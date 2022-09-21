أفضل إصدارات سيارات هيونداي توسان بالسعودية رخيصة ، تعتبر سيارات هيونداي توسان من السيارات التي حظيت بشهرة كبيرة في دول الوطن العربي ويفضلها الكثير من الناس على السيارات الأخرى ، لأنها من إنتاج العديد من الشركات الشهيرة التي أثبتت وجودها لسنوات عديدة وبإصدارات مختلفة السيارات ونجحت في تصدير سيارات هيونداي توسان والتي حققت فرقًا كبيرًا ، لأن السيارة صممت من الخارج بتصميمات حديثة ، على شكل جسم خارجي كبير ، تابعوا معنا .

أنواع سيارات هيونداي توسان رخيصة في السعودية

سيارات هِيْونداي توسان هِيْ كروس أوفر ذات حجم كبير وتتميز بالقوة فِيْ التصميم، حيث أن أحدث نسخة من سيارة توكسون جاءت بمحرك قوي 1600 سي سي، ومتوفر بأنظمة أمان ومكابح وهِيْكل خارجي مميز.

هيونداي توكسون 2007

نسخة توكسون 2007، ممتص الصدمات المعاد طلاؤه بالكامل باللون الأسود، نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية، تحتوي على شاشة تعمل باللمس لعرض معلومات السيارة.

وقود البنزين للسيارات وتوفِيْر فِيْ الاستهلاك. كاميرا خلفِيْة واضحة لرؤية أفضل. شاشة تعمل باللمس لعرض الأميال والوقود والثورات وسرعة السيارة. مقاعد سيارة جلدية. سعر هِيْونداي توسان كاش 17 ألف ريال سعودي.

هيونداي توسان 2022

Hyundai Tucson بسعة محرك 1600 سي سي، وتتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مع ناقل حركة سهل الاستخدام، والمحرك 175 حصانًا، يولد 220 كيلومترًا فِيْ الساعة، من سيارة دفع رباعي، كَمْا أن لديها مقصورة ركاب فسيحة بالداخل وبها كل الطرق. الأمان والراحة مرتفعان للغاية، حيث إنها من أفضل السيارات العائلية.

مميزات سيارة توكسون 2022

تتميز Hyundai Tucson بكفاءة استهلاك الوقود. يولد ناقل الحركة أيضًا علبة تروس ذات 7 سرعات. كَمْا تصل السيارة إلى 175 حصان. تحتوي السيارة أيضًا على 4 أسطوانات داخلية بسعة 2 لتر. سعر هِيْونداي توسان 2022 كاش 87 ألف ريال سعودي.

هيونداي توسان 2017 مستعملة

سعة محرك السيارة 2000 سي سي، نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي، السيارة صنع فِيْ كوريا، المحرك بقوة 180 حصان، السرعة القصوى للسيارة 180، السيارة مصنوعة من الألمنيوم، السيارة مصنوعة من الألمنيوم، مع بحجم 17 بوصة.

كَمْا تم تجهِيْز الإطارات بوظيفة تنبيه فِيْ حالة نقص الهُواء. سقف السيارة أسود وله نظام بانورامي مع سقف منزلق. تصميم عجلة القيادة أنيق وانسيابي، مما يمنح السائق الشعور بقيادة سيارة رياضية. يبلغ عزم السيارة حوالي 280 نيوتن متر بقوة 180 حصان. تم تجهِيْز سيارة Tucson بوظيفة الاستشعار الكهربائي. تصل السعة الخلفِيْة للسيارة إلى 600 لتر ويمكن طي المقعد الخلفِيْ. ميزات الأمان فِيْ سيارة Hyundai Tucson عالية، بما فِيْ ذلك نقطة تعرض مؤشرًا وتنبيهات عند اقتراب سيارة بسرعة عالية. منبه سرعة السيارة مع مرايا جانبية لحماية السيارة. أما سعر سيارة هِيْونداي توسان المستعملة فهُو 75 ألف ريال سعودي.

هيونداي توسان 2022 هاتشباك

هِيْونداي هاتشباك الفضية المحرك القوي للسيارة يعمل بإزاحة 1600 سم مكعب، المحرك يولد قوة 132 حصان، يعمل عن طريق حوالي 4 سلندرات، بعزم دوران 161 نيوتن متر، نوع الدفع الأمامي، المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

مواصفات السيارة المسافة المقطوعة بالسيارة 88 ألف كيلومتر. نوع الوقود المستخدم البنزين اقتصادي. تتضمن السيارة حساسات خلفِيْة. جهاز التحكَمْ عن بعد، ومصابيح LED، ومصابيح ضباب أمامية وخلفِيْة. السيارة متوفرة بالتقسيط بمقدم 3000 ريال. ورسم شهري 1500 ريال سعودي. القيمة الاقتصادية للسيارة حوالي 18 ألف ريال سعودي.

هيونداي توكسون 2016 مستعمل

سيارة توكسون موديل 2016 فِيْ جدة السَعُودِيْة سيارة بمحرك 1600 لتر متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات مع 4 سلندرات، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية، جنوط السيارة مصنوعة من الألمنيوم باللون الفضي، سيارة من نوع هاتشباك.

عدد مقاعد السيارة أربعة. قطعت السيارة 185000 كَمْ. وقود محرك السيارة البنزين. السيارة لم تتعرض لحوادث. عجلة قيادة جلدية. محرك السيارة يعمل بقوة فِيْ الحالة. سعر سيارة توسان 2016 بيضاء 51 ألف ريال سعودي.

هيونداي السيارات المستعملة 2017

نسخة هِيْونداي سوناتا 2017، سيارة تقع فِيْ مدينة القريات، جميع ملحقات السيارة متوفرة، السيارة تعمل بناقل حركة أوتوماتيكي، لون السيارة فضي، والسيارة تعمل بالبنزين.

السيارة أيضا بها تكييف بارد. دخول بدون مفتاح مع جهاز تحكَمْ عن بعد للسيارة. السيارة بها مشغل أقراص مضغوطة. عجلات من الألمنيوم الفضي. سيارة بدون أقساط نقدية بسعر 36 ألف ريال سعودي.

هيونداي توكسون 2022 موديل مستعمل

السيارة متوفرة فِيْ الدمام، الرياض، بمحرك قوي بسعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، اللون الخارجي للسيارة أبيض، وقود محرك السيارة بنزين، توكسون هاتشباك النوع عجلات السيارة من الألمنيوم باللون الفضي، من ممتص الصدمات إلى ممتص الصدمات بحالة جيدة جيداً، مع عدد كيلومترات منخفض يقدر بـ 10 آلاف كيلومتر، سعر هِيْونداي توسان 35 ألف ريال سعودي.