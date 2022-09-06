أفضل برنامج تحميل من اليوتيوب للآيفون، من الممكن تنزيل مجموعة كبيرة من الأغاني التي تحبها والاستماع إليها دون الارتباط بالإنترنت، عن طريق تطبيق تحميل فيديو من اليوتيوب للايفون الذي تريده، وسوف تستطيع من التنزيل والتي تعتبر من ابرز واشهر الصيغ انتشارا لمجموعة كبيرة من الأسباب؛ حيث تقدم جودة صوت صافية وعالية التقنية، بالإضافة إلى أنها ذات حجم صغير .

أفضل برنامج تنزيل من YouTube لأجهزة iPhone

هناك العديد من البرامج التي تساعد في تنزيل مقاطع الفيديو أو المقاطع الصوتية من اليوتيوب، لكننا نعرض لك قائمة بأفضل برامج تنزيل اليوتيوب للايفون ليسهل عليك البحث والتنزيل.

1- برنامج IDownloader

هذا البرنامج هو الثاني في قائمة أفضل برنامج تنزيل من اليوتيوب للايفون، فهو برنامج قوي، ومن خلاله يمكنك تحميل جميع المقاطع التي تريدها بضغطة زر. يمكّنك هذا البرنامج أيضًا من

قم بتنزيل أكثر من 50 مقطع فيديو في وقت واحد.

يمكنك أيضًا تنزيل المقاطع الصوتية عن طريق اختيار التنسيق الذي تريد تنزيل المقطع به.

يوفر لك IDownloader القدرة على تنزيل مقاطع الفيديو ومقاطع الصوت بأكثر من جودة حسب اختيارك.

يوفر هذا البرنامج أيضًا إمكانية الزيارة والمشاهدة أو الاستماع إلى المقاطع من خلاله.

برنامج IDownloader سهل الاستخدام للغاية.

أيضًا، هذا البرنامج مجاني تمامًا مما يجعله متاحًا أكثر من غيره.

لكن تقييم هذا البرنامج من قبل المستخدمين هو 8/10 من حيث الجودة وسهولة الاستخدام ويمكنك تحميل هذا البرنامج الان من

2- تنزيل الفيديو ومشغل الميديا

هذا البرنامج هو أحد برامج التنزيل الشائعة وهو جزء لا يتجزأ من قائمة أفضل برنامج تنزيل من YouTube لأجهزة iPhone وهو ميزة رائعة

يمكن أن يساعد هذا البرنامج مستخدميه في تنزيل مقاطع الفيديو بجودة جيدة.

يساعد هذا البرنامج في تسهيل تنزيل مقاطع الفيديو لمستخدم أجهزة iPhone.

يقدم هذا البرنامج جميع خدماته مجانًا.

أيضًا، لا يمكن استخدام برنامج video downloader-Download & media player لتنزيل مقاطع الفيديو إلى معرض هاتفه فحسب، بل يمكنه أيضًا نقل المقطع عبر WiFi إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق نقله إلى windows أو mac من إعدادات النقل الخاصة بالبرنامج.

بالرغم من مزايا هذا البرنامج إلا أن تقييمه بين المستخدمين كان 7/10 من حيث سهولة الاستخدام والجودة ويمكنك تنزيله من.

3- برنامج تنزيل الفيديو

يأتي هذا البرنامج في المرتبة الرابعة عندما نذكر أفضل برنامج تنزيل من YouTube لأجهزة iPhone، لأنه برنامج مجاني تمامًا. ومن مميزات هذا البرنامج التي تجعله في هذه القائمة

يوفر برنامج تنزيل الفيديو الخاص بحاملي iPhone أكثر من ثلاثين تنسيقًا للتنزيل مما يجعله متميزًا عن بعض البرامج الأخرى لأنه يتيح لك تنزيل أي شكل من مقاطع الفيديو كما يلي

يوفر هذا البرنامج ميزة تشغيل أي فيديو بعد التنزيل.

يحتوي برنامج تنزيل الفيديو على ميزة إشارة مرجعية تمنع تكرار المقطع من البداية عند ترك الهاتف والعودة إليه.

هذا البرنامج سهل الاستخدام ولا يشغل مساحة كبيرة.

مع كل هذه المميزات الرائعة لهذا البرنامج واستناداً إلى آراء المستخدمين، فإن تقييمه لا يزيد عن البرنامج السابق، لذا فإن تقييمه هو 7/10، ويمكنك تنزيله من خلاله.

4- Downloadmate

يعد هذا البرنامج من أشهر البرامج لمستخدمي iPhone في تنزيل مقاطع الفيديو، حيث يأتي في المركز السادس عند السؤال عن أفضل برامج تنزيل YouTube لأجهزة iPhone و iPad، حيث

Downloadmate لديه محرك بحث سريع على Google ليسهل عليك تنزيل أي مقطع تريده من أي مكان.

هذا البرنامج سهل الاستخدام.

يقدم Downloadmate خدمة تنزيل مجانية تمامًا.

يحتوي هذا البرنامج على خاصية الإشارة المرجعية التي تمكنك من العودة لمشاهدة المقطع دون الحاجة إلى تكراره من البداية.

تقييم هذا البرنامج بالرغم من المميزات المذهلة التي يقدمها لمستخدميه هو 6/10 ويمكنك تحميل البرنامج من

5- برنامج Video Downloader Pro

هذا البرنامج موجود في قائمة أفضل برنامج تنزيل من اليوتيوب للايفون، ليس بسبب التقييم، لأن تقييمه هو أعلى تقييم 9/10، لاحتوائه على العديد من الميزات التي تجعله غير مجاني، وسنتعرف على بعض من من مميزاته من خلال النقاط التالية

إنه البرنامج المثالي لتنزيل مقاطع الفيديو لأجهزة iPhone لأنه يحتوي على محرك بحث شامل يمكنك من البحث بحرية عن جميع المقاطع.

يحتوي على ميزة محفوظات محرك البحث للسماح لك بالعودة إلى جميع المسارات التي بحثت عنها مسبقًا.

يمكّنك Video Downloader Pro من تعيين كلمة مرور لكل ملف تقوم بتنزيله لحماية خصوصيتك من القرصنة، ويمكنك أيضًا تعيين كلمة مرور على التطبيق نفسه.

لا يوفر هذا البرنامج ميزة تحميل معرض الهاتف المحمول فحسب، بل يمكّنك أيضًا من التحميل إلى windows و mac والنقل عبر Wi-Fi إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصلاً بالشبكة نفسها.

يمكنك تنزيل Video Downloader Pro من.

تتمكن من التحميل مجانًا لهذه البرامج من تطبيق يوتيوب ومجموعة كبيرة من المواقع الشهيرة مثل: فيسبوك، تيك توك، دايلي موشن وغيرها، كما لن تواجه مصاعب المعروفة التي تجدها عادة في مجموعة كبيرة من مواقع التنزيل مثل: الإنتظار لوقت محدد قبل أن يبدأ التنزيل أو الإعلانات المزعجة.