستوى أو معدل الحموضة الطبيعية في المهبل. فرصة لتكوين الخراجات عليه.

اتخذت المرأة وضعية الاستلقاء على ظهرها فور انتهائها من ممارسة الجنس مع الرجل، وذلك لإفساح المجال للحيوان المنوي للوصول إلى المبيض، بحسب الدراسات الطبية حول قدرة الحيوانات المنوية على تنشيط المبايض دائمًا ومنعها من التعرق. الخراجات.

السبب العلمي الخاص لمتلازمة تكيس المبايض غير ظاهر ومجموعة كبيرة من السيدات المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن مناعة للأنسولين؛ هذا يدل أن الجسم لا يتمكن من استعمال الأنسولين بشكل جيد.