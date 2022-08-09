أعصاب المعدة وضيق التنفس، قد يتعرض الإنسان للإصابة بمجموعة كبيرة من المعضلات التي تتعلق بالتنفس وأكثرها شهرة هي عدم التمكن من القيام بعملية التنفس لأسباب مختلفة قد تتعلق بمشاكل واختلالات في الرئتين كالتهاب القصيبات والتهاب الرئة أو زيادة في ضغط الدم الذي يتدفق عن طريق الرئتين أو التعرض الرئتين للاصابة بأمراض صعبة العلاج تتمثل في انتفاخ الرئتين التهابات الشعب الهوائية المزمنة.

أعصاب المعدة وضيق التنفس

أثبتت الدراسات أن إصابة أعصاب المعدة تؤثر على عملية التنفس، لأن اضطرابات القولون تؤدي إلى تقلص المساحة التي تتمدد فيها الرئتان، مما يتسبب في إصابة الشخص المصاب بصعوبة في التنفس.

أعصاب المعدة وضيق التنفس لديهم عدة علاجات يمكنك اللجوء إليها إذا اشتدت الحالة عليك، وتشمل هذه الأدوية ما يلي

1_ حاصرات مستقبلات الهيستامين

يقلل هذا النوع من الأدوية من حموضة المعدة، لكن الإفراط في استخدامه يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، بما في ذلك السعال، والإمساك، والإسهال، والصداع، وآلام الظهر.

2_ المضادات الحيوية

تستخدم المضادات الحيوية في عدة حالات منها عدوى الملوية البوابية في المعدة والتي تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، وتستخدم المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات الفطرية أو الإسهال.

3- الأدوية التي تثبط بوابات البروتون

يمكن استخدام هذا النوع من الأدوية لعلاج حموضة المعدة، كما تُعطى هذه الأدوية للمرضى الذين يعانون من الحموضة.

4_ ادوية لعلاج القلق والاكتئاب

هذه الأدوية لها دور في تقليل الألم وبالتالي الشعور بالراحة.

اسباب اعصاب المعدة

بعد أن علمنا بعلاقة أعصاب المعدة وضيق التنفس، الآن سنتعرف سويًا على أسباب الإصابة بأعصاب المعدة، وهي كالتالي

نقص بعض الفيتامينات المهمة في الجسم.

الإصابة بعدة أمراض منها الأنفلونزا.

الشعور المستمر بالغثيان في الصباح وخاصة بسبب الحمل.

نتيجة الآثار الجانبية لأخذ بعض الأدوية المختلفة،

قلة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

عدم مضغ الطعام جيداً.

التعرض المستمر للتوتر والضغط العصبي والاكتئاب.

بالإضافة إلى قرحة المعدة والقولون العصبي.

التغييرات في إنزيمات الجهاز الهضمي.

وجود حساسية لأنواع عديدة من الأطعمة.

تناول الأطعمة الغنية بالزيت أو الأطعمة الغنية بالتوابل أو الأطعمة الغنية بالدهون.

الأعراض المصاحبة لمرض أعصاب المعدة

هناك عدة أعراض مصاحبة لأمراض أعصاب المعدة، وهي كالتالي

استفراغ و غثيان.

وجود ألم شديد في منطقة البطن.

المغص.

تغيرات في الشهية.

إصابة المعدة بحرقة شديدة.

التعرق المفرط.

عسر الهضم.

عند الشعور بألم في المعدة وضيق في التنفس، متى يجب علي زيارة الطبيب

إذا ظهرت على المريض أي من الأعراض التالية، لا بد من التوجه إلى الطبيب المختص، وتشمل هذه الأعراض ما يلي

القيء الذي يحتوي على نزيف.

القيء المستمر دون توقف.

فقدان الشهية

ألم شديد في الحلق عند البلع.

براز داكن اللون، مثل القطران، أو يحتوي على دم.

طرق طبيعية لعلاج المعدة العصبية

هناك عدة طرق طبيعية يمكنك اللجوء إليها من أجل علاج المعدة العصبية، ومن هذه العلاجات ما يلي

1_ لافندر

يعتبر اللافندر من أفضل الطرق لعلاج المعدة العصبية لاحتوائه على رائحة عطرية تهدئ الأعصاب، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من العناصر التي تساعد في تخفيف آلام المعدة.

يمكنك استخدام زيت اللافندر عن طريق شطفه مباشرة أو بمضغه.

2_ الكركم

يعتبر الكركم من الطرق الطبيعية لعلاج المعدة العصبية، لاحتوائه على الكثير من المواد والخصائص المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى احتوائه على مواد مضادة للبكتيريا والفيروسات.

أفضل علاج عشبي لاضطراب المعدة

يمكنك الآن علاج توتر المعدة بالأعشاب، وهي

1_ ميليسا

المليسا من الأعشاب المستخدمة في علاج توتر المعدة، حيث تعمل على تحسين الشهية وتقليل الشعور بالتوتر وبالتالي تقلل من مشكلة عسر الهضم. للاستفادة من فوائد المليسة يمكنك تناولها 3 مرات في اليوم.

2_ بابونج

يعتبر البابونج من أفضل الأعشاب المستخدمة في علاج آلام المعدة، بالإضافة إلى أنه يقلل من الانتفاخ والغازات، ومزاياه لا تقتصر على ذلك فحسب، بل يحتوي أيضًا على مضادات الالتهاب والتشنجات.

3_ خل التفاح

يعمل خل التفاح على تقليل تقلصات المعدة وبالتالي تهدئتها، ويمكنك تناول الخل عن طريق تخفيفه بكمية من الماء وإضافة ملعقة عسل إليه للحصول على النتائج المرجوة.

4_ الزنجبيل

من المعروف أن الزنجبيل يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي تلعب دورًا في القضاء على انتفاخ المعدة، وبالتالي يقلل الزنجبيل من الغازات.

نصائح للأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة

اشرب الكثير من الماء أي ينصح بتناول ستة أكواب في اليوم.

تجنب شرب الكحول والمشروبات الغازية.

قلل من تناول منتجات الألبان واللحوم.

الإفراط في تناول الفواكه والخضروات الطازجة، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة جيدة من الألياف.

الامتناع عن التدخين نهائياً لأنه يزيد من فرص الإصابة بعسر الهضم.

امضغ طعامك جيدًا وشجعك على تقسيم وجباتك بشكل أقل طوال اليوم.

الأكل قبل النوم بساعات، أي لا ينصح بتناول الطعام ثم الخلود إلى النوم.

أثبتت مجموعة كبيرة من البحوث والتجارب التي قام بها مراكز بحثية الأمريكية بأن الإصابة بأمراض معوية قد تسبب في ضيق التنفس، وتحديداً الاختلالات التي قد تتعرض للقولون كالسرطان أو حتى انغلاق القولون، ويكون ذلك من خلال المؤثرات على البراز، وبالتالي تقل المكان التي من المفترض أن تتوسع فيها الرئتان.