أعمال يوم التروية ونسك الحاج في مشعر منى

يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. في مثل هذا اليوم يسن أن يأتي الحجاج إلى منى ويبيتوا بعرفات.

#يوم الحلم# عروض_حج_إسلامية 40 #world_in_the_heart_of_the_kingdom pic.twitter.com/wGXfFGJosR

– وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (Saudi_Moia) 9 أغسطس 2022

لعب يوم العذاب

يستحب الذهاب قبل الزوال، أي قبل الظهر، فيصلي الحجاج ظهرا، ومساءا، وغروبًا، وعشاءًا وشروقًا، وقصر الصلوات الأربع، وعدم الاجتماع، ولا فرق في ذلك بين أهل مكة وأهلها. والسنة أن يقضي الحاج ليلة منى في الثامن من ذي الحجة.

النية والوفاء

ويوم التروية يغتسل الحاج ويطيبه، وما فعله بدخوله الميقات، والنية في القلب، وترديد التلبية “تحج”. عن عائق يمنعه من إتمام مناسك الحج، ثم يقول حبيس مكاني حيث سُجنت)، وإذا كان الحاج يحج عن غيره بنية في قلبه يقول لك أنت والملك ما عندك شريك.)

حقائق مرغوبة

ويستحب للحاج أن يذهب إلى منى قبل الظهر، وأن يكثر من التلبية بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك).

كما يستحب أن يقضي الحاج ليلة منى ليلة عرفة كما روى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حيث قال وصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث مدة حتى طلقت الشمس. ، لا تنكرها).