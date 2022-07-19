أعرفِيْ طريقة تفتيح البشرة السمراء فِيْ خلال أسبوع

تعتبر طريقة تفتيح البشرة أو كيفِيْة تبييض الوجه فِيْ يوم واحد من أكثر الأسئلة التي تطرحها النساء بشكل متكرر وقد تم الإجابة عليها من قبل العديد من خبراء التجميل فِيْ الفترة الماضية. هذا ما تبحث عنه النساء خاصة قبل مَوعِد الزفاف.

طريقة تبييض البشرة

سريع جدا فِيْ تبييض الوجه للسيدات يعتمد على استخدام الوصفات الطبيعية المناسبة لنوع البشرة، فلا يمكن استخدام مكونات مناسبة للبشرة الدهنية ووضعها على البشرة الجافة، قد لا تنجح الا طريقة لتفتيح البشرة يعتمد بشكل أساسي على تحديد نوع الجلد والمكونات التي تناسبه.

وصفات لتفتيح البشرة السمراء

يعتبر الكركَمْ من أهم الأعشاب الطبيعية المستخدمة فِيْ تحسين البشرة من خلال تخليصها من المشاكل التي تواجهها، مثل سواد الجلد بسبب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة بسبب العمل، ويمكن عمل وصفة لتبييض الوجه من خلال الخطوات التالية

ضعي ملعقة كبيرة من الكركَمْ مع مسحوق الحَلْيب.

ثم نضع ملعقة كبيرة من الدقيق وأخرى من العسل.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ثم يوضع الخليط على البشرة لمدة خمس وعشرين دقيقة فقط، ويفرك بكل سرور بطريقة دائرية وبعناية حتى لا يسبب تهِيْجًا للجلد، وغسل الوجه بالماء الدافئ من الخطوات الضرورية. خطوات، ويمكننا وضع أي نوع من المرطب.

الصبار لتبييض الوجه

الصبار من أهم المكونات التي تعيد للون البشرة الطبيعي فِيْ وقت قياسي، كَمْا أنه من المواد المستخدمة فِيْ إعادة بناء الخلايا وبالتالي الحصول على بشرة ناعمة وناعمة وبيضاء ويمكن استخدامه مع وضع الحَلْيب أو الليمون على البشرة لمدة نصف ساعة، وغسلها بالماء، وتستخدم هذه الوصفة مرتين فقط فِيْ الأسبوع، ويمكن أيضًا استخدامها لتبييض الساقين أو اليدين ووضعها على منطقة الرقبة عند الحاجة. يوضع على الوجه لتفتيح البشرة البنية.