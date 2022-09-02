أعراض نقص السكر في الدم، قد لا يحس مجموعة كبيرة من الأشخاص بأيّ علامات عند الاصابة بهبوط السكر أو نقص سكّر الدم لديهم، ومن الفريد من نوعه أن تتطوّر العلامات حتّى ينقص مستوى سكر الجلوكوز الموجود في الدم إلى أقلّ من 60 ملغ/ديسيلتر، وفي حال خروجها فإنّها تختلف من مصاب الى آخر.

أعراض انخفاض سكر الدم

نقص السكر في الدم هو مرض ينتج عن انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، ويعتبر الجلوكوز أحد المصادر الرئيسية التي تمد الجسم بالطاقة، كما أن انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم من أكثر المشاكل شيوعًا التي يعاني منها مرضى السكر الذين لديهم مشكلة مع الأدوية أو بعض الأطعمة التي تتعرض لها. أو ممارسة الرياضة.

كما أن هناك بعض الأعراض التي تظهر على الشخص والتي تدل على انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم، ويجب على الشخص الانتباه لها، وقد تكون أعراض نقص السكر في الدم كما يلي

التعرق المفرط.

الشعور بالتعب والإرهاق.

الشعور برغبة مفرطة في الأكل.

الشعور بألم في الشفتين.

زيادة معدل ضربات القلب، أو ما يعرف بالخفقان.

الشخص سريع الانفعال أو متقلب المزاج.

يبدو الشخص شاحبًا، وهو أحد الأعراض الرئيسية لنقص السكر في الدم.

شعور بوخز في الجسم كله.

ولكن إذا لم يتم علاج هذا التدهور بسرعة، فقد تصل هذه الأعراض إلى مرحلة أسوأ من سابقتها، وقد تكون هذه الأعراض على النحو التالي

ظهور خلل في الرؤية.

عدم القدرة على التركيز أو إكمال المهام المطلوبة.

ارتباك شديد.

الشعور بالنعاس باستمرار.

الإصابة بنوبة من مرض السكري.

إغماء مستمر

عدم قدرة الإنسان على التحكم في عمليات جسده.

أسباب انخفاض سكر الدم

في سياق تحديد أعراض نقص السكر في الدم، يجدر معرفة أسباب انخفاض مستوى السكر في الدم. إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكر، فقد يكون سبب انخفاض مستوى السكر في الدم أحد الأدوية التي يتناولها المريض، وتكمن أسباب انخفاض مستوى السكر في الآتي

قد يكون سبب انخفاض مستوى السكر في الدم هو الآثار الجانبية للأنسولين أو بعض الأدوية المختلفة التي تساهم في إفراز البنكرياس للأنسولين في الدم.

هناك نوعان من أدوية السكري ينتج عن انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم، ومن بين هذه الحبوب دواء السلفونيل يوريا، وهو نوع من الأدوية يتم تناوله مرتين في اليوم، أو ميجليتينيدات وهو نوع من الأدوية يتم تناوله من قبل. الغذاء لزيادة نسبة الانسولين ويستخدم لفترة معينة.

عدم تناول ما يكفي من الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الكربوهيدرات، حيث يقوم الجهاز الهضمي بتفكيك السكريات والنشويات إلى جلوكوز، ويتواجد هذا الجلوكوز في مجرى الدم ويرفع مستوى السكر.

إذا صام الشخص باستمرار من أجل تناول بعض الأدوية أو الخضوع لطريقة ما لتشخيص مستوى السكر في الدم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر انخفاض نسبة السكر في الدم.

زيادة النشاط البدني. يمكن أن يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة دون أخذ أي راحة إلى خفض مستوى السكر في الدم لمدة 24 ساعة بعد الانتهاء من التمرين.

الإفراط في تناول الكحول. يجعل الكحول الجسم غير قادر على الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم، خاصة عند شرب الكحول قبل تناول أي نوع من الأطعمة.

إذا كان المريض يعاني من انخفاض مستوى السكر في الدم ويأكل الكثير من الأطعمة ولا يلجأ إلى الأطعمة التي تساهم في زيادة مستوى الجلوكوز في الدم.

يمكن أن تؤدي أي عملية جراحية في المعدة إلى انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم.

إذا كان الشخص يعاني من أي نوع من اضطرابات الكلى، فقد يؤثر ذلك على مستوى السكر في الدم.

هناك بعض الهرمونات التي قد تؤدي مستوياتها المنخفضة إلى نقص السكر في الدم.

طرق تشخيص نقص السكر في الدم

بعد مناقشة أعراض نقص السكر في الدم يمكننا التحدث عن طرق تشخيص حالة نقص السكر في الدم، حيث توجد بعض الطرق التي تساعد الطبيب في معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من نقص السكر في الدم أم لا، ومن بين هذه الطرق

1- الفحص البدني

في هذا الأمر يقوم الطبيب بفحص المريض جسديًا ويسأله عن بعض الأمور مثل الأدوية التي يتناولها والتعرف على الأعراض التي يشعر بها المريض، بالإضافة إلى سؤاله عن تاريخه الوراثي أو ما إذا كان قد خضع لأية معدة. الجراحة.

2- تحاليل الدم

قد يطلب الطبيب إجراء فحص دم للتعرف على مستوى الجلوكوز في الدم، خاصة إذا كان لدى الشخص أي أعراض انخفاض، وقد يؤكد فحص الدم ما إذا كان مستوى السكر منخفضًا أم لا.

مضاعفات انخفاض نسبة السكر في الدم

إذا تجاهل الشخص الأعراض المرئية التي تؤكد على انخفاض مستوى السكر في الدم لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى الكثير من المضاعفات، حيث أن الجلوكوز هو ما يساعد الدماغ على العمل، وقد تقتصر مضاعفات انخفاض مستوى السكر في الدم على ما يلي

الإصابة بنوبات.

الإغماء المستمر.

زيادة معدل الحوادث وخاصة أثناء القيادة.

قد يؤدي إلى الموت.

طرق علاج نقص السكر في الدم

في حالة إصابة الشخص بمرض السكري، يجب عليه فحص مستوى السكر لديه. إذا كان المستوى أقل من 70، يمكنك تناول العصير أو الحلوى أو أقراص الجلوكوز الطبية، فقد يساهم ذلك في التخلص من الأعراض الناتجة.

إذا لم تكن مصابًا بالسكري، يمكنك الحصول على حل طويل الأمد، وهو تحديد سبب انخفاض مستوى السكر في الدم. إذا كنت تتناول دواء يخفض مستوى السكر، فعليك استشارة طبيبك لتغيير هذا الدواء أو العمل على إيقافه.

إذا كنت تبحث عن حل أسرع لرفع مستوى السكر لديك، يمكنك الحصول على 15 جرامًا من الكربوهيدرات على شكل عصير أو أقراص جلوكوز.

إذا كنت تعاني من نقص سكر الدم الشديد، فقد تحتاج إلى حقن الجلوكاجون في الوريد. كما قدمت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنواعًا من الأدوية التي يمكن أن تساهم في علاج نقص السكر في الدم الحاد، وهذه الأدوية كالتالي

البقسيمي مسحوق يتم استنشاقه عن طريق الأنف.

داسيجلوكاجون هو محلول يُعطى عن طريق الحقن.

طرق الوقاية من نقص السكر في الدم

هناك بعض الطرق الوقائية التي يمكن اتباعها عند المعاناة من نقص السكر في الدم، وهذه الطرق تضمن أن يتجنب الشخص انخفاض مستوى السكر في الدم، وقد تشمل طرق الوقاية من نقص السكر في الدم ما يلي

يجب الحرص على مراقبة مستوى السكر في الدم وكتابة مستوى السكر في الدم عدة مرات اسبوعيا او يوميا حسب خطة العلاج المتبعة حيث تساهم المتابعة الدورية في الحفاظ على مستوى السكر في الدم. .

لا تؤخر أو تؤجل تناول وجباتك الرئيسية أو الوجبات الخفيفة بين الوجبات، وإذا كنت تتناول الأنسولين أو أي نوع من أدوية السكري عن طريق الفم، فيجب تحديد كمية الأكل وتوقيت الوجبات.

خذ كمية محددة من الدواء وتناولها في الوقت المحدد بعد استشارة طبيبك.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة بذل أي جهد فقد يؤدي ذلك إلى تغيير مستوى السكر في الدم، حيث تختلف نتائج قياس السكر في الدم حسب نوع الجهد ومدة المجهود.

إذا كنت ترغب في تناول الكحوليات، فعليك تناول وجبة رئيسية أولاً ثم شرب الكحول لأنه، كما ذكرنا سابقًا، يمكن أن يؤدي إلى نقص السكر في الدم.

احمل أي وسيلة يمكن أن تخبر الأشخاص من حولك أنك مصاب بمرض السكري في حالة تعرضك لأي طارئ، مثل قلادة أو قلادة أو بطاقة هوية.

يعد تناول عدد قليل من الوجبات الخفيفة بشكل متكرر على مدار اليوم إحدى الطرق المستخدمة في الوقاية.

قد تحدث الإصابة بهبوط السّكر في الليل خلال النّوم لدى مجموعة كبيرة من المصابين دون علمهم لحدوث ذلك، وقد يكون ذلك ظاهرا من قِبل أفراد الاسرة بحيث يُستدلّ على ذلك من خلال العلامات، ومن الجدير ذكره أنّ حالة هبوط السكر الليليّ منتشرة لدى الاشخاص المصابون بمرض السّكري بشكلٍ عامّ.