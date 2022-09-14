من هم أعضاء فرقة مياس اللبنانية بالأسماء، تعتبر فرقة مياس اللبنانية من ابرز واشهر الفرق في العالم ولا سيما بالعالم العربي والتي حققت نجاح وشهرة واسعة على نطاق كبير بالعالم والتي اعجبت الملايين من الناس بالعالم العربي وبالتالي فان فرقة مياس فرقة رقص لبنانية ومنشئ هذه الفرقة المدرب نديم شرفان وكان اول عرض لفرقة مياس اللبنانية على مسرح Arp Gootland واسست هذه الفرقة سنة 2013م وازادت شهرتها الواسعة حول العالم بعام 2022م.

فرقة مياس اللبنانية ويكيبيديا

فرقة المياس هي فرقة رقص أداء لبنانية أسسها نديم شرفان، مدرب رقص معروف. تأسست هذه الفرقة حوالي عام 2013 م، لكن خطوتهم الأولى نحو الشهرة كانت في عام 2022 م. أصبحت فكرة تسمية الفرقة تسمى Mayass عندما شاركوا في برنامج Arb Gotland وتم اختيارهم ؛ لأن الاسم مشتق من كلمة “الكتلة” التي تعني الجسم النحيف، وهذا يمثل الفريق بأكثر من طريقة. بدأ الفريق يتجه نحو الاحتراف عندما شارك في برنامج جوتلاند العربي، ثم فُتحت لهم الأبواب للوصول إلى العالم من خلال مشاركتهم في برامج المنافسة الأجنبية.

أعضاء فرقة مياس اللبنانية بالأسماء

لم يذكر مدرب فريق ماياس أي تفاصيل عن أسماء الفتيات اللاتي يمثلن الفريق، وما ذكره هو أن الفرقة كبيرة جدًا، وتتكون من حوالي 60 فتاة، ومعظم الفتيات في الفريق بدأن تدريباتهن. حوالي 12 سنة. غالبيتهم طلاب في مدارس وجامعات أي تتراوح أعمارهم بين 13 و 25 سنة وكلهم من لبنان، وأكد أن دخولهم لم يكن من أجل الاحتراف، ويلتقي الفريق مع المدرب من أجل يومين أو ثلاثة أيام ويوم الجمعة، كان تدريبهم بمثابة فصول دراسية، لكن التدريب قد يستمر لأشهر.

فرقة مياس اللبنانية

حصلت فرقة Mayas Troupe على فرصتها الأولى من خلال المشاركة في برنامج Arb Gootland في موسمه السادس، حيث فازت الفرقة بالمركز الأول في المسابقة بعد أن استحوذت الفتيات على اهتمام عرض الرقص على مسرح Arp Gootland، خاصة عندما قدموا حركات ملحوظة أضاءت المسرح وهكذا استطاع الفريق إبهار الجميع بهذه الرقصات، خاصة بعد أن تحولوا إلى طاووس ضخم على المسرح، وكان الأكثر لفتًا للنظر رقصهم على أغنية شريهان فوازير، ومن هنا أبدت لجنة التحكيم إعجابها بالفريق، وأكدوا احترافهم في هذا المجال.

فرقة مياس America’s Got Talent

شاركت فرقة ماياس في البرنامج العالمي America Gotland تحت شعار “كرمالك يا لبنان”، حيث تأهلت هذه الفرقة للنهائيات بعد أن قدمت عرضاً راقصاً مسرحيًا وسط إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم في الدور نصف النهائي، وهذا مفاجئ. الانتقال إلى الدور نصف النهائي بعد فوز الفريق بالجائزة الذهبية من لجنة التحكيم، ووصف أن العرض اللبناني مبهر، والفريق كان يرقص على ألحان وألحان عربية، والتي لقيت ترحيبا من جميع أعضاء اللجنة وطلبت من الجمهور. للتصويت لهم وهم يلوحون بالاعلام اللبنانية.

إنستغرام فرقة مياس اللبنانية

لفرقة المياس حساب رسمي على انستجرام، حيث يبلغ عدد المتابعين حوالي 300 ألف. ينشر الفريق صورًا ومقاطع فيديو لرقصاتهم الاستعراضية وصورًا توثق تدريباتهم الشاقة من أجل الوصول إلى العالم، ويمكنك مشاهدة آخر أخبار الفرقة عبر حسابهم على Instagram “.

فرقة مياس اللبنانية من اشهر الفرق بالوطن العربي والتي اسسها المدرب اللبناني المشهور نديم شرفان عام 2013م والتي حظيت على اعجاب الكثير من الاشخاص حول عالم والتي تشارك في المسرح والبرنامج العالمي المشهور America Gotland ولم يصرح المدرب اللبناني نديم شرفان اي معلومة حول اسماء الفتيات بالفريق ولكه تحدث على انها فرقة كبيرة للغاية وتتألف من 60 فتاة تقريباً.