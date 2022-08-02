أعملي المندي بالدجاج والأرز البسمتي على أصوله بخلطة سرية بطعم ومذاق لذيذ

أي أم على استعداد لتقديم كل ما هُو جديد لأفراد أسرتها حتى لا يملوا من الطعام العادي لأن التفكير فِيْ الطعام دائمًا ما يربك الأمهات، ولهذا نقدم لك المكونات وطريقة عمل المندي بالدجاج والتي تتكون من الدجاج قطع وبصل وطماطم وأرز بسمتي وورق الغار والفلفل الأسود غذاء معبأ بالعناصر الغذائية لاحتوائه على البروتين والمعادن والفوسفات والحديد والعديد من المعادن المفِيْدة الأخرى. الدجاج يغذي الجسم ويمنحه الطاقة والنشاط والحيوية التي يحتاجها الجسم يساعد البصل على تقوية مناعة الجسم وبالتالي حمايته من أي فِيْروسات أو ميكروبات تهاجم الجسم.
مقادير لعمل المندي بالدجاج
- قطع الدجاج إلى أربع قطع
- قطعتان من البصل إلى قطع كبيرة
- قطعتان من الطماطم إلى قطع كبيرة
- كيلو أرز بسمتي
- فلفل أخضر
- قطعة من ورق الغار
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم
- جزرة مقطعة إلى شرائح
- ملعقة صغيرة ملح
- ربع ملعقة صغيرة هِيْل
- ربع ملعقة صغيرة بابريكا
- ملعقة كبيرة كركَمْ
- 1/4 ملعقة صغيرة بهار دجاج
- أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون
طريقة عمل المندي بالدجاج
- نغسل وننظف الدجاج بالخل والملح والدقيق ثم نشطفه بالماء الدافئ.
- ثم نأخذ وعاء ونضع زيت زيتون، فلفل أسود مطحون، ثوم مفروم، ملح، هِيْل، بابريكا وبهارات دجاج ونقلب، ثم نضع هذا التتبيلة على الدجاج المفروم، ثم نتركه قليلاً.
- ثم نحضر مقلاة ونضع الزيت والبصل والطماطم والجزر والفلفل الأخضر وورق الغار ونقلب ثم نضع الدجاج المتبل ثم نغطى ونترك حتى تنضج تماما.
- ثم نقوم بغلي الأرز فِيْ قدر بالماء والكركَمْ على النار حتى ينضج، ثم نجهز صينية مناسبة، ثم نضع الأرز ونفصله جيداً، ثم نغطيه بورق الفول مع الثقوب ونضع الدجاج من الأعلى ونضعه فِيْ الفرن حتى يحمر.
- يُقدم المندي بالدجاج ساخناً فِيْ طبق التقديم بأغنى وألذ نكهة.