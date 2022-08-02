أفضل تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بقيمة 300 ألف ريال وبأقل هامش ربح

إذا كنت تبحث عن أفضل تمويل شخصي بدون تحويل الراتب، فإن ساب يوفر لك أفضل تمويل بنصف هامش ربح يمكن لأي بنك آخر الحصول عليه دون تحويل الراتب، وفِيْ أسرع وقت، وإليك أهم الميزات الشخصية المالية بدون تحويل الراتب وكيفِيْة الحصول عليها.

مزايا التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك ساب

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمت ته من قبل الهِيْئة الشرعية للبنك.

يمكنك الحصول على موافقة فورية والحصول على التمويل الخاص بك فِيْ غضون 3 ساعات فِيْ حالة اكتمال جميع المتطلبات.

يمكنك إضافة أي دخل إضافِيْ مثل إيجارات العقارات والأرباح وما إلى ذلك. إلى إجمالي الدخل.

يمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي.

يمكن أن تصل فترة السداد إلى 6 سنوات، والحد الأدنى للسداد هُو 12 شهرًا.

لن يُطلب منك تقديم ضمانات أو ضمانات للحصول على هذا التمويل من بنك ساب.

لا تحتاج إلى تحويل راتبك إلى البنك إذا تم استيفاء جميع الشُروطْ الأخرى.

يمكن للعميل اختيار اليوم الذي يتوافق معه خلال الشهر التقويمي لإيداع قسط التمويل فِيْ حسابه الجاري فِيْ البنك، ويتم تحديد هذا اليوم طوال فترة السداد.

فِيْ حال قيامك بسداد 20٪ من قيمة هذا القرض يمكنك طلب تمويل إضافِيْ أو تكَمْيلي من البنك، بقيمة لا تقل عن 10،000 ريال.

يمكنك إجراء تسوية مبكرة للرسوم قبل تاريخ الدفع المتفق عليه.

شُروطْ الحصول على تمويل بنك ساب بدون تحويل الراتب

أن لا يقل راتبك الشهري الأساسي عن 10،000 ريال شهرياً.

يجب ألا يكون لديك التزامات شخصية (رواتب محتجزة) تزيد عن 45٪ من الراتب.

هذا التمويل للمواطنين السعوديين فقط.

لقد أمضيت 6 أشهر على الأقل فِيْ وظيفتك الحالية.

هامش ربح التمويل الشخصي من بنك ساب

إذا كان راتبك 15000 ريال أو أكثر يمكنك الحصول على تمويل بهامش ربح 3.49 وهُو أقل من أي بنك آخر.

إذا كان الراتب يتراوح بين 10 آلاف و 15 ألفاً، يمكن أن يصل هامش الربح إلى 4.25٪.

يرجى ملاحظة أن الترميز سيتغير بناءً على مدة السداد والمبلغ المطلوب والتصنيف الائتماني للعميل فِيْ البنك.

كيفِيْة الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من بنك ساب

يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض تمويل شخصي من بنك ساب من خلال الموقع الرسمي لبنك ساب.

مَتَّى يمكن لساب الحصول على تمويل بنكي

يمكن لأي مواطن سعودي يستوفِيْ الشُروطْ التقدم بطلب للحصول على تمويل ساب الشخصي دون تحويل الراتب.

يرجى ملاحظة أن هذا التمويل قد يكون أفضل لبعض المجموعات من غيرها. من أمثلة المجموعات التي يمكن أن تستفِيْد من هذا التمويل