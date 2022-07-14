“أغذية” الإماراتية تستحوذ على 60% من مجموعة “عوف” المصرية

أعلنت مجموعة أغذية اليوم عَنّْ موافقة مجلس إدارتها على المضي قدماً فِيْ الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 60٪ فِيْ مجموعة عوف.

مجموعة عوف. من أكبر الشركات المتخصصة فِيْ تصنيع وبيع منتجات القهُوة والوجبات الخفِيْفة الصحية فِيْ مصر.

تأسست فِيْ عام 2010، تقوم مجموعة عوف بمعالجة وتصنيع وبيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات فِيْ جميع أنحاء مصر، بما فِيْ ذلك القهُوة والمكسرات والوجبات الخفِيْفة الصحية والحلويات، وكلها تباع تحت علامة أبو عوف التجارية.

تساهم هذه الصفقة فِيْ تعزيز وجود أغذية فِيْ سوق الوجبات الخفِيْفة فِيْ مصر وتعزيز مكانتها الرائدة فِيْ قطاع السلع الاستهلاكية المعلبة فِيْ مصر، خاصة بعد أن رسخت حضورًا قويًا هناك العام الماضي من خلال الاستحواذ على شركة “أطياب”، الشركة الرائدة فِيْ إنتاج اللحوم. . والدواجن المجمدة.

تعكس عملية الاستحواذ التزام شركة أغذية بتعزيز أعمالها وتنويع قطاع الأعمال الاستهلاكية. تعد هذه الصفقة استمرارًا لاستحواذ أغذية العام الماضي على مجموعة بي إم بي، المزود الرائد للوجبات الخفِيْفة الصحية والأطعمة المبتكرة فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي، وشركة الفوعة للتمور، مما سيعزز حضور أغذية فِيْ السوق فِيْ كل من فئات المنتجات والقنوات. توزيع.

قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية “ينصب تركيزنا على توسيع وجود أغذية وتعزيز مكانتها فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز النمو وتحسين كفاءة عملياتنا. ويمثل الاستحواذ على مجموعة عوف فرصة مهمة. ولتحقيق ذلك، فهُو يساهم فِيْ ترسيخ وجودنا فِيْ واحدة من أسرع الأسواق الاستهلاكية نموًا فِيْ المنطقة، ونحن على ثقة من أن مجموعة “عوف” ستدعم رحلة نمو أغذية الآن وفِيْ المستقبل، خاصة بعد الأداء القياسي الذي حققته أغذية فِيْ الربع الأول من عام 2022 “.

من جانبه، قال آلان سميث، الرئيس التنفِيْذي لمجموعة أغذية “يعتبر الاستحواذ على مجموعة عوف خطوة استراتيجية مهمة لمجموعة أغذية، حيث أنه مهم فِيْ تعزيز نمو فئات الوجبات الخفِيْفة والأطعمة الصحية للمجموعة، بينما نواصل العمل على بناء نموذج عمل أكثر. “بالإضافة إلَّى فوائد هذه الصفقة فِيْ إيجاد تدفقات إيرادات وخطوط إنتاج جديدة بسرعة، نحن متحمسون أيضًا لتوسيع وجودنا فِيْ مصر واستكَمْال عمليات الاستحواذ التي قمنا بها العام الماضي بهدف تعزيز عملياتنا وتوسيع قاعدة إيراداتنا. “

وقال وو أحمد عوف الرئيس التنفِيْذي لشركة عوف “شهدت المجموعة نموًا كبيرًا ومستدامًا فِيْ مصر منذ تأسيسها فِيْ عام 2010، واستثمرت بشكل مستمر فِيْ البنية التحتية المؤسسية ورأس المال البشري، مما ساهم فِيْ بناء علامة تجارية مميزة والحفاظ على ريادتها. فِيْ سوق الوجبات الخفِيْفة الصحية فِيْ مصر، وبعد عقد شراكة مع أحد المستثمرين المؤسسيين فِيْ عام 2022 من أجل تسريع نمو الشركة وتحقيق رؤيتنا، نؤكد اليوم أننا مستعدون للانتقال إلَّى المرحلة التالية من رحلتنا. فِيْ هذه المناسبة، نود أن نشكر موظفِيْنا وعملائنا وموردينا على دعمهم المستمر، ونتطلع إلَّى الآفاق الواعدة لشراكتنا مع أغذية لتعزيز وجودنا وإدراك قدراتنا وتوسيع نطاق وصولنا فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة و خارج البلاد.

سجلت مجموعة Auf، خلال فترة الـ 12 شهرًا الماضية المنتهِيْة فِيْ 31 ديسمبر 2022، إجمالي إيرادات بنحو 236 مليون درهم إماراتي، و EBITDA بحوالي 58 مليون درهم إماراتي، فِيْ حين بلغت هُوامش EBITDA حوالي 58 مليون درهم إماراتي. الدين 25٪.

يشار إلَّى أن الصفقة ستتمثل فِيْ استحواذ أغذية على 60٪ من حصة مجموعة “عوف”، مع احتفاظ مؤسسي “عوف” بحصة إجمالية قدرها 30٪ واستمرارهم فِيْ قيادة المجموعة بالاستفادة من المستوى الإقليمي. الحضور والدعم التشغيلي لمجموعة “أغذية”. استحوذت شركة Ventures، وهِيْ شركة استثمار فِيْ الأسْهُمْ الخاصة المصرية، على الحصة المتبقية البالغة 10٪ فِيْ مجموعة عوف، والتي كانت قد استحوذت عليها فِيْ عام 2022.

سيخضع إتمام عملية الاستحواذ للحصول على الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية واستكَمْال جميع المستندات التنظيمية المطلوبة.

يشار إلَّى أن “Freshfields Bruckhaus Deringer” تعمل كَمْستشار قانوني دولي “معتوق بسيوني وحناوي” كَمْستشار قانوني فِيْ مصر لمجموعة أغذية، بينما تقوم “CI Capital” بدور المستشار المالي لمجموعة أغذية.