أعلان مَوعِد وشُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ الشاغرة بمنصة جدارة لعام 1444 هـ

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، عن الحاجة إلى توظيف أحد عشر ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعين وظيفة فِيْ عدة تخصصات متنوعة عبر منصة جدارا، حيث حددت مَوعِد وشُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ على منصة جدار. يمكن للشابات والفتيات التقدم للوَظْائِفْ المطلوبة فِيْ 45 قسمًا تعليميًا من خلال بوابة الجدارة برتبة مدرس ممارس.

الإعلان عن مَوعِد وشُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ الشاغرة على منصة جدارا لعام 1444 هـ

تأسست المنصة عام 2011، وهِيْ تخدم عددًا كبيرًا من المواطنين السعوديين، وخاصة الشباب من كلا الجنسين. الإعلان عن بدء تقديم طلبات الحصول على الوَظْائِفْ التعليمية يوم الأحد 2/1 /1444 هـ حتى 9/1/1444 هـ من نفس الشهر، وينتهِيْ التقديم فِيْ الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 9 محرم 1444 هـ / 7 أغسطس 2022 م. 15 محرم 1444 هـ / 13 أغسطس 2022 م، من خلال نظام جدارا الإلكتروني، وفِيْ الأسطر التالية، سنزود جميع السعوديين بتاريخ وشُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ على منصة جدارا.

شُروطْ التقديم للوَظْائِفْ على منصة جدارا

تنطبق متطلبات الوظيفة على المتقدم.

أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على مؤهل جامعي فِيْ مجال التخصص أو ما يعادله من مؤهل جامعي صادر من جامعات خارج مملكة وزارة التربية والتعليم.

تقيد المتقدم بالضوابط والشُروطْ المهنية لممارسة مهنة التدريس فِيْ المملكة.

استيفاء متطلبات التقدم للوَظْائِفْ التعليمية.

كيفِيْة التسجيل والتقديم

الوصول إلى رَابِطْ منصة جدارا الإلكترونية

تسجيل الدخول إلى الحساب المتقدم من خلال برنامج جدارا.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة، ورقم التعريف الوطني، وكلمة المرور، وحدد جنس مقدم الطلب، ورمز التحقق المرئي وانقر على أيقونة التطبيق للوَظْائِفْ الجديرة.

انتقل إلى صفحة إكَمْال بيانات طلب الوظيفة.

اختر الوَظْائِفْ التي تريد تطبيقها وأضفها إلى القائمة الشخصية.

النقر فوق حفظ.

اطلع على الوَظْائِفْ الشاغرة التي تقدمها المنصة، والتي تتوافق مع الرغبات المسجلة.

اختر الوظيفة المناسبة.

اطلع على شُروطْ وأحكام الوظيفة.

اقبل الشُروطْ.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

ملاحظة مهمة

يجب أن يكون لدى المستخدم حساب على منصة جدارا.

يجب الموافقة على دقة وصحة البيانات الواردة فِيْ النظام الإلكتروني للمنصة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أم سعودية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.

يشترط على المتقدم عدم العمل فِيْ أي من الوَظْائِفْ الحكومية.

الالتزام بتقديم كافة المستندات التي تطلبها المنصة عند التسجيل.

يجب أن تكون الوظيفة المطلوبة متاحة ومعلن عنها، ويجب أن تكون متوافقة مع الدرجة العلمية التي حصل عليها المتقدم.

التخصصات المطلوبة للعمل على منصة جدارا 1444