أعملي الفتة باللحمة الضاني بالصلصة والسمنة البلدي على الطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ

طريقة عمل الفتة بلحم الضأن، والآن ننتظر هذه الأيام قدوم عيد الأضحى المبارك الذي يشتهر بإعداد أطباق متنوعة تعتمد بشكل أساسي على اللحوم. يسعى كل بيت مصري وكل ربة منزل لتقديمه بطرق مختلفة.

طريقة عمل الفتة بلحم الضأن

مكونات

أحضر كتف خروف مسلوق.

ملعقة كبيرة ملح طعام.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حبتان هِيْل.

قطعتين من المعجون.

سلسلة من أوراق الغار.

استخدم أعواد القرفة.

عدد قليل من المسامير على اليمين.

حفنة من الكرفس.

حزمة قسم الكرة.

جزرة مقطعة إلى شرائح.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.

طماطم.

بصلة صغيرة.

كَمْية كافِيْة من الماء المغلي.

تحتاج ملعقة كبيرة من الصلصة إلى اللون البني.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة سمن.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ثلاثة أكواب أرز.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

خبزي المقلي مقسم إلى مكعبات.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

كيف تستعد