أعمال مكثفة لمكافحة نواقل الأمراض في العاصمة المقدسة

كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها لمكافحة نواقل الأمراض في العاصمة المقدسة والمحافظات المجاورة من خلال الرش الأرضي والبحث والتقييم الحشري قبل وبعد الرش في مواقع المزارع مثل الماشية والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع. والمستنقعات لرفع مستوى الإصحاح البيئي والحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

في خدمة الحجاج

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن هذه الإجراءات تنفذ سنويا وفق الخطة التنفيذية لخدمة حجاج المشاعر المقدسة بعرفات ومزدلفة ومنى. خارج المنطقة العمرانية)، سواء في العاصمة المقدسة أو المحافظات المجاورة، مؤكدا أن الوزارة تساهم في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة ناقلات الأمراض خلال موسم الحج من خلال استخدام المعدات المناسبة.

تكثيف الأعمال

من جانبه أكد المشرف العام على غرفة نواقل الأمراض الدكتور عبدالمانع الخيبري أن الوزارة تكثف أعمال التنقيب والتبخير والسيطرة على البعوض الناقل للأمراض في الأماكن المقدسة حفاظا على الصحة. وسلامة الحجاج قبل أداء فريضة الحج.