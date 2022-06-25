أفضل الأطعمة المضادة لشيخوخة الدماغ

للحفاظ على عقلك شابًا وصحيًا، إليك ما تحتاج إلى معرفته

تجنب الحديد الزائد

الكثير من الحديد يمكن أن يتلف عقلك. إذا كنت تعاني من نسبة عالية من الحديد، فتخلص من الأطعمة الغنية بالحديد والمكملات الغذائية التي تتناولها.

الزنك

أنت بحاجة إلى الزنك للمساعدة في منع لويحات الأميلويد (البلاك). لوحة أميلويد هي سبب الخرف.

هواتف محمولة

الموجات الكهرومغناطيسية، الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهواتف المحمولة، ليست جيدة لعقلك. لا تمسك هاتفك أو تلمسه برأسك (استخدم مكبر الصوت) أو تستخدم البلوتوث

الزيوت النباتية

يحفز زيت الذرة وزيت الكانولا وزيت بذرة القطن وزيت فول الصويا الأكسدة في الدماغ. وجوب الابتعاد عنها. استخدم زيت الزيتون أو الدهون الحيوانية مثل الزبدة الطبيعية أو السمن كبديل

ب 1. نقص

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 1، فقد يتسبب ذلك في حدوث حالة تسمى متلازمة فيرنيك كورساكوف. تشمل الأعراض مشاكل في الذاكرة والخمول ومشاكل في الرؤية وصعوبة في المشي. الكربوهيدرات والجلوكوز وشراب الذرة عالي الفركتوز يستنزف فيتامين ب 1.

انخفاض السيلينيوم

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات السيلينيوم إلى مستويات عالية من الزئبق، مما يؤدي إلى تلف الدماغ التأكسدي.

إليك 5 أشياء يجب أن يكون لديك المزيد منها

المحار

يشكل حمض أوميغا 3 الدهني DHA غالبية الدماغ. لتزويد عقلك بالكثير من DHA، يجب أن يكون لديك الكثير من المحار والأسماك الأخرى مثل السلمون. يعتبر المحار أيضًا مصدرًا ممتازًا للزنك والنحاس واليود والسيلينيوم.

الشمس

ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د. فيتامين د ضروري لصحة الدماغ. يساعد في تقليل الالتهاب في الدماغ وتحسين النوم.

خضروات

تحتوي الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة على العناصر الغذائية الأساسية للصحة الإدراكية مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

الكيتو + الصيام المتقطع

الكيتونات هي مصدر الطاقة المفضل. إذا توفرت الكيتونات في الجسم، فسيتناول الكيتونات دائمًا أولاً. النظام الغذائي الكيتوني والصيام المتقطع سيضعان جسمك في حالة الكيتوزية ويساعدان في تغذية عقلك. يعتبر زيت MCT طريقة رائعة للمساعدة في زيادة الكيتونات.

ممارسه الرياضه

يمكنك المساعدة في زيادة إمداد الدماغ بالأكسجين عن طريق ممارسة التمارين الهوائية مثل المشي أو ركوب الدراجات أو الركض كل يوم. قد يكون للعلاج بالأكسجين عالي الضغط بعض الفوائد أيضًا.