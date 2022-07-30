أغنى 10 أثرياء فِيْ العالم.. جيف بيزوس يستعيد مكانته المفقودة

عاد الملياردير الأمريكي جيف بيزوس إلَّى مركزه كوصيف لإيلون ماسك الذي يتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم.

احتل برنارد أرنو المركز الثاني الأسبوع الماضي، لكن الوضع تغير وفقًا للقائمة الجديدة التي يراقبها مؤشر بلومبرج للمليارديرات حتى 30 يوليو 2022.

قائمة أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم هِيْ كَمْا يلي

1- إيلون ماسك

جاء المسك فِيْ المرتبة الأولى لأثرياء العالم، بصافِيْ ثروة 260 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.5 مليار دولار.

الملياردير مواطن أمريكي، وتعود ثروته إلَّى Tesla و SpaceX.

2- جيف بيزوس

عاد جيف بيزوس إلَّى المركز الثاني فِيْ قائمة أغنى أغنياء العالم، بثروة صافِيْة قدرها 159 مليار دولار، بزيادة نحو 12.8 مليار دولار، وأمازون هِيْ مصدر ثروة بيزوس.

3- برنارد أرنو والعائلة

احتل برنارد أرنو المرتبة الثالثة فِيْ قائمة أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم، بثروة صافِيْة قدرها 146 مليار دولار، بزيادة قدرها حوالي 2.68 مليار دولار. ثروته تعود إلَّى شركته LVMH.

4- جوتام عداني

جاء الملياردير الهندي، غوتام أداني، فِيْ المركز الرابع فِيْ قائمة أغنى أثرياء العالم، بصافِيْ ثروة قدرها 118 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.62 مليار دولار. مصدر ثروته شركته، Adani Group.

5- بيل جيتس

ظل بيل جيتس فِيْ المركز الخامس بثروة بلغت 118 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.80 مليار دولار فِيْ 30 يوليو 2022، ومصدر ثروته هُو شركة مايكروسوفت.

6- لاري بيدج

وارتفع لاري بيدج مؤسس جوجل مع سيرجي برين إلَّى المركز السادس بعد أن وصلت ثروته إلَّى 105 مليار دولار بزيادة 1.67 مليار دولار.

7 – وارن بافِيْت

جاء وارن بافِيْت، رئيس شركة Berkshire Hathaway، فِيْ المركز السابع بثروة تقدر حاليًا بـ 105 مليار دولار، بزيادة 2.30 مليار دولار.

8- سيرجي برين

جاء سيرجي برين، المؤسس المشارك لشركة Google مع لاري بيدج، فِيْ المركز الثامن، حيث وصلت ثروة برين إلَّى 101 مليار دولار، بزيادة 1.61 مليار دولار.

9- ستيف بالمر

احتل الملياردير الأمريكي ستيف بالمر، الرئيس التنفِيْذي السابق لشركة مايكروسوفت من يناير 2000 حتى فبراير 2014، والذي أصبح مليارديرًا بامتلاكه لأسهم فِيْ مؤسسة تجارية دون أن يكون مؤسسًا أو أحد أقاربه، فِيْ المرتبة التاسعة فِيْ قائمة أغنى 10 أشخاص. فِيْ العالم بثروة تقدر بنحو 98.6 مليار دولار بزيادة 1.32 مليار دولار.

10- لاري إليسون

وجاء الملياردير الأمريكي لاري إليسون فِيْ المرتبة العاشرة، بصافِيْ ثروة قدرها 97.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.55 مليار دولار.

يمتلك إليسون حوالي 35٪ من شركة البرمجيات العملاقة أوراكل، ويترأس مجلس إدارتها ويشغل منصب مدير التكنولوجيا فِيْها. كَمْا ترك منصب الرئيس التنفِيْذي للشركة فِيْ عام 2014 بعد 37 عامًا من الاستمرار فِيْه.

انضم إليسون إلَّى مجلس إدارة Tesla فِيْ ديسمبر 2022، بعد شراء 3 ملايين سهم من الشركة فِيْ وقت سابق من ذلك العام.