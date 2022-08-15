أفرو يعلن شفاءه من السرطان.. ويحمس متابعيه لجديده

أعلن مغني الراب المصري عمرو سليمان الملقب بـ “أفرو”، أنه تعافى من سرطان القلب بعد خضوعه للعلاج، وذلك بعد شهرين من كشف إصابته، وأكد أنه فِيْ حالة خطيرة قد تنتهِيْ بحياته.

ألمح أفرو إلَّى أنه بصدد إطلاق أغنية جديدة، تتزامن مع تعافِيْه من مرض خبيث، حيث نشر عبر حسابه على Instagram صورة له وهُو يقف أمام سيارة وفِيْ يده سيجارة ملتصقة بها. .. مع تعليق “أعزائي المعجبين، أشكركَمْ على صبركَمْ ودعمكَمْ المستمر فِيْ التغلب على مرضي. الآن حظي أفضل، الحمد لله وأنا مدين لك بهدية عظيمة، انتظر “.

ورحب عشاق الفنان مرة أخرى بعودته وأعربوا عَنّْ سعادتهم لسماع صورته الجديدة، وأعربوا عَنّْ سعادتهم بشفاءه من المرض، حيث علق أحد المتابعين قائلاً “الحمد الله على سلامته”.

بينما انتقد آخرون ظهُوره بهذه الطريقة وتدخين السيجار، علق أحدهم “أخرج السيجار من يدك، سيكون مسلحًا”.

قبل عدة أشهر، صدم أفرو معجبيه بإعلان إصابته بسرطان القلب، مشيرًا إلَّى أن نهايته كانت قريبة من رسالة عاطفِيْة شاركها عبر ميزة Instagram، حيث كتب “سرطان القلب، الحمد لله، النهاية قريبة بالنسبة لي. . “

وتابع “أتمنى أن يغفر لي الجميع إذا ارتكبت خطأ بهم. ليس لدي الكثير من الوقت المتبقي. سأغادر الأرض فِيْ وقت أقرب مما كنت أعتقد، والحمد لله “.

واختتم أفرو رسالته المؤلمة “لا تحزن علي، أنا راضٍ بقدر الله وربّي اختار لي خطة أفضل”.

وأضاف فِيْ منشور آخر أن نهايته قريبة، معلقًا “سأترك الحياة فِيْ وقت أقرب مما أتخيل … لم يبق لي متسع من الوقت”.

آخر أغنية شاركها أفرو على قناته على اليوتيوب كانت أغنية “Darkness” منذ حوالي شهرين، والتي تحدث فِيْها عَنّْ محنته مع المرض ومع الناس من حوله، مشيرا إلَّى أن بلوغه سن العشرين مازال كبيرا. . .

اشتهر “Afro” بأغنيته “Adrenalina” التي أطلقها منذ قرابة عامين على موقع يوتيوب وحصدت أكثر من 3.3 مليون مشاهدة وآلاف الإعجابات.

لدى Avro حوالي 26000 متابع فقط على Instagram، ولا يتلقى سوى القليل من المنشورات مقارنة بالنجوم الآخرين، حيث إنه مهتم بتقديم الأعمال الفنية، بدلاً من التركيز على منصة Instagram.