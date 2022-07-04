أفضل تطبيق أضاحي فِيْ السَعُودِيْة 2022/1443

أفضل تطبيق لأضاحي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1443/2022 قدمه عمل المملكة العربية السَعُودِيْة للاستفادة من الأضحية والأضاحي. اطلب الأضحية عبر منصة إحسان.

تطبيق القربان

يفضل الكثير من المسلمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة استخدام برامج الأضاحي الموثوقة بدلاً من الذهاب إلى الحظائر ثم البحث عن الأضاحي المناسبة لتوفِيْر الوقت على الرغم من أن السنة النبوية هِيْ ذبح الأضحية من ذبيحة. واختيار الأضاحي المناسبة إلى جانب العديد من الخدمات المتميزة الأخرى.

أفضل تطبيق تضحية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1443/2022

تطبيق الأضاحي من أفضل البرامج التي يستفِيْد منها المسلمون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لتقديم الأضاحي عام 1444 هـ الموافق 2022 م، وهُو برنامج أطلقته المملكة العربية السَعُودِيْة مشروع للاستفادة من الأضحية وإليكَمْ ما يلي بعض تفاصيل هذا البرنامج.

قم بتنزيل تطبيق الأضاحي من App Store

يمكن لجميع مالكي iPhone و iPad تنزيل برنامج التضحية من خلال App Store الرسمي من Apple، بينما يمكن لمالكي الهُواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android تنزيل البرنامج المذكور أعلاه مباشرة لبدء الاتصال، ثم تحديد التضحيات ودفع الرسوم.

ميزات تطبيق الأضاحي

يتميز تطبيق الأضاحي بما يلي

سهُولة الوصول والاستخدام برنامج الأضاحي متوفر باللغة العربية وله واجهة بسيطة يمكن التعامل معها بسهُولة كبيرة ويمكن للمستفِيْدين من هذا التطبيق الوصول إلى خدماته دون التقيد بوقت أو مكان معين.

تقديم العديد من خدمات التضحيات نستطيع تحميل هذا البرنامج للبدء فِيْ الاستفادة من خدمات طلب الأضاحي أو الأضاحي بالإضافة إلى متابعة الطلبات السابقة.

الموثوقية العالية تم تقديم هذا البرنامج من قبل مشروع المملكة العربية السَعُودِيْة لفائدة الأضاحي، والذي يديره البنك الإسلامي للتنمية، مما يعني أنه أحد التطبيقات الرسمية والموثوقة لدفع الأضحية وطلبها.

التوافق مع الأجهزة الذكية يتوافق برنامج Adahi مع جميع الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام IOS أو Android، وهِيْ أكثر الأجهزة استخدامًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

معلومات التطبيق وميزاته

تطبيق Adahi متوافق مع جميع الأجهزة التي تعمل بنظام Android 5.0 أو IOS الإصدار 11.0 وكذلك جميع الأجهزة التي تعمل بأحدث أنظمة التشغيل. المساحة التي يحتاجها هذا التطبيق هِيْ 6.5 ميجا بايت لهُواتف Android، بينما المساحة 50.5 ميجا بايت لهُواتف iPhone.

منصة إحسان الأضاحي 1443/2022

على الرغم من وجود العديد من البرامج التي يمكن استخدامها لطلب الأضاحي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عام 1444 هـ الموافق 2022 م، إلا أن العديد من المسلمين يفضلون استخدام منصة إحسان عبر الإنترنت وفِيْما يلي خطوات طلب الأضحية من هذه المنصة

اذهب مباشرة إلى منصة إحسان.

انقر فوق برامجنا من شريط القائمة.

انقر فوق التضحيات من القائمة المنسدلة.

اضغط على الذبيحة ثم اجمع عدد الذبائح.

الموافقة على تخويل المنصة لإتمام الذبح والتوزيع.

انقر فوق أيقونة المتابعة الخضراء.

أدخل رقم الهاتف، ثم انقر فوق إرسال.

إجراء التحقق من رقم الهاتف المحمول المطلوب.

اتبع التعليمات للدفع وتأكيد الطلب.

أسعار الأضاحي فِيْ عيد الأضحى 1443/2022

يتراوح سعر الأضاحي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لعام 1443 ما بين 1600 و 2500 ريال سعودي، ويمكن للمسلمين تقديم طلبات الأضاحي من خلال منصة إحسان أو من خلال تطبيق الأضاحي بكل سهُولة، والجدير بالذكر أن أسعار الإبل والأبقار أعلى بكثير من أسعار الأغنام، والجدير بالذكر أن أسعار الأضاحي فِيْ المملكة لهذا العام ارتفعت عن العام الماضي.

برنامج التضحية الذي قدمته أعمال المملكة العربية السَعُودِيْة للاستفادة من الأضحية والتضحية هُو أفضل تطبيق أضحي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1443/2022 نتيجة موثوقيته الكبيرة وسهُولة استخدامه كَمْا كان من قبل، ويمكننا تحميل هذا البرنامج بسهُولة على جميع الهُواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام IOS أو Android.