أفضل تمويل نقدي 200 ألف ريال بدون كفِيْل للسعودي والمقيم

الآن يمكن للمواطن السعودي وغير السعودي تحميل تطبيق شركة تيسير والتحكَمْ للحصول على أفضل وأسرع قرض شخصي حيث يحتاج العميل فقط 24 ساعة لإيداع تمويل شخصي بقيمة مالية تصل إلى 200 ألف ريال سعودي، فِيْ نقدا لكل من المواطن السعودي والمواطن غير السعودي، وهُو ما سنتحدث عنه من خلال مقالتنا فِيْ موقع ثقافني.

أفضل تمويل نقدي 200 ألف ريال عن طريق شركة التيسير

ومن بين الشركات المالية الحديثة والمعتمدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة شركة التيسير للتمويل والتي تقدم حَلْول تمويلية تنافسية وسريعة للأفراد وتتميز مالية التيسير الشخصية بأنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ولها مزايا أخرى، و هُو

يتميز القرض الشخصي لشركة التيسير بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا يتميز تمويل التيسير بمدة سداد سهلة ومرنة تصل إلى 60 شهرًا.

يمكن أن تصل قيمة التمويل الشخصي مع التيسير إلى 200 ألف ريال سعودي.

كَمْا يتميز التمويل الشخصي لشركة التيسير بهامش ربح تنافسي وفترة تمويل ثابتة.

كَمْا يتميز التمويل الشخصي لدى التيسير بالإيداع السريع خلال 24 ساعة فقط.

تمويل التيسير لا يحتاج إلى ضامن.

بالإضافة إلى أن قرض التيسير لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

شُروطْ التمويل الشخصي عن طريق شركة التيسير للتمويل

تمويل شخصي بقيمة 200 ألف ريال سعودي متاح لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين، وبأقساط ميسرة على مدى 60 شهرًا، وهناك بعض الشُروطْ التي تضعها شركة التيسير للحصول على التمويل.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

يجب أن يكون لدى المتقدم أيضًا راتب شهري لا يقل عن 3800 ريال سعودي.

يجب أن يكون لدى المتقدم المقيم أيضًا راتب شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم أيضًا فِيْ الوظيفة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

تقدم بطلب التمويل الشخصي عن طريق شركة التيسير

خطوات سهلة وأيضًا سهُولة فِيْ الفصل بين أموال العميل والشخصية من خلال شركة التيسير للتمويل، بحيث يمكن طلب التمويل عبر الإنترنت.