أعراض سقوط اللولب من الرحم وأسبابه ،تكشف مجموعة من الأبحاث، أن وجود اللولب في الرحم يجعل الزوجة تشعر بأنها هناك حبال تتدلى من عنق الرحم، فإذا اختفى هذا الإحساس ، يجب زيارة طبيب النساء والتوليد والشرح له عن هذه الحالة واخذ نصيحته علاوة على ذلك، يجب على المرأة أن تفحص اللولب بنفسها بعد كل دورة شهرية، للتحقق من أنه لا يزال في موضعه والانتباه من إحساس غريب تشعر به.

أعراض سقوط اللولب من الرحم

قبل ذكر أعراض سقوط اللولب من الرحم، سنخبرك أولاً ما هو اللولب.

اللولب (IUD) هو وسيلة منع حمل شائعة يتم إدخالها في الرحم بعد الإجهاض أو خلال الأيام التي تسبق الدورة الشهرية لمنع مرور الحيوانات المنوية إلى البويضة والتخصيب، وبالتالي منع الحمل.

إجراء إدخال اللولب هو إجراء بسيط قد لا يتطلب حتى تخديرًا للمرأة. يستخدم الطبيب منظارًا يدخله في فتحة المهبل، ثم يتم إدخال اللولب في الرحم.

لا تحتاج هذه العملية لأكثر من 5 دقائق، وبعدها يمكن للمرأة أن تذهب إلى منزلها بشكل طبيعي، حيث أن الألم لا يستمر أكثر من بضع دقائق في معظم الحالات.

أما علامات أو أعراض سقوط اللولب من الرحم أو تحركه فهي كالآتي إفرازات غريبة من المهبل. نزيف حاد مصحوب بتقلصات شديدة في منطقة عنق الرحم. هناك بعض علامات الإصابة بالعدوى في المهبل، والتي تشمل ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالإرهاق. إذا تم لمس خيوط اللولب، فقد تلاحظ المرأة طول السلاسل أقصر من المعتاد. مسافات غير متساوية بين سلال الحلزون. الإحساس بخيوط اللولب في منطقة بعيدة عن مكان تواجدها الطبيعي. في بعض الأحيان قد لا تكون المرأة قادرة على الشعور بوجود اللولب.



أسباب سقوط اللولب من الرحم

بعد التعرف على أعراض سقوط اللولب من الرحم، إليك أسباب تحرك اللولب أو سقوطه.

في معظم الحالات، تعتبر مشكلة سقوط اللولب من الرحم مشكلة نادرة، ولكن في بعض الأحيان قد تكون هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى حركته، وأهمها ما يلي

لم تكن المرأة حامل من قبل.

عدوى في الرحم.

عمر المرأة أقل من 20 سنة.

إدخال الملف مباشرة بعد وضعه.

عيب خلقي في حجم أو شكل الرحم.

نزيف حاد أثناء الحيض أو ألم شديد خلال تلك الفترة.

إدخال اللولب بعد الإجهاض في الأثلوث الثاني.

أنواع اللولب

اللولب (IUD) هو وسيلة منع حمل طويلة الأمد يمكن وضعها لسنوات لتنظيم التكاثر، ولكن إحدى مزاياها أن الحمل يمكن أن يحدث بشكل طبيعي إذا تمت إزالته. هناك أيضًا نوعان من اللولب يمكن للمرأة الاختيار من بينهما

اللولب النحاسي

يسمى هذا النوع باللولب غير الهرموني، ويستمر حتى 10 سنوات فقط.

اللولب النحاسي مصنوع من البلاستيك ومغطى بطبقة من النحاس. يعمل هذا النوع من اللولب عن طريق قتل الحيوانات المنوية من خلال مادة النحاس التي تمنعها من الوصول إلى البويضة.

يعتبر هذا النوع الأكثر استخدامًا لأنه يعطل نمو البويضات مما يقلل بشكل كبير من فرصة الحمل.

اللولب الهرموني

يستخدم هذا النوع لمدة 6 سنوات فقط، ويعتمد في عمله على إفراز هرمونات مثل البروجسترون وهو مشابه للهرمون الطبيعي الذي يعمل على إفراز الكثير من المخاط في منطقة عنق الرحم مما يعيق وصول الحيوانات المنوية البيضة.

يتوفر اللولب الهرموني بأربعة أحجام صغيرة ويختلف حسب طول الوقت الذي يمكن فيه استخدام الجهاز.

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ميزات اللولب

يتميز الملف بالعديد من المزايا مقارنة بالطرق الأخرى المستخدمة في تحديد الحمل، ومن أهمها ما يلي

لا يسبب مشكلة أثناء الجماع.

إذا كنت ترغب في إنجاب الأطفال، فيمكن إزالته بسهولة.

يصلح لجميع حالات النساء فوق سن العشرين.

يساعد في منع الحمل بنسبة تصل إلى 99٪.

لا يحتاج إلى فترة زمنية حتى يبدأ تأثيره، لكن الحمل يتوقف فور وضعه في الرحم.

لا يسبب مشاكل في إرضاع الطفل، ولا يتأثر بتناول أي نوع من الأدوية.

لا يسبب أي خلل هرموني في الجسم، أو أي أعراض قد تصاحب ذلك، مثل ألم الثدي أو الصداع.

لا يؤدي إلى تراكم الماء في الجسم أو زيادة الوزن كما تفعل حبوب منع الحمل.

لا يتسبب في زيادة خطر الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان مثل سرطان الرحم أو سرطان المبيض.

تلف اللولب

عادة ما تختلف استجابة الجسم للولب من شخص لآخر، لذلك من الصعب التنبؤ بالمضاعفات التي يمكن أن تحدث بسبب استخدام اللولب. تشمل هذه الأضرار

الشعور بالألم مثل الذي يحدث أثناء الحيض خاصة في الأيام الأولى من تركيب الجهاز.

قد تسبب بعض الحالات دوارًا أو صداعًا، بالإضافة إلى الشعور ببعض التشنجات في البطن.

تكيسات المبيض، والتي عادة لا تسبب ضررًا معينًا، ولكنها قد تصاحبها بعض الأعراض مثل

انتفاخ في أسفل البطن.

قد يؤدي الألم الشديد أيضًا إلى تلك المنطقة إذا انفجر أحد الأكياس.

في نسبة صغيرة (حوالي 1٪) يمكن أن يحدث الحمل بوجود اللولب، وفي هذه الحالة قد تظهر بعض المضاعفات على المرأة الحامل، مثل تحدث العدوى. مخاطر عالية للإجهاض أو الولادة المبكرة. لذلك، يجب إزالة اللولب (IUD) إذا رغبت الأم في الاحتفاظ بالجنين، ولكنه قد يشكل أيضًا خطرًا صحيًا على كل من الجنين والأم. مخاطر عالية للحمل خارج الرحم، حيث لا يمكن أن يستمر الحمل خارج الرحم وهناك خطر أو تهديد على صحة الأم. حدوث بعض الالتهابات في الجهاز التناسلي مثل التهاب قناة فالوب أو التهاب المبيضين أو التهاب الرحم والتي قد تنجم عن دخول العدوى إلى الجسم أثناء تركيب اللولب. لا يعتبر اللولب وسيلة يمكن أن تحمي الشخص من الأمراض المنقولة جنسياً. إذا حدثت عدوى أثناء إدخال اللولب، فقد يؤدي ذلك إلى انتقال البكتيريا إلى الحوض، مما قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة. قد يحدث نزيف مهبلي وألم شديد أثناء إدخال اللولب. في البداية، قد تحدث بعض التغييرات في الدورة الشهرية، مثل زيادة التقلصات والألم التي تحدث خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى زيادة النزيف، ولكن قد تنخفض شدة هذه الأعراض بمرور الوقت. زيادة خطر الإصابة بداء المبيضات المهبلي، ولكن هناك القليل من الأبحاث حول هذا الموضوع.



ما هي الشروط التي لا يتم فيها استخدام الملف

في بعض الأحيان يكون هناك أحد العوامل التي قد تمنع المرأة من استخدام اللولب لتحديد النسل، وأهمها ما يلي

فترة الحمل.

حساسية لجسم النحاس.

امرأة مصابة بمرض ويلسون.

في حالات سرطان الثدي.

وجود اضطرابات في الكبد.

– وجود نزيف مستمر وشديد بدون سبب واضح.

حالات سرطان الرحم أو سرطان عنق الرحم غير المعالج.

يجب العلم إلى أنه بالرغم من ان اللولب يعتبر من افضل وسائل منع الحمل قوة إلا أنه لا تستطيع النساء الحوامل أو التي تعاني من سرطان الرحم أو من نزيف مهبلي استعماله ابدا مما يلزمها استعمال طرق منع حمل أخرى أما بالنسبة للواتي استعملن اللولب وسقط أو تحرك من موضعه فيتوجب عليهن مراجعة الطبيب .