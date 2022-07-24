أفضل الطرق للتخلص من بق الفراش نهائياً وبدون عودة.. مجربة والنتيجة مضمونة 100%

عند التخلص من بق الفراش، تعاني المنازل بشكل كبير من انتشار الحشرات المنزلية المختلفة، وهُو كابوس ومصدر إزعاج لأسباب عديدة، وبق الفراش من بين الحشرات التي يمكن أن تسبب انتقال المرض من شخص لآخر، و إنها تترك وراءها لدغات شديدة تسبب حكة فِيْ الجلد، لذلك إذا كانت بق الفراش من الحشرات التي تهاجم منزلك، فأنت بحاجة إلى العثور بسرعة على أفضل الطرق لعلاج بق الفراش والتخلص منه نهائيًا دون استخدام المبيدات الحشرية التي تضر بصحة الإنسان. وصفات وطرق عبثاً، اتبع هذه المقالة لتتعرف على الطرق الفعالة والحماية من دخول بق الفراش فِيْ منزلك.

طرق التخلص من بق الفراش

شركات مكافحة الآفات المنزلية – يمكنك الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة فِيْ مكافحة الآفات إذا كانت هناك قدرة على القيام بذلك حيث تعد هذه من أكثر الطرق فعالية للتخلص من بق الفراش حيث تتبنى هذه الشركات أفضل المبيدات الحشرية لكل منها. نوع من الحشرات بأمان وبتقنيات حديثة حيث تمتلك أدوات ومعدات تكشف أماكن اختباء الحشرات المذكورة.

تنظيف الفراغ

يفضل استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف اجزاء مختلفة من المنزل حيث لها القدرة على اصطياد الحشرات الصغيرة فِيْ اماكن مختلفة سواء عن طريق تسليط فوهة المكنسة فِيْ شقوق وفتحات الجدران او نثرها على الأثاث والشراشف والسجاد لضمان النظافة العامة للمنزل والتخلص من جميع الحشرات.

اغسل الملابس بالماء المغلي

يجب غسل ملابسك وجميع أعراضك فِيْ الماء المغلي عند درجة حرارة لا تقل عن 120 درجة، وكذلك تجفِيْفها على درجة حرارة عالية لمدة 20 دقيقة حتى نتخلص من البق الذي يختبئ فِيْ الملابس بشكل دائم، وللتأكد من أننا فعل. لا أعود مرة أخرى.

ضع الأشياء فِيْ أكياس مغلقة

يمكنك تخزين ملابسك والأغراض المختلفة فِيْ أكياس مغلقة أو تعريضها لأشعة الشمس شديدة السخونة للتأكد من أنها نظيفة تمامًا وتقتل أي حشرات مرتبطة بها.