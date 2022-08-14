تصدرت سيدة الأعمال الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرز قائمة أغنى نساء العالم، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عَنّْ مجلة CEOWORLD فِيْ 14 أغسطس 2022.

CEOWORLD هِيْ مجلة الأعمال والموقع الإخباري الرائد فِيْ العالم للمديرين التنفِيْذيين والمديرين الماليين والمديرين التنفِيْذيين وقادة الأعمال والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

بثروة صافِيْة تبلغ حوالي 74.0 مليار دولار، أصبحت فرانسواز بيتنكور مايرز، وريثة لوريال، أغنى امرأة فِيْ العالم، تليها أليس والتون (61.7 مليار دولار)، وجوليا كوخ فِيْ المركز الثالث (57.9 مليار دولار)، وماكنزي سكوت فِيْ المركز الرابع. (42.4 مليار دولار). .

وجاءت جاكلين مارس فِيْ المرتبة الخامسة بين أغنى امرأة فِيْ العالم بثروة قدرها 33.4 مليار دولار، وجاءت جينا رينهارت فِيْ المرتبة السادسة بثروة شخصية بلغت 29.3 مليار دولار، تلتها ميريام أديلسون بثروة تقدر بنحو 28.5 مليار دولار.

وجاءت سوزان كلاتن فِيْ المرتبة الثامنة، بصافِيْ ثروة قدرها 23.6 مليار دولار، فِيْما جاءت أبيجيل جونسون، بثروة بلغت 21.5 مليار دولار، فِيْ المركز التاسع على قائمة أغنى 10 نساء فِيْ العالم، تليها إيريس فونتبونا فِيْ المركز العاشر، بثروة قدرها 21.5 مليار دولار. ثروة 17.9 مليار دولار.

فِيْما يلي أحدث قائمة لأغنى 10 نساء فِيْ العالم.

1- فرانسواز بيتنكور مايرز

صافِيْ الثروة 74 مليار دولار

مصدر الثروة لوريال

دولة فرنسا

بيتنكور مايرز هِيْ أغنى امرأة على هذا الكوكب، حفِيْدة مؤسس شركة التجميل الكبيرة لوريال، وظهرت لأول مرة على قائمة المليارديرات فِيْ العالم عام 2022، بعد وفاة والدتها ليليان بيتنكورت، أغنى امرأة فِيْ العالم.

2- أليس والتون

صافِيْ الثروة 61.7 مليار دولار

مصدر الثروة متاجر وول مارت

البلد الولايات المتحدة الأمريكية

أليس والتون هِيْ ابنة مؤسس شركة وول مارت سام والتون وكانت أغنى امرأة فِيْ العالم فِيْ عام 2022، لكنها فقدت مكانتها لصالح بيتنكور مايرز.

3- جوليا كوخ

صافِيْ الثروة 57.9 مليار دولار

مصدر الثروة صناعات كوتش

البلد الولايات المتحدة الأمريكية

جوليا كوخ، أرملة المحسن المحافظ ديفِيْد كوخ، وأطفالها يمتلكون حصة 42٪ فِيْ Koch Industries، ثاني أكبر شركة خاصة فِيْ الولايات المتحدة، بينما يمتلك الأخ الأكبر تشارلز كوخ، رئيس مجلس الإدارة، حصة 42٪. .

4- ماكنزي سكوت

صافِيْ الثروة 42.4 مليار دولار

مصدر الثروة أمازون

البلد الولايات المتحدة الأمريكية

منذ طلاقها من مؤسس أمازون جيف بيزوس فِيْ عام 2022، أصبحت سكوت واحدة من أنجح المتبرعين والمحسنين فِيْ التاريخ، حيث تبرعت بمبلغ 12.5 مليار دولار لأكثر من 1250 منظمة فِيْ أقل من عامين.

5- جاكلين مارس

صافِيْ الثروة 33.4 مليار دولار

مصدر الثروة الحلوى وأغذية الحيوانات الأليفة

البلد الولايات المتحدة الأمريكية

ورث مارس ثلث شركة مارس إنكوربوريتد، ومجموعة الحلوى وأغذية الحيوانات الأليفة، وشوكولاتة إم آند إم، والعلامات التجارية مثل IAMS و Pedigree. أسس الشركة جدها فرانك سي مارس عام 1911.

6- جينا رينهارت

صافِيْ الثروة 29.3 مليار دولار

مصدر الثروة التعدين

دولة استراليا

تترأس رينهارت شركة Hancock Prospecting Group الأسترالية للتعدين والزراعة، التي أسسها والدها، لانج هانكوك (توفِيْ عام 1992).

لسنوات، شاركت رينهارت فِيْ معركة قانونية ضد أطفالها البالغين بشأن صندوق عائلي، سيستمر حتى العام المقبل على الأقل ؛ وبحسب ما ورد أرجأ قاض مَوعِد المحاكَمْة المقبلة حتى عام 2023.

7- ميريام أديلسون

صافِيْ الثروة 28.5 مليار دولار

مصدر الثروة الكازينوهات

البلد الولايات المتحدة الأمريكية

Adelson هِيْ أرملة شيلدون أديلسون، مالك الكازينو، وتمتلك حاليًا حصة زوجها الراحل بنسبة 50٪ فِيْ Las Vegas Sands بعد وفاته فِيْ أوائل عام 2022. بعد شهرين من وفاة Adelson، وافقت الشركة على بيع أصولها فِيْ لاس فِيْغاس، بما فِيْ ذلك Venetian Resort and Sands Expo and Convention Center مقابل 6.25 مليار دولار فِيْ محاولة للتركيز على السوق الآسيوية.

8 – سوزان كلاتن

صافِيْ الثروة 23.6 مليار دولار

مصدر الثروة بي إم دبليو، أدوية

دولة ألمانيا

تمتلك سوزان كلاتن 19٪ من شركة BMW الألمانية لصناعة السيارات، التي ورثتها عَنّْ والدتها جوانا كوانت ووالدها هربرت كوانت، رجل الصناعة الذي ينسب لشركة BMW من الإفلاس فِيْ عام 1959. تمتلك كلاتن أيضًا شركة الكيماويات ألتانا.

9- أبيجيل جونسون

صافِيْ الثروة 21.5 مليار دولار

مصدر الثروة إدارة الأموال

البلد الولايات المتحدة الأمريكية

تشغل أبيجيل جونسون منصب الرئيس التنفِيْذي لشركة Fidelity Investments منذ عام 2014 بعد توليها منصب والدها، Ned Johnson III، عَنّْد وفاته، وتمتلك 24.5٪ من أسهم الشركة، التي تمتلك أصولًا مدارة بقيمة 4.2 تريليون دولار أمريكي، وقد أسسها جدها. فِيْ عام 1946.

10- ايريس فونتبونا

صافِيْ الثروة 17.9 مليار دولار

مصدر الثروة التعدين

دولة تشيلي

Fontbona هِيْ أرملة قطب تشيلي أندرونيكو لوسيك، الذي توفِيْ بسبب السرطان فِيْ عام 2005 بعد أن جمع ثروة فِيْ التعدين وصناعة المشروبات.

تمتلك Fontbona وعائلتها مناجم النحاس فِيْ تشيلي من خلال Antofagas Plc، والتي يتم تداولها فِيْ بورصة لندن. كَمْا أنهم يمتلكون حصة أغلبية فِيْ Quiñenco، وهُو تكتل تشيلي يتم تداوله علنًا ويعمل فِيْ الأعمال المصرفِيْة والتصنيع.