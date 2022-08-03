أعملي الفتة باللحمة الضاني بالصلصة والسمنة البلدي على الطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ

طريقة عمل الفتة بلحم الضأن، والآن ننتظر هذه الأيام قدوم عيد الأضحى المبارك الذي يشتهر بإعداد أطباق متنوعة تعتمد بشكل أساسي على اللحوم. يسعى كل بيت مصري وكل ربة منزل لتقديمه بطرق مختلفة.
طريقة عمل الفتة بلحم الضأن
مكونات
- أحضر كتف خروف مسلوق.
- ملعقة كبيرة ملح طعام.
- ملعقة كبيرة خل أبيض.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- حبتان هِيْل.
- قطعتين من المعجون.
- سلسلة من أوراق الغار.
- استخدم أعواد القرفة.
- عدد قليل من المسامير على اليمين.
- حفنة من الكرفس.
- حزمة قسم الكرة.
- جزرة مقطعة إلى شرائح.
- ملعقة صغيرة زعتر.
- ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.
- طماطم.
- بصلة صغيرة.
- كَمْية كافِيْة من الماء المغلي.
- تحتاج ملعقة كبيرة من الصلصة إلى اللون البني.
- ملعقة عسل أبيض.
- ملعقة سمن.
- ملعقة صغيرة ملح طعام.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ثلاثة أكواب أرز.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- خبزي المقلي مقسم إلى مكعبات.
- ثلاث فصوص ثوم مفروم.
كيف تستعد
- نقطع لحم الكتف إلى عدة فتحات، ثم نضعه فِيْ كَمْية مناسبة من الماء المغلي، ونرفعها إلى النار ونتركها حتى تستقر.
- نضع قدر عريض على النار ونضيف ملعقة زيت نباتي ثم نضيف الدهن ونضيف بهارات القرفة والهِيْل والمستكة ثم نضع صلصة الطماطم ونقلب جيدا باستمرار.
- يُقلى الخبز فِيْ مقلاة كبيرة، ويُضاف القليل من الزيت، ثم يُضاف ملح الطعام والفلفل الأسود ويُحرّك جيدًا.
- نحضر الأرز الأبيض، نأخذ وعاء عميق ونضع فِيْه الزيت النباتي والسمن، ثم نضيف المرق وقليل من الأرز، ثم نقلبه جيدًا ونتركه لبضع ثوان، ثم نضيف بعد تصفِيْة الأرز بالكامل من الماء.
- نضيف ملح المائدة إلى الأرز ونضيف كَمْية من المرق لتغطية الأرز، ثم نتركه حتى يمتص المرق وينضج.
- ضعي مقلاة كبيرة مع الثوم المفروم على نار خفِيْفة، أضيفِيْ صلصة الطماطم، أضيفِيْ الخل الأبيض واتركيها تذوب.
- عندما نقدم الفتة نضع مكعبات الخبز المحمر فِيْ قاع الصينية، ثم الأرز الأبيض ومزيج الخل والثوم، ثم نضع عليها صلصة الطماطم ونضع كتف الضأن عليها.