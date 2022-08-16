أغرب أسئلة الشوفة الشرعية أهلك عندهم سواق وخادمة

كشفت الكاتبة سلوى العيدان، عن أغرب الأسئلة التي تعرض لها شاب خلال فترة الشوفة الشرعية، حيث تعرض لما يشبه استجواب والد الفتاة.

تاريخ الشريعة

نقل العديدان قصة شاب تخبره والدته بقلب مكسور “ابني تخرج منذ عامين بامتياز من كلية الطب، حدثنا عن رغبته في الزواج وشجعناه على دخول الجامعة. مرحلة البحث عنه صديقة، حتى اختار زميلة أخته الصغرى، في وقت الاستئناف القانوني، كان والده يهتم فقط بابني، لم نهتم رغم غرابة الطلب، لكننا كلفناه بالأمر احتراما لعاداته ذهب ابني للموعد واستقبله والده وبدأ بفتح تحقيق شامل معه حول كل ما هو صغير وكبير في حياته، سأله كم هو راتبه هل تعمل في عيادة خاصة هل لديكم حصص هل تمتلك اسهما وعقارات إذا تزوجت، فأين ستذهب في شهر العسل هل عائلتك لديها سائق وخادمة كم عدد افراد عائلتك ماذا يفعل والدك ووالدتك هل يمتلكون عقارات كم هي رواتبهم … الخ. لم يبق في العالم سؤال خاص لم يسألها، وبعد ساعات من التحقيق الدقيق قال “ابنتي مخطوبة”. كاد ابني يعاني من سكتة دماغية.

الحصول على معلومات سرية

وتابعت الأم عندما عاد ابني إلى المنزل كان غاضبًا، حاولنا تهدئته، وأقسم على إبلاغ الشرطة للحصول على معلومات ليس لديه الحق في الحصول عليها، ثم تم تضليله بشأن خطوبة ابنته، رغم علمه المسبق أنه قادم من أجل موسيقى الراب المشروعة. كان الأمر مدمرًا لنفسيته، غامضًا وصعبًا. لقد تغلب على إحساسه في اللحظة التي خدع فيها والده ورأى خصوصيته.

حماية الخصوصية

وختم بقوله راتبك، مستحقاتك، عملك، المكافآت التي تحصل عليها، رصيدك البنكي، عملك، ممتلكاتك، عقارك إن وجد، إيجار منزلك، عمرك، ديونك البنكية. ورحلاتك الداخلية والخارجية … إلخ. لقد كان قريبًا منك ليسألك عن ذلك، خصوصيتك حق خاص لك فقط وهي غير شائعة (بسبب الشائعات) “.