أعراض نزلات البرد المنتشرة حاليًّا وطرق الوقاية منه

وأوضحت وزارة الصحة أعراض نزلات البرد في الصيف وطرق الوقاية منها.

وأشار في صفحته الرسمية على موقع تويتر، إلى أن نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الحلق وتسبب سيلان الأنف وارتفاع درجة حرارة الجسم، ويمكن لمعظم المصابين أن يتعافوا في فترة تتراوح بين 7 و 10 أيام. .

كما أظهر أن نزلات البرد تسببها فيروسات الجهاز التنفسي المختلفة، لكن فيروس الأنف هو الأكثر شيوعًا ؛ يمكن أن يسبب نوبات الربو نتيجة التهابات الجيوب الأنفية والأذن.

أعراض نزلات البرد

فيما يتعلق بأعراض نزلات البرد فقد أشير إلى أنها

يعد سيلان الأنف والتهاب الحلق من الأعراض الأولى التي تظهر عند الإصابة بالزكام، يليها

سعال؛

العطس

صداع الراس؛

يشير ألم الجسم إلى أنه يستمر حوالي 7-10 أيام.

الوقاية من نزلات البرد

أصدرت وزارة الصحة بعض الإرشادات للوقاية من نزلات البرد. منها

اغسل يديك وعقمها بشكل متكرر.

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الآخرين عند ظهور الأعراض.

تجنب تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.

تأكد من تطعيمك ضد الأنفلونزا الموسمية.

وقالت “أعراض نزلات البرد تشبه أعراض الأنفلونزا الموسمية، لكن أعراض الأنفلونزا الموسمية قد تبدو أكثر حدة، أما نزلات البرد فهي تنتشر عادة في الشتاء والربيع، ولكن من الممكن الإصابة بها. لهم في أي وقت “. من العام، ولا يوجد حتى الآن لقاح فعال ضد نزلات البرد.