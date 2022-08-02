أعملي المندي بالدجاج والأرز البسمتي على أصوله بخلطة سرية بطعم ومذاق لذيذ

أي أم على استعداد لتقديم كل ما هُو جديد لأفراد أسرتها حتى لا يملوا من الطعام العادي لأن التفكير فِيْ الطعام دائمًا ما يربك الأمهات، ولهذا نقدم لك المكونات وطريقة عمل المندي بالدجاج والتي تتكون من الدجاج قطع وبصل وطماطم وأرز بسمتي وورق الغار والفلفل الأسود غذاء معبأ بالعناصر الغذائية لاحتوائه على البروتين والمعادن والفوسفات والحديد والعديد من المعادن المفِيْدة الأخرى. الدجاج يغذي الجسم ويمنحه الطاقة والنشاط والحيوية التي يحتاجها الجسم يساعد البصل على تقوية مناعة الجسم وبالتالي حمايته من أي فِيْروسات أو ميكروبات تهاجم الجسم.

مقادير لعمل المندي بالدجاج

قطع الدجاج إلى أربع قطع

قطعتان من البصل إلى قطع كبيرة

قطعتان من الطماطم إلى قطع كبيرة

كيلو أرز بسمتي

فلفل أخضر

قطعة من ورق الغار

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

جزرة مقطعة إلى شرائح

ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة هِيْل

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة كبيرة كركَمْ

1/4 ملعقة صغيرة بهار دجاج

أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل المندي بالدجاج