أعمال مستمرة في عدد من المواقع ضمن دراسات السعودية الخضراء

استمراراً لجهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في تنفيذ مشروع دراسات المبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير المدير التنفيذي د. الآخر بمحافظة شقراء. الرياض.

واطلع العبد القادر على العمل الميداني والعينات التي تم جمعها أو تحليلها في مواقع العمل.

الزيارات الميدانية والمسوح

وتأتي الزيارة في إطار برنامج الزيارات الميدانية والمسوح، وهو أحد مكونات الدراسة العلمية والفنية التي يتضمنها المشروع لتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بالغطاء النباتي. بناء الخطة الاستراتيجية الشاملة والخطة الوطنية للغابات.

وتشمل هذه الزيارات الميدانية لفريق التحالف الاستشاري المكلف بمهام المشروع مناطق وبيئات المملكة ؛ من خلاله، تقوم بجمع وتوثيق المعلومات البيئية داخل منصة المعلومات الجغرافية المكانية التي يتم إنشاؤها.

السعودية الخضراء

يشار إلى أن المركز أطلق مشروع دراسات المبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير، وذلك لتحقيق أهداف المبادرة بزراعة 10 مليارات شجرة أو إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، ويعمل على تنفيذها. من خلال عقد سلسلة من ورش العمل العلمية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين وبيوت الخبرة العالمية.