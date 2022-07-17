أعملي أحَلْي بغاشة هشة ولذيذة فِيْ البيت فِيْ دقائق معدودة

البغشة الحَلْوة الهشة من أشهى الحَلْويات، تتميز بنكهتها المقرمشة التي لا لبس فِيْها، والتي تذوب فِيْ الفم مع القطر أو القطر مما يجعلها لا تقاوم، ويمكن تحضير هذه الحَلْوى بسهُولة فِيْ المنزل، كَمْا فِيْ المتاجر، واستمتع بها كحَلْوى أو قدمها للضيوف مع العصير أو القهُوة.اتبع هذا المقال لتتعرف بالتفصيل على المكونات اللازمة لتحضير هذه الحَلْويات والخطوات.
أفعى خشنة هشّة
لا تشتري طبق الحَلْوى هذا من المتاجر، اصنعه بنفسك على دفعات بسيطة واستمتع به كيفما تشاء بأقل التكاليف وأبسط الخطوات.
المكونات اللازمة لعمل الحَلْوى
- كوبين من الدقيق الأبيض لجميع الأغراض.
- ملعقتان كبيرتان من السمن.
- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز أو الخميرة الفورية.
- بيضتان كبيرتان.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة أو مقدار كيسين من مسحوق الفانيليا.
- كَمْية الماء للعجن
- قطر أو شربات للتحَلْية.
- الكثير من الزيت للقلي.
خطوات تحضير البغاشا الهشة
- ينخل الدقيق فِيْ وعاء عميق لإزالة أي كتل أو شوائب.
- أضف البيكنج بودر والملح وقلبي.
- فِيْ وعاء آخر نخلط السكر مع السمن حتى يذوب السكر.
- أضيفِيْ البيض والفانيليا واخلطيهم جيداً حتى يتجانسوا.
- أضيفِيْ خليط البيض والسكر إلى خليط الدقيق واخلطي المكونات.
- يضاف الماء تدريجياً إلى الخليط مع التحريك باستمرار.
- أضيفِيْ القليل من الماء حتى تتشكل العجينة وتصبح ناعمة.
- تخلط المكونات وتعجن حتى تصبح العجينة طرية وناعمة وسلسة.
- تُغطى العجينة بورق زبدة وتترك لمدة نصف ساعة حتى ترتفع وتتضاعف فِيْ الحجم.
- على سطح أملس مغطى بالطحين، افردي العجينة إلى السماكة المناسبة.
- بعد دحرجة العجينة، قطّعيها بسكين أو قطاعة بسكويت إلى مربعات.
- ضعي المربعات على صينية وغطيها لمدة ربع ساعة حتى تتخمر مرة أخرى.
- ضعي كَمْية كبيرة من الزيت فِيْ مقلاة عميقة على نار متوسطة.
- بعد أن يسخن الزيت، أضيفِيْ قطع العجين واحدة تلو الأخرى واطهِيْ حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً من جميع الجوانب.
- نرفع البغاشة من الزيت، ثم نضيفها مباشرة إلى القطر البارد وتترك حتى تمتص، ثم تصفى وتقدم.