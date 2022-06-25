أفضل الطرق لإزالة الهالات السوداء حول العين

أفضل الطرق لإزالة الهالات السوداء حول العينين – إزالة الهالات السوداء تحت العينين لا تقتصر مشكلة سواد تحت العينين على التعب أو الإرهاق فقط، وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تسبب ظهور الهالات السوداء مثل سواد تحت العينين.

تتضمن بعض أكثر الطرق فعالية لإزالتها ما يلي

من أكثر الطرق فعالية لإزالة السواد استخدام أكياس الشاي عن طريق نقع كيسين من الشاي في الماء، ثم وضعها في الثلاجة لبضع دقائق، ثم وضعها على عيون مغلقة لمدة خمس دقائق يوميًا، ثم غسل المنطقة بها. ماء بارد.

يوصى بتجنب تعريض الوجه للشمس.

الحصول على قسط كاف من النوم

من المهم التأكد من حصول الجسم على قسط كافٍ من الراحة.

من أفضل الطرق المستخدمة للقضاء على مشكلة السواد ؛ باستخدام الخيار، تبريد شرائح الخيار في الثلاجة، ثم وضعها على منطقة الهالات السوداء لمدة عشر دقائق، ثم غسل المنطقة بالماء مع أهمية تكرار هذه الخطوة مرتين في اليوم.

العلاج بالليزر

العلاج بالليزر مناسب للمناطق ذات اللون الأسود الملحوظ للجلد، حيث يستهدف الليزر هذه المناطق وباستخدام الطاقة الحرارية الناتجة تتبخر الخلايا التالفة ولا يقتصر دور العلاج بالليزر على تفتيح المناطق الداكنة. في الجلد، ولكن مرة أخرى يحفز إنتاج الكولاجين.

أفضل الطرق لإزالة الهالات السوداء حول العينين