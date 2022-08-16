أعلى مستوى فِيْ 3 أشهر.. سوق دبي المالي يتجاوز 3400 نقطة

ارتفع سوق دبي المالي فِيْ ختام تداولات اليوم الاثنين، متجاوزاً 3400 نقطة، ليسجل أعلى مستوى له فِيْ 3 أشهر.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام 0.51٪ أو 17.27 نقطة ليغلق عَنّْد 3414.59 نقطة وهُو أعلى مستوى له منذ 18 مايو، فِيْما استقر مؤشر سوق أبوظبي “فاديكس” عَنّْد 10215.59 نقطة.

وجذبت الأسْهُمْ المحلية أكثر من 1.9 مليار درهم من السيولة موزعة على 1.59 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي و 325.8 مليون درهم فِيْ سوق دبي. وجرى تداول 406.3 مليون سهم من خلال تنفِيْذ أكثر من 15.3 ألف صفقة.

وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 175.1 مليون درهم صافِيْ شراء فِيْ السوقين، بما فِيْ ذلك 136 مليون درهم صافِيْ شراء فِيْ سوق أبوظبي و 39.1 مليون درهم صافِيْ شراء فِيْ سوق دبي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات فِيْ السوقين بقيمة. 703.1 مليون درهم مقابل مبيعات 527.9 مليون درهم. .

وشهد سوق أبوظبي ارتفاعاً فِيْ الأسْهُمْ مثل “أبو ظبي التجاري” بنسبة 2.16٪، و “آي آند – تيليكوم سابقاً” بنسبة 0.43٪، و “موانئ أبوظبي” 0.8٪، و “الدار” 0.41٪، و “الياه سات” 0.38٪. و “أدنوك للحفر” 0.28٪ طاقة 1.59٪ وفِيْرتجلوب 4.41٪.

فِيْما ارتفعت حصة “الواحة كابيتال” بأكثر من 2.3٪، حيث أعلنت الشركة أن شركتها الفرعية المملوكة بالكامل “الواحة لاند” أبرمت صفقة بيع 17 مبنى مستودعات صناعية مؤجرة مقابل 555 مليون درهم.

وتصدر “أبوظبي الأولى” النشاط حيث جذب نحو 458.4 مليون درهم تلاه “إنترناشيونال هُولدنجز” بـ276.9 مليون درهم، ثم “الدار العقارية” باستقطاب 117.7 مليون درهم.

بينما تعزز أداء سوق دبي بارتفاع الأسْهُمْ العقارية بقيادة “إعمار العقارية” بنمو قدره 3.17٪ ليصل إلَّى مستوى 5.85 درهم، حيث تصدر قائمة الأنشطة بعد جذب سيولة بنحو 130.8 مليون. فِيْما جاء “دبي الإسلامي” فِيْ المرتبة الثانية بسيولة 58.5 مليون درهم وأغلق مستقرا دون تغيير.

وارتفع سهم قطاع الاستثمار بقيادة “دبي للاستثمار” بنسبة 0.82٪، وارتفع سهم “سوق دبي المالي” بنسبة 0.57٪، و “شعاع كابيتال” بنسبة 0.2٪.