أفضل حليب للرضع ينصح به الأطباء يوجد هناك مجموعة كبيرة من أصناف الحليب الصناعي، ولابد أن تكون المعرفة بالنوع الذي سوف يُلائم الطفل من كل النواحي، والابتعاد عن الأصناف التي تقوم بالإصابة بمجموعة كبيرة من اشكال وآثار جانبية عليه، كما أنه من المشهور بين الباحثين والأطباء أن لبن الأم أفضل بمراحل كبيرة من اللبن الصناعي، ولكن يوجد مجموعة كبيرة من الأمهات كثيرة مضطرة لأن تشتري اللبن الصناعي .

أفضل تركيبة للأطفال موصى بها من قبل الأطباء

من أجل التعرف على أفضل أنواع الحليب للأطفال الذين ينصحهم الأطباء، يجب أن نذكر أهمية المعادن والبروتينات والفيتامينات لجسم الرضيع وقدرته على تقوية مناعته ضد الأمراض المختلفة.

بالرغم من أن وجود حليب الثدي ضروري منذ الأيام الأولى لولادة الطفل، إلا أن هناك بعض الحالات التي تتطلب من الأم إدخال الحليب الاصطناعي في نظامها الغذائي، وهذه الأنواع هي كما يلي

1_ نان اوبتيبرو ميلك

يأتي ضمن قائمة أفضل حليب الأطفال الموصى به من قبل الأطباء. من انتاج شركة نستله بمواصفات عالية الجودة. مشتق من حليب البقر ومكمل بالبروتينات والحديد حتى ينمو الرضيع ويزيد مناعته.

يحتوي هذا النوع على الخمائر التي تسهل عملية الهضم، لمواجهة مشكلة الإمساك والألم نتيجة المغص الذي يظهر عند الأطفال، ومناسب للرضع من سن 6 أشهر إلى سنة. أهم المواد التي يحتوي عليها

معدل الزنك 0.62 مجم.

معدل اللاكتوز 5.4 جرام لكل 100 مل.

نسبة الكالسيوم 64.3 مجم لكل 100 مل.

معدل الطاقة 67 سعرة حرارية لكل 100 مل.

معدل الحديد 0.86 مجم لكل 100 مل.

معدل البروتين 1.5 جرام لكل 100 مل.

2_ حليب بيبيلاك

نظرًا لجودة هذا النوع وسعره الذي يناسب جميع الميزانيات، نجده من أشهر وأفضل تركيبات الرضع التي يوصي بها الأطباء، ويوفر جميع الاحتياجات الأساسية للرضيع من اليوم الأول وحتى 6 أشهر.

يشبه بيبيلاك حليب الأم إلى حد كبير لاحتوائه على مواد طبيعية تبني الجسم وتقوي العظام والمناعة، كما أنها ممثلة في أهم الفيتامينات والبروبيوتيك والنيوكليوتيدات.

3_ حليب نوترا ديفينس من هيرو بيبي

هذا النوع من حليب البقر مشتق من حليب البقر ومدعم بالحديد ويعطي الطفل 70 سعرة حرارية عند تناول 100 مل. كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الرضيع، مثل البروتين واللاكتوز والكالسيوم.

4_ حليب ابتاميل

الغرض منه هو الارتجاع الذي قد يكون لدى الرضيع، وبالتالي فهو أفضل تركيبة للرضع موصى بها من قبل الأطباء لاحتوائه على تركيبة سهلة الهضم للرضع.

يحتوي على مادة خاصة تساعد على زيادة كثافة الحليب في المعدة لمنع ارتجاع المريء. مشتق من حليب البقر مع مكملات النوكليوتيدات التي تزيد من النمو والمناعة مع وجود الفيتامينات والحديد.

كيفية اختيار أفضل نوع حليب للرضع

بعد أن عرفنا أفضل حليب للأطفال موصى به من قبل الأطباء، يجب أن نذكر طريقة اختيار أفضل نوع للرضع في مراحل مختلفة، وأهم النصائح التي يجب الالتزام بها، وهي كالتالي

من الضروري استشارة الطبيب المختص أولاً قبل استخدام الحليب الاصطناعي حتى يتمكن من وصف النوع المناسب لحالة الطفل والتأكد من أن مواصفاته تتناسب مع الاحتياجات المختلفة.

من الضروري التأكد من صلاحية الحزمة والتأكد من أن الاختيار مناسب ويحتوي على معايير وزارة الصحة، والابتعاد عن الطرود منتهية الصلاحية والتالفة.

يجب اختيار النوع المتوفر في الصيدليات بحيث يتوفر في أي وقت ويمكن شراؤه بكل سهولة.

إذا ظهرت على الطفل أي علامات مثل الإسهال أو القيء أو الضعف الشديد أو الاحمرار أو التقشر أو جفاف الجلد، فيجب التوقف عن استخدام هذا النوع.

أهمية الالتزام بكمية الحليب الاصطناعي

في حالة اللجوء إلى الرضاعة لا داعي لقياس المقدار الكافي لإشباع الطفل، ويمكن التأكد من وصوله إلى الشبع الكامل بعد أخذ حاجته وعدد مرات تغيير الحفاضات.

ولكن عند استخدام الحليب الاصطناعي، يجب قياس الكميات المشبعة وتحديدها في كل مرة، حتى تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة.

كيفية تحديد كمية الحليب الاصطناعي

عند اختيار أفضل تركيبة للرضع موصى بها من قبل الأطباء، يجب تحديد الكمية المناسبة حسب العمر وتكون على النحو التالي

ضرورة تجنب الضغط على الطفل حتى ينهي ما تبقى في الزجاجة لإطعامه حتى لا يصاب بالسمنة.

إذا لم تبدأ بتناول الأطعمة الصلبة قبل سن 6 أشهر، يجب أن تتراوح الكمية بين 56 إلى 70 جرامًا من الحليب لكل 1/2 كيلو جرام من وزن الطفل. عندما يزن الطفل 5 كيلوغرامات، يتم تغذيته بكمية تتراوح من 560 إلى 700 جرام خلال النهار، مقسمة إلى 85 إلى 110 جرام كل أربع ساعات.

تختلف الكمية من طفل لآخر، لذا فإن كمية الرضيع الكبير لا تساوي كمية صغيرة، كما تختلف الشهية من طفل لآخر ومن مرحلة إلى أخرى.

عندما يظهر الرضيع بحالة من العصبية المفاجئة أو الرغبة في الابتعاد عن الزجاجة أثناء وقت الرضاعة، يكون قد وصل إلى مرحلة الامتلاء، وإذا أنهى الزجاجة وبدأ في مص شفتيه، فهذا يمكن أن يشير إلى الجوع.

الكمية المناسبة من حليب الأطفال حديثي الولادة

تكون معدة الرضيع في هذه المرحلة صغيرة وتصل إلى حجم قبضة يده، لذلك يجب أن يبدأ في إطعامه نهارًا ويبدأ بكمية تتراوح من 28 إلى 56 جرامًا.

رضاعة واحدة كل 3 أو 4 ساعات، أو التقيد بما يطلبه الرضيع، وإضافة المزيد من الرضعات تدريجياً، مع مراعاة عدم إجبار الطفل على تناول كمية كبيرة.

الكمية المناسبة من الحليب الاصطناعي خلال الشهر الثالث

عندما يكون الطفل بين الشهر الثاني والشهر الرابع، يزن حوالي 6 كجم، وفي هذا العمر لن يحتاج الطفل إلى الرضاعة في منتصف الليل.

لذلك نجد أنه يستهلك المزيد من الحليب الصناعي أثناء النهار وأن رضعاته منتظمة، وتدخل المعدة في مرحلة جديدة من النمو، مما يؤدي إلى زيادة في استهلاك الأعلاف، ولكنها يمكن أن تصبح أقل اعتمادًا على حالة الطفل.

الكمية المناسبة من الحليب الاصطناعي خلال الشهر الثالث

عندما يصل الرضيع إلى الشهر السادس ومع إدخال الطعام الصلب في نظامه الغذائي، يتم العمل على تقليل كمية الحليب الاصطناعي المستخدم لتتراوح من 170 إلى 225 جرامًا خلال رضعة واحدة.

لذلك يجب أن تصل الكمية إلى 900 جرام في اليوم، وعندما يطلب الطفل المزيد يجب استشارة الطبيب أولاً قبل زيادة المعدل.

علامات الشبع عند الرضع

هناك عدة علامات تظهر عند الأطفال عند الشبع، ويجب الانتباه إليها حتى لا يعاني الطفل من اضطرابات في المعدة عند زيادة الكمية المستخدمة، وهذه هي كما يلي

الطفل يبصق الحليب أثناء الرضاعة أكثر من مرة.

زيادة القيء بعد الانتهاء من الرضاعة الطبيعية.

يبدأ الطفل باللعب بالزجاجة أثناء الرضاعة.

لاحظ الزيادة في وزن الطفل.

من المشهور والمتعارف عليه في شان الطف أن الحليب الطبيعي أو لبن الأم يعتبر من احسن أغذية الطفل الرضيع، ولكن مجموعة كبيرة من الأمهات قد تجبر إلي جعل الابن يشرب من الحليب الصناعي بسبب عدم تفرغها عنه في العمل في اكثر الأوقات، فتقع الأم في توتر كبير بسبب كمية الكبيرة من أصناف الألبان الصناعية المنتشرة في الأسواق.