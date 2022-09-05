أعلى نمو فِيْ 38 شهرا.. من أين يستمد القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي قوته

يعد تعافِيْ الإمارات المبكر من تداعيات جائحة كورونا أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلَّى تسارع الاقتصاد غير النفطي فِيْ الدولة.

نما مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي فِيْ الإمارات فِيْ أغسطس الماضي، مسجلاً أعلى قراءة مسجلة منذ يونيو 2022.

قال تقرير صادر عَنّْ ستاندرد آند بورز جلوبال، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات فِيْ الإمارات خلال أغسطس الماضي ارتفعت إلَّى 56.7 نقطة مقابل 55.4 نقطة فِيْ يوليو 2022.

بهذا المؤشر، قفز مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي فِيْ الإمارات إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 38 شهرًا، متجاوزًا متوسط ​​السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.2.

ويتكون المؤشر من 100 نقطة، حيث تشير القراءة التي تقل عَنّْ 50 نقطة إلَّى انكَمْاش النشاط الاقتصادي للقطاع غير المنتج للنفط، بينما يشير ما يزيد عَنّْ 50 نقطة إلَّى نمو وتوسع فِيْ الأعمال.

لكن كَيْفَ وصلت الإمارات إلَّى هذا المستوى المتقدم من أنشطة القطاع الخاص غير النفطي

وبالعودة إلَّى بيانات مؤشر مديري المشتريات، كانت الإمارات من أفضل دول المنطقة من حيث نمو أنشطة الإنتاج للشركات والمصانع غير النفطية خلال العامين الحالي والماضي.

يعد تعافِيْ الإمارات المبكر من تداعيات جائحة كورونا، وحملات التطعيم واسعة النطاق، أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلَّى تسارع الاقتصاد غير النفطي فِيْ الدولة، وعلى رأسها القطاعات الإنتاجية.

ونتيجة لذلك، نمت المبيعات بأسرع وتيرة سجلت فِيْ السنوات الثلاث الماضية، بسبب ارتفاع الطلبات من أسواق التجزئة، مما ساهم فِيْ تعزيز التوظيف والإنتاج والصادرات.

كَمْا ساهم فِيْ النمو القوي بيئة الأعمال المستقرة فِيْ الإمارات، كدولة تقع فِيْ قلب العالم، وتمتلك كافة الإمكانات الإنتاجية واللوجستية بين الشرق والغرب، الأمر الذي ظهر فِيْ ارتفاع واردات المواد الخام. اللازمة للإنتاج.

تحولت الإمارات إلَّى وجهة مفضلة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الذين تأثروا بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث نقل جزء منهم أعمالهم إلَّى الدولة لاستئناف الإنتاج والتصدير.

والإمارات هِيْ الأولى عربياً فِيْ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مما أعطاها دفعة على مدى السنوات الماضية، لإظهار أسرع انتعاش فِيْ حال حدوث أي توترات عالمية.

ساعد انخفاض تكاليف مدخلات الإنتاج على زيادة الطلب على المنتجات، والذي سجل أيضًا انخفاضًا فِيْ الأسعار، وسط تراجع أسعار الوقود والعديد من المواد الخام، مع انحسار مخاوف العرض الناتجة عَنّْ الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقل بيان ستاندرد آند بورز جلوبال عَنّْ الاقتصادي ديفِيْد أوين قوله إن الرقم الرئيسي يشير إلَّى “تحسن قوي فِيْ الظروف فِيْ الاقتصاد غير النفطي”.

وأضاف أوين أن “تكاليف المدخلات انخفضت بشكل كبير لأول مرة منذ يناير 2022 بعد أن ساعد انخفاض أسعار الوقود فِيْ تخفِيْف العبء على مصاريف الشركة وشجع على خفض أسعار المكونات الأخرى”.

وأضاف أن “البيانات تعطي الأمل للدول الأخرى التي تواجه صعوبة مع استمرار التضخم رغم المخاوف المستمرة من أن استمرار القيود على إمدادات الطاقة العالمية سيؤدي إلَّى ارتفاع الأسعار”.

ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلَّى 64.5 فِيْ أغسطس من 62.5 فِيْ يوليو، وهُو أيضًا أعلى مستوى منذ يونيو 2022 ومتوسط ​​السلسلة 57.6.

ارتفع مؤشر التوظيف الفرعي إلَّى 51.5 من 51.0 فِيْ يوليو، وهُو الشهر الرابع على التوالي من التوسع وأسرع وتيرة فِيْ عام. كان المؤشر أعلى بقليل من متوسط ​​السلسلة البالغ 51.3.