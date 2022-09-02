أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع، تم تعريف الانجاب في الأسبوع 36 من الحمل والانجاب المبكر و المتأخر حيث يبدأ الشهر التاسع من الانجاب في هذا الأسبوع ويمتد حتى الأسبوع الاخير وقد تحدث عملية الانجاب في هذا الأسبوع بشكلٍ اعتيادي أو بالتحريض، ومن الضروري فهم الاضرار والفوائد عند وجود إمكانية للولادة في هذا الأسبوع .

أفضل أسبوع للولادة هو الشهر التاسع

بحلول الشهر التاسع تكون الولادة آمنة حيث يمكن للحامل الولادة في أي وقت وفي أي أسبوع في الشهر التاسع وما دون ذلك نقدم أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع سواء في الولادة الطبيعية أو القيصرية

1_ افضل اسبوع للولادة هو الشهر التاسع من الولادة الطبيعية

أفضل وقت لوضع الطفل في الشهر التاسع من الولادة الطبيعية هو أسبوع الشهر التاسع.

حيث أن الأسبوع الأربعين هو الأفضل للولادة حسب إجماع الأطباء والدراسات العلمية الطبية.

كلما طالت فترة الحمل، كان الطفل أفضل من حيث النمو والصحة بشكل عام.

لكن يجب توضيح أن الولادة الطبيعية قد لا ينتج عنها أي مشكلة للأم أو للجنين إذا حدثت في بداية الشهر التاسع.

2_ أفضل أسبوع للولادة هو الشهر التاسع في الولادة القيصرية

عادةً ما يكون أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع للولادة القيصرية هو الأسبوع 39 من الحمل.

حيث أن الطبيب هو الذي يحدد أفضل أسبوع للولادة بناءً على حالة الأم والجنين.

حيث أن هناك بعض الحالات التي قد تتطلب عملية قيصرية في وقت مبكر من بداية الشهر التاسع أو حتى قبل هذا الشهر لتجنب المضاعفات والمشاكل.

الولادة في الشهر التاسع

يبدأ الشهر التاسع من الحمل بحلول الأسبوع 36، ومع بداية هذا الشهر يمكن أن يحدث الحمل في أي وقت، سواء في الأسبوع السادس والثلاثين حتى الأسبوع الثامن والثلاثين أو مع نهاية الشهر في الأسبوع الأربعين.

هناك بعض العوامل التي تحدد تاريخ الولادة، حيث يتم اختيار أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع، حسب الحالة، لضمان ولادة طفل سليم.

في جميع الأحوال يبدأ الطبيب بعمل الاستعدادات لاحتمال الولادة، مع ظهور بعض الأعراض، مثل استقرار حالة الجنين، ونزول الرأس إلى الحوض، واكتمال الرئة.

كما أن هناك أعراض تشير إلى أن الوقت قد حان لاستقبال الطفل سواء بالولادة الطبيعية أو بالولادة القيصرية، مثل قلة ركلات الجنين لأنه أصبح في الحوض مع زيادة الضرب تحت الضلوع.

وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 4٪ من النساء الحوامل قد يلدن الجنين قبل الموعد الطبيعي للولادة.

فوائد اتمام الشهر التاسع من الحمل

أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع هو الأسبوع الأخير والتكميلي من الشهر، وذلك للأسباب والمزايا التالية

1_ طرد الطفل من الحضانة

كما أن نسبة كبيرة من الأطفال المولودين قبل إتمام الشهر التاسع من الحمل يحتاجون إلى دخول الحضانة لرعايتهم.

أثبتت التجارب والأبحاث التي أجريت على العلاقة بين تاريخ الميلاد ودخول الحضانة أن الأطفال الذين يولدون بعد انتهاء الحمل حتى نهايته هم أقل عرضة لدخول الحضانة.

2_ ضمان النمو الكامل للطفل

عندما يولد الطفل قبل الشهر التاسع فقد يتعرض لمخاطر كثيرة لأن النمو لم يكتمل.

قد يكون الطفل معرضًا لخطر الإصابة بأمراض الرئة، فضلاً عن صعوبة التنفس واضطرابات خلايا الدماغ.

3- حماية الطفل من صعوبات الرضاعة

يساعد التسليم في الوقت المحدد وفي أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع على منع صعوبات الرضاعة الطبيعية.

الطفل الذي يولد في نهاية الشهر التاسع يكون أكثر تقبلاً للرضاعة الطبيعية، وهذا يساعد على تجنب الرضاعة الصناعية والاستفادة من فوائد الرضاعة الطبيعية.

4_ زيادة فرص الولادة الطبيعية

كلما طالت فترة الحمل وكلما طال انتظار الأم حتى نهاية شهرها التاسع، زادت فرصة الولادة الطبيعية.

بما أن الأسبوع الأخير من الشهر التاسع هو فرصة عظيمة لظهور علامات المخاض والبدء في المخاض للتحضير للولادة الطبيعية.

5_ تجنب مخاطر العمالة الصناعية

عند الولادة المبكرة، قد تحتاج الأم إلى عمل صناعي لمساعدتها في الولادة.

قد يسبب المخاض الاصطناعي العديد من المخاطر، حيث أنه يفتح الرحم في موعد غير مناسب، وقد تحدث مخاطر تجعل الطبيب يلجأ إلى الولادة القيصرية لإنقاذ الجنين.

6_ التعامل مع الطفل فور ولادته

تتطلب الولادة المبكرة في كثير من الحالات دخول الحضانة أو إحاطة المولود برعاية خاصة.

من أهم مزايا الولادة في أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع، والذي غالبًا ما يكون الأسبوع الأخير، أن الأم تستطيع التواصل مع طفلها بعد الولادة لأنه طفل سليم وكامل.

الولادة في الشهر التاسع الأول

لا شك أن أفضل أسبوع للولادة هو الأسبوع الذي يتم فيه الشهر التاسع، حيث يقين أن الجنين سينمو ولا يحتاج إلى حضانة.

الولادة قبل الشهر التاسع تسمى الولادة المبكرة. أيضًا، قد يكون للولادة في بداية الشهر التاسع في الأسبوع السادس والثلاثين بعض المخاطر وتزيد من فرص الحاجة إلى الحضانة.

أسباب الولادة في أول الشهر التاسع

على الرغم من أن الأسبوع 36 ليس أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع، إلا أن هناك أسبابًا قد تضطر الطبيب إلى ولادة امرأة حامل هذا الأسبوع في بداية الشهر التاسع، بما في ذلك

اتساع عنق الرحم قبل أفضل أسبوع للولادة يكون في الشهر التاسع.

التعرض لضعف الرحم.

تسمم الحمل أثناء الحمل.

حدوث ولادة مبكرة أو أكثر.

تزداد فرص الولادة في بداية الشهر التاسع إذا كانت الأم أقل من 16 سنة أو أكثر من 35 سنة.

امرأة حامل مصابة بأمراض القلب أو أمراض الكلى.

تشوهات الرحم.

الحمل بعد أقل من عام من الولادة السابقة.

تعرض الأم للضعف والإهمال أثناء الحمل.

الأم الحامل تتعرض لعدوى في المسالك البولية.

عدم الاهتمام بالتغذية السليمة أثناء الحمل.

إذا كانت الأم حامل بأكثر من جنين.

لاحظ توقف عملية نمو الجنين في الموجات فوق الصوتية.

تعرض الأم لعدوى الغشاء الأمنيوسي.

إصابة الأم بسكري الحمل.

يزداد خطر الولادة المبكرة إذا كانت الأم تستخدم المخدرات أو تدخن.

عندما تتعرض للضغط والعمل الجاد أثناء الحمل، يمكن للأم أن تلد قبل الأوان.

مخاطر الولادة في بداية الشهر التاسع

يعتبر الشهر التاسع شهرًا آمنًا للولادة بشكل عام، لكن الولادة أفضل في نهاية الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل، ولكن قبل ذلك قد تكون هناك بعض المخاطر على النحو التالي

ولادة طفل وزن عند الولادة أقل من الوزن الطبيعي عند الولادة.

يعاني الطفل من ضيق في التنفس.

قد يحتاج الطفل إلى دخول الحضانة.

صعوبة ضبط درجة حرارة جسم المولود الجديد.

تعريض الطفل لمشاكل النمو مثل ضعف التركيز والإدراك.

قد يتعرض الطفل لمشاكل سلوكية وتأخر في الكلام والحركة.

يتعرض الطفل لبعض الأمراض مثل انسداد بعض شرايين القلب.

والنصيحة الأخيرة أن المتابعة الدورية مع الطبيب في نهاية الشهر التاسع هي ما يحدد أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع لأن الطبيب يراقب الحالة الصحية ويحدد التوقيت المناسب.

قد يشتكي الطفل الذي انجب باكرًا في بعض الأوقات من مشاكل صحية طويلة الزمن أحيانًا ومضاعفات ومعضلات تختص بتأخر في النمو، إذ إنّ عظامه لم تأخذ الوقت الوافي لإنهاء نموها مقارنة بالمولودين اللذين انهو فترة انجابهم.