أعضاء رئيسية يدمرها السكر

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف أعضائك وماذا تفعل حيال ذلك. هناك شيئان يحدثان – تأثير الأكسدة الهائل وتأثير الجليكوجين (ارتباط الجلوكوز بالبروتينات في الجسم)

يمكن أن تحدث الأكسدة في الشرايين والدماغ والأعصاب وما إلى ذلك، ويبدأ الجسم في علاج البروتين والكالسيوم والكوليسترول على شكل لويحات تتراكم على الشرايين.

الجلوكوز هو تأثير التسخين والجمع بين الجلوكوز والبروتين. يغير البروتينات في الجسم ويجعلها غير صالحة للاستعمال. هذا يخلق الكثير من تلف الأنسجة الذي يمكن أن يحدث في أي مكان في الجسم.

الأعضاء الرئيسية تتأثر بارتفاع السكر في الدم

الكلى – يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تدمير الكلى في النهاية

العيون – العمى، الجلوكوما، إعتام عدسة العين، الارتباك

نظام الأوعية الدموية – يمكن أن تؤدي الأكسدة إلى اللويحات، تجلط الدم، السكتات الدماغية، عدم انتظام ضربات القلب

الأعصاب / الدماغ – فقدان الإحساس في اليدين أو القدمين، فقدان الذاكرة، قلة التعلم

مرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم. لكنك لا تصاب بمرض السكري بين عشية وضحاها.

ما قبل السكري

هناك شيء ما يحدث قبل مرض السكري، وهو ارتفاع الأنسولين أو فرط أنسولين الدم.

يمكن أن يتنبأ الأنسولين المرتفع بمرض السكري، ولكن للتنبؤ بمرض السكري، عليك معرفة ما يحدث قبل مرض السكري.

المشكلة هي أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة والمعلومات المفقودة حول هذا الموضوع.

إذا كنت تعمل مع المعلومات المفقودة، فلن تتمكن من حل هذه المشكلة. ما لا يخبروك به هو أن اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات هو سبب فرط أنسولين الدم.

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا عالي الكربوهيدرات، فسيتم زيادة الأنسولين مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.

هناك الكثير من الضرر في الجسم قبل أن يتطور مرض السكري.

أعراض فرط أنسولين الدم

كثرة التبول، العطش، عدم وضوح الرؤية، دهون البطن، التعب، النسيان، الالتهابات.

ما عليك فعله حقًا هو اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، والتمتع بحمية الكيتو الصحية، والبدء في الصيام المتقطع اليوم.