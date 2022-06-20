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أفضل شركات تمويل السيارات للأفراد بالسعودية 1444

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

أفضل شركات تمويل السيارات؟ في الآونة الأخيرة ، تقدم مجموعة من شركات التمويل خدمة التمويل الشخصي للسيارات للأفراد في المملكة العربية السعودية ، من المقيمين والمواطنين. تتراوح هذه المنتجات على أقساط تتراوح بين سنة وخمس سنوات ، مع هوامش ربح تنافسية.

أفضل شركات تمويل السيارات

  • شركة أصول الحديثة التمويل من أفضل الشركات تقسيط السيارة التي تقدم خدمات التمويل والتقسيط في المرابحة وفق الشريعة الإسلامية. 122751335
    الشركة السعودية للتقسيط انتقلنا إلى الشركة السعودية للتقسيط ، والتي تقدم مجموعة واسعة من أفضل السيارات الفاخرة بالتقسيط وتتميز بتمويل معتمد من الشريعة الإسلامية يصل إلى 500،000 ريال سعودي بهوامش ربح تنافسية تصل إلى 60 شهرًا للسداد.
  • وتصل إلى ثلاث سنوات للتمويل تمويل السيارات المستعملة لمدة تصل إلى عامين وللاستفادة من خدمات الشركة وعروضها يمكنك التواصل معهم عبر الرقم 920001850.

تمويل السيارات من شركة التيسير

  • شركة التيسير تعتبر شركة التيسير لتقسيط السيارات من أفضل شركات تقسيط السيارات تليها مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة ، القادرة على أن تكون من بين أسرع 100 شركة نموًا في المملكة العربية السعودية ، حيث احتلت المرتبة 11 للسيارات السهلة والممتعة. خدمة التقسيط للعملاء
  • يوفر التمويل بدون دفعة أولى وعلى أقساط تصل إلى 60 شهرًا. يمكنك الاتصال بهم من خلال الرقم التالي: “92000711” للاستمتاع بخدمات الشركة وعروضها.

شركات تمويل السيارات

  • بيت التقسيط السعودي
  • أصول للتمويل الحديث
  • التيسير للتقسيط
  • المخازن
  • التقسيط الوطني
  • النايفات للتمويل
  • شم
  • الجاسرية
  • عبداللطيف جميل للتقسيط والتأجير
  • مجموعة شركات تجارية.

تمويل السيارات من عبداللطيف جميل

  • عبد اللطيف جميل للتمويل إحدى شركات عبد اللطيف جميل للسيارات ، تقدم الشركة خيار تمويل المركبات بموجب نظام التأجير التمويلي ، وهو عقد يحتفظ بموجبه المؤجر بالأصل للمؤجر (ملكية السيارة) حتى نهاية العقد و يتم دفع أقساط الإيجار بالكامل.
  • كما تقدم شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل إمكانية تمويل جميع أنواع التمويل السيارات المستعملة لتلبية احتياجات ورغبات العملاء المؤهلين للتمويل ، من خلال أي من الخيارين التاليين:
  1. التأجير التمويلي
  2. تمويل المرابحة
  • يمكن للعملاء اختيار السيارة التي يريدونها من خلال منافذ عدة منها:
  1. تمويل شخصي (مرابحة)
  2. تمويل الشركات وصالات عرض السيارات المستعملة (الشركاء المعتمدون).

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