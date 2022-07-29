أفضل ثلاث وصفات طبيعية لنضارة البشرة

تتساءل الكثير من الفتيات والنساء ما هِيْ أفضل أقنعة البشرة التي تجعل بشرتهن تبدو مشرقة ومتوهجة، وهناك العديد من البدائل العلاجية لكنها غالية الثمن، لذلك يلجأ الجميع إلى الأقنعة الطبيعية لأنها أرخص من السعر وليس لها جانب. تأثيرات

قناع لتجديد شباب البشرة

من أكثر أنواع البشرة التي تعاني عند تجربة شيء جديد البشرة الدهنية، حيث قد لا تحصل على نفس النتيجة أثناء استخدامها، لذلك هناك عدة نصائح عند اختيار قناع الوجه للبشرة الدهنية

يفضل استخدام بعض البدائل الطبيعية التي تمتص الزيت من البشرة، بالإضافة إلى تركها رطبة، ويجب مراعاة ذلك عند تجربة أي نوع من الأقنعة المنزلية أو شراء الأقنعة من الصيدليات.

يجب عدم استخدام الأقنعة باعتدال، أي أن يتم عمل القناع مرة واحدة فِيْ الأسبوع، ويجب وضع كَمْية كافِيْة فقط على الجلد، ويجب استخدام الأنواع التي تنتمي إلى البشرة الدهنية فقط حتى لا تعطيك العكس. تأثير. .

يجب أن يكون الجلد رطبًا جيدًا بعد الانتهاء من القناع، ومن أهم الخطوات ترك الجلد رطبًا بعد القناع حتى تشعري بالاختلاف فِيْ الاستخدام، ويجب غسل الجلد جيدًا بغسول خاص به، فِيْ للتخلص من تراكَمْات الزيوت على البشرة.

أفضل مقشر للبشرة الدهنية

هناك العديد من الأقنعة المختلفة التي تعمل على نضارة البشرة، ولكن يجب استخدامها بشكل صحيح لتناسب البشرة الدهنية، وهِيْ

قناع الحَلْيب والصبار

الصبار من أهم المواد الطبيعية التي تعمل على نضارة البشرة، ويساعد الحَلْيب على ترطيب البشرة، لذلك يجب استخدامه بشكل صحيح، ما عليك سوى وضع 3 ملاعق كبيرة من جل الصبار، مع قطع من بارد الخيار فِيْ الخلاط الكهربائي، وضعي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من الحَلْيب، ضعي هذا القناع على البشرة واتركيها لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم اغسلي وجهك بالمنظف المناسب لك.

قناع دقيق الشوفان

كل ما عليك فعله هُو تحضير نصف كوب من دقيق الشوفان مع ربع كوب من الماء الساخن أو أكثر وتركهم معًا لبضع دقائق حتى يبردوا ثم إضافة ملعقة كبيرة من العسل إلى الخليط ووضعه عليها. الجلد حوالي ربع ساعة ويشطف بالماء الدافئ.