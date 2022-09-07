أغنية “ديو” جديدة تجمع نادين الراسي وشقيقها جورج رغم وفاة الأخير

بعد وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، تساءل العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ مصير “الثنائي” الغنائي الذي كان سينضم إلَّى شقيقته الفنانة نادين الراسي عام 2016، لكنه فعل ذلك. لا ترى النور حتى اليوم رغم الإعلان عَنّْها عدة مرات عبر وسائل إعلام مختلفة، وتأجيل طرح الأغنية عدة مرات من قبل.

وفِيْ هذا الصدد، كشف المؤلف اللبناني طوني أبي كرم فِيْ تصريحات للصحافة أن “الثنائي” الذي ألفه جاهز، لكن المشروع فِيْ مراحله الأولى، حيث وضع عليه صوت المرحوم جورج وشقيقته نادين، وقال “من الممكن العمل على ذلك، حتى يصبح الأمر احترافِيْاً، نعمل على ذلك لعرضه على جورج قبل الذكرى الأربعين”.

وأكد أبي كرم، فِيْ تصريحات لـ “النهار”، أن فكرة دويتو بين الفقيد وشقيقته بدأت عَنّْدما اتصل به جورج، قائلاً إنه يريد تقديم ديو مشترك مع نادين، لكنه لم يفعل. أعرف ما هِيْ الفكرة التي يمكنني الغناء من أجلها.

كان الفنان الراحل جورج الراسي، قد صرح سابقًا، عام 2017، بأنه سيغني ديو بعَنّْوان “أختي” مع شقيقته الفنانة نادين الراسي، وسيتم تصوير المسرحية فِيْ مقطع فِيْديو، والذي كان لاحقًا. مسجل.

وعَنّْ سبب تأجيل الدويتو الذي جمعه مع شقيقته الفنانة نادين الراسي فِيْ أكثر من مناسبة، قال جورج حينها “السبب يعود إلَّى حرص نادين على تصوير مسلسلها من جهة و” لآخر. يد لسفرياتي المتكررة حتى أتيحت الفرصة والظروف وتم تسجيل الأغنية التي سنطلقها منتصف مارس 2017، سبقت نادين ووضعت صوتي أمامها وفعلت ذلك منذ فترة. لم يواجه الثنائي أي مشاكل، وأكثر ما تأثر هُو الظروف العائلية التي مررت بها أنا ونادين “.

الأغنية تسجل كل اللحظات التي جمعت جورج الراسي وشقيقته نادين منذ الصغر حتى صارت شابة، بمقياس خوفه عليها منذ لحظة زواجهما حتى انتقاله إلَّى مرحلة حياة جديدة. رجل. الذي يتزوجها تنتهِيْ الأغنية بمقطع “لو كبرت وذهبت لمنزل جديد كانوا يغشون على عائلتي نور إانيا”.

وقدم جورج الراسي الأغنية خلال أحد العروض التلفزيونية، وتواجدت العدسات الإعلامية أثناء تسجيل أغنية نادين الراسي 2017 من داخل الاستوديو.