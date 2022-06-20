أفضل شركات تمويل السيارات للأفراد بالسعودية 1444

أفضل شركات تمويل السيارات؟ في الآونة الأخيرة ، تقدم مجموعة من شركات التمويل خدمة التمويل الشخصي للسيارات للأفراد في المملكة العربية السعودية ، من المقيمين والمواطنين. تتراوح هذه المنتجات على أقساط تتراوح بين سنة وخمس سنوات ، مع هوامش ربح تنافسية.
أفضل شركات تمويل السيارات
- شركة أصول الحديثة التمويل من أفضل الشركات تقسيط السيارة التي تقدم خدمات التمويل والتقسيط في المرابحة وفق الشريعة الإسلامية. 122751335
الشركة السعودية للتقسيط انتقلنا إلى الشركة السعودية للتقسيط ، والتي تقدم مجموعة واسعة من أفضل السيارات الفاخرة بالتقسيط وتتميز بتمويل معتمد من الشريعة الإسلامية يصل إلى 500،000 ريال سعودي بهوامش ربح تنافسية تصل إلى 60 شهرًا للسداد.
- وتصل إلى ثلاث سنوات للتمويل تمويل السيارات المستعملة لمدة تصل إلى عامين وللاستفادة من خدمات الشركة وعروضها يمكنك التواصل معهم عبر الرقم 920001850.
تمويل السيارات من شركة التيسير
- شركة التيسير تعتبر شركة التيسير لتقسيط السيارات من أفضل شركات تقسيط السيارات تليها مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة ، القادرة على أن تكون من بين أسرع 100 شركة نموًا في المملكة العربية السعودية ، حيث احتلت المرتبة 11 للسيارات السهلة والممتعة. خدمة التقسيط للعملاء
- يوفر التمويل بدون دفعة أولى وعلى أقساط تصل إلى 60 شهرًا. يمكنك الاتصال بهم من خلال الرقم التالي: “92000711” للاستمتاع بخدمات الشركة وعروضها.
شركات تمويل السيارات
- بيت التقسيط السعودي
- أصول للتمويل الحديث
- التيسير للتقسيط
- المخازن
- التقسيط الوطني
- النايفات للتمويل
- شم
- الجاسرية
- عبداللطيف جميل للتقسيط والتأجير
- مجموعة شركات تجارية.
تمويل السيارات من عبداللطيف جميل
- عبد اللطيف جميل للتمويل إحدى شركات عبد اللطيف جميل للسيارات ، تقدم الشركة خيار تمويل المركبات بموجب نظام التأجير التمويلي ، وهو عقد يحتفظ بموجبه المؤجر بالأصل للمؤجر (ملكية السيارة) حتى نهاية العقد و يتم دفع أقساط الإيجار بالكامل.
- كما تقدم شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل إمكانية تمويل جميع أنواع التمويل السيارات المستعملة لتلبية احتياجات ورغبات العملاء المؤهلين للتمويل ، من خلال أي من الخيارين التاليين:
- التأجير التمويلي
- تمويل المرابحة
- يمكن للعملاء اختيار السيارة التي يريدونها من خلال منافذ عدة منها:
- تمويل شخصي (مرابحة)
- تمويل الشركات وصالات عرض السيارات المستعملة (الشركاء المعتمدون).
التعليقات