أعملي أحَلْي بغاشة هشة ولذيذة فِيْ البيت فِيْ دقائق معدودة

البغشة الحَلْوة الهشة من أشهى الحَلْويات، تتميز بنكهتها المقرمشة التي لا لبس فِيْها، والتي تذوب فِيْ الفم مع القطر أو القطر مما يجعلها لا تقاوم، ويمكن تحضير هذه الحَلْوى بسهُولة فِيْ المنزل، كَمْا فِيْ المتاجر، واستمتع بها كحَلْوى أو قدمها للضيوف مع العصير أو القهُوة.اتبع هذا المقال لتتعرف بالتفصيل على المكونات اللازمة لتحضير هذه الحَلْويات والخطوات.

أفعى خشنة هشّة

لا تشتري طبق الحَلْوى هذا من المتاجر، اصنعه بنفسك على دفعات بسيطة واستمتع به كيفما تشاء بأقل التكاليف وأبسط الخطوات.

المكونات اللازمة لعمل الحَلْوى

كوبين من الدقيق الأبيض لجميع الأغراض.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز أو الخميرة الفورية.

بيضتان كبيرتان.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة أو مقدار كيسين من مسحوق الفانيليا.

كَمْية الماء للعجن

قطر أو شربات للتحَلْية.

الكثير من الزيت للقلي.

خطوات تحضير البغاشا الهشة