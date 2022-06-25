أعملي البرجر البيتي بالتتبيلة والبهارات بطعم وريحة تجنن بطريقة أشهر المطاعم

يعتبر الهمبرغر من الأطعمة اللذيذة والرائعة التي يحبها جميع الأطفال دون استثناء وكذلك كبار السن، كل الناس يحبون تناولها فِيْ المطاعم أو طلبها كوجبات سريعة، وعادة ما يتم تقديمها مع طبق من البطاطس والطحينة سلطة ومخللات ويتم تقديمها فِيْ السندويشات ويوجد نوعان من البرجر هما برجر الدجاج أو برجر اللحم كلهم ​​بمذاق جميل ولذيذ ولكن ألذ وأحَلْى برجر هُو هامبرجر باللحمه يحبها كل الشباب دائما لأكله، فِيْشترونه، يمكن شرائه جاهزًا فِيْ المتاجر وقليه بالزيت ووضعه فِيْ الخبز، أو يمكننا صنعه فِيْ المنزل باستخدام اللحم المفروم أو صنع الهمبرغر باستخدام فول الصويا، هذا يسمى همبرغر الصيام.

مكونات برجر محَلْية الصنع

نصف كيلو لحم مفروم.

ثلاث فصوص ثوم.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة من الكعكة الإسفنجية الناعمة.

ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة كبيرة بهار هامبورجر.

ملعقة كبيرة بهارات للحوم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

كَمْية كافِيْة من الزيت النباتي.

كيفِيْة صنع همبرغر منزلي