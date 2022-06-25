أعملي البرجر البيتي بالتتبيلة والبهارات بطعم وريحة تجنن بطريقة أشهر المطاعم

يعتبر الهمبرغر من الأطعمة اللذيذة والرائعة التي يحبها جميع الأطفال دون استثناء وكذلك كبار السن، كل الناس يحبون تناولها فِيْ المطاعم أو طلبها كوجبات سريعة، وعادة ما يتم تقديمها مع طبق من البطاطس والطحينة سلطة ومخللات ويتم تقديمها فِيْ السندويشات ويوجد نوعان من البرجر هما برجر الدجاج أو برجر اللحم كلهم بمذاق جميل ولذيذ ولكن ألذ وأحَلْى برجر هُو هامبرجر باللحمه يحبها كل الشباب دائما لأكله، فِيْشترونه، يمكن شرائه جاهزًا فِيْ المتاجر وقليه بالزيت ووضعه فِيْ الخبز، أو يمكننا صنعه فِيْ المنزل باستخدام اللحم المفروم أو صنع الهمبرغر باستخدام فول الصويا، هذا يسمى همبرغر الصيام.
مكونات برجر محَلْية الصنع
- نصف كيلو لحم مفروم.
- ثلاث فصوص ثوم.
- بصلة متوسطة الحجم.
- ملعقة من الكعكة الإسفنجية الناعمة.
- ملعقة كبيرة كاتشب.
- ملعقة كبيرة بهار هامبورجر.
- ملعقة كبيرة بهارات للحوم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ملح.
- كَمْية كافِيْة من الزيت النباتي.
كيفِيْة صنع همبرغر منزلي
- نحضر طبق عميق ونضع نصف كيلو لحم مفروم ونضيف إليه بصلة متوسطة ويفضل أن تكون مفرومة ناعماً.
- ثم نضع ثلاث فصوص من الثوم مفرومة ناعماً ونضيف ملعقة كبيرة من البسكويت الطري.
- ثم نضع ملعقة كبيرة من الكاتشب ونضيف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
- أضف ملعقة صغيرة من كل من توابل البرجر وملعقة صغيرة من كل من الفلفل الأسود والملح.
ثم نعجن كل هذه المكونات جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة وسهلة التشكيل، ثم نقوم بتشكيلها على شكل كرات متوسطة الحجم.
- نحضر علبة دائرية بنفس حجم الهمبرغر، ونضع كيسًا بلاستيكيًا فِيْه ونشحمه بالزيت، ونضع كل كرة من كرات اللحم المفروم فِيْ هذا الصندوق ونمدّها بحيث يكون لها نفس شكل الهمبرغر المجهز.
- نضع الهمبرغر على صينية وبمجرد الانتهاء من التشكيل نضعه فِيْ الفريزر ونتركه لمدة ربع ساعة تقريبا ثم نضع مقلاة على النار بكَمْية من الزيت وعند تسخينها، نضع الهامبرغر فِيْ القلي.