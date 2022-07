أغنية حظ عيني لو تشوفك كل يوم كلمات ، حيث أن أغنية “Luck My Eyes If You See You Every Day” والتي تعد من الأعمال التي إشتهرت في الفترة الاخيرة من الأعمال التي تتعلق بالغناء داخل الوطن العربي ، كما أنها تحظى هذه الأغنية بقاعدة جماهيرية كبيرة بين عشاق الفن الخليجي، ومن ثم سنتعرف من خلالها على أغنية “Luck My Eyes If You See You Every Day” وصاحب الأغنية بالإضافة إلى كلماتها ، تابعوا معنا .

من هو صاحب أغنية “لاك يا عيوني إذا أراك كل يوم”

صاحب أغنية “حظ يا عيني إذا كنت أراك كل يوم” هو المطرب والمؤلف السعودي خالد عبد الرحمن الدوسري، ويبلغ من العمر حوالي 57 عامًا. ولد في الثاني والعشرين من نيسان سنة 1965 م. بدأ خالد عبد الرحمن مسيرته الفنية باللعب باحتراف، وتحديداً العزف على العود. بدأ حياته المهنية الفعلية في الغناء والتلحين عام 1988، وتعامل الفنان خالد عبد الرحمن مع العديد من شركات الإنتاج مثل شركة جوريم للإنتاج وشركة روتانا وشركة ون برودكشنز.

السيرة الذاتية لخالد عبد الرحمن

أهم وأبرز المعلومات عن الفنان السعودي خالد عبد الرحمن في السطور التالية

الاسم الكامل خالد بن عبد الرحمن بن محمد الودعاني الدوسري.

الإسم المستعار خالد عبد الرحمن.

اللقب مخاوي الليل ملك الفن، فنان إنساني.

تاريخ الميلاد 1965/4/22.

مكان الميلاد الرياض.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السعودية.

المهنة موسيقي، شاعر، مغني، ملحن.

الآلة المفضلة العود.

جنسيتي سعودية.

الديانة مسلم.

المذهب سني.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اللغة الأم العربية.

حظ عيني إذا كنت أراك كل يوم بكلمات

كلمات أغنية “حظ في عيني إذا أراك كل يوم” ممثلة في النقاط التالية

