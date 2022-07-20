أفضل الأعشاب الطبيعية المجربة لعلاج ارتجاع المريء والتخفِيْف من حرقة وحموضة المعدة

أعشاب لعلاج مرض الارتجاع المعدي المريئيمن الأمراض المزمنة والشائعة مرض الارتجاع المعدي المريئي الذي يحتاج إلى الالتزام بعلاج محدد يصفه الطبيب للمريض حتى يلتزم به طوال حياته، ولكن بالرغم من ذلك قد يعاني المريض من حين لآخر مع بعض النوبات. الألم والإحساس بالحرقان فِيْ منطقة المريء والمعدة، لذلك يحتاج المريض إلى استخدام وسائل إضافِيْة مع الأدوية لتقليل هذا الإحساس المزعج والألم، ويتم ذلك من خلال بعض الأعشاب الطبيعية التي تقلل من تأثير الحموضة والحموضة المعوية، وعلى ومن ناحية أخرى فهذه الأعشاب تجعل المريض قادراً على التحكَمْ فِيْ الأعراض فما هِيْ تلك الأعشاب السحرية

أعشاب طبيعية لمرض الجزر المعدي المريئي

تُباع معظم هذه الأعشاب فِيْ الصيدليات أو مصانع العطور، وعليك التأكد من أنها نظيفة ومناسبة للاستخدام المباشر، ومنها

شاي البابونج لعلاج مرض الجزر المعدي المريئي

كثيرا ما يوصف لعلاج أمراض الجهاز الهضمي، بما فِيْ ذلك اضطرابات القولون والارتجاع المعدي المريئي بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. يحسن حالة المعدة والمريء ويقلل من الإحساس بالحرقة والألم فِيْ منطقة المريء عند بدء الأعراض.

النعناع لأحماض المعدة

هناك بعض الآراء المتضاربة حول تناول النعناع لعلاج ارتجاع المعدة، حيث إنه طارد للغازات، ويقلل من تقلصات القولون وله قدرة كبيرة على تسهِيْل الهضم وتفريغ المعدة. لكن بعض الآراء تشير إلى أن النعناع يعمل على إضعاف عضلة المريء السفلية، مما يسهل انتقال أحماض المعدة إلى المريء، وبالتالي لا يحسن الحالة.

الزنجبيل للحموضة المعوية

الزنجبيل فعال فِيْ التخلص من أحماض المعدة التي تسبب الغثيان والحرقة، حيث يتم امتصاصه بمجرد وصوله إلى المعدة. فكَمْية الطعام الكبيرة فِيْ المعدة يمكن أن تسبب ضغطًا على جدرانها الداخلية، مما يؤدي إلى تهِيْج وألم فِيْ المعدة، ويسهل الزنجبيل هضم هذه الأطعمة ويطهر المعدة حتى لا يكون هناك ضغط عليها. فِيْ هذه الحالة، استخدم أكياس شاي الزنجبيل أو قطعًا من الزنجبيل الطازج وانقعها لشرب الماء الخاص بها.

الخزامى لمرض الجزر المعدي المريئي