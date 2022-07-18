أفضل طريقة لعمل المكرونة البشاميل بشكل احترافى متماسكة والطعم خيال

عجينة البشاميل من الأطعمة المفضلة والمحبوبة لدى الكثير من الناس سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، وهذا الطعام منتشر جدًا فِيْ العالم العربي والغربي، نظرًا لمذاقه اللذيذ وسهُولة تحضيره، تقوم ربات البيوت باستمرار بإعداد أشكال جديدة ولذيذة . بالرغم من أن طبق مكرونة البشاميل من الأطعمة التي تعرف معظم ربات البيوت كيفِيْة تحضيرها بشكل جيد، إلا أن كل واحدة منهن لها شكل يجعلها مختلفة عن غيرها، واليوم سوف نوضح لك كيفِيْة صنع مكرونة البشاميل بسهُولة وبساطة خطوات
المكونات أولا
حتى الغليان
1 ملعقة كبيرة هِيْ ملعقة كبيرة زيت.
فقط مكعب مرقة دجاج.
ملعقة صغيرة ملح.
للبشاميل
- 1 لتر حَلْيب.
- 5 ملاعق كبيرة دقيق.
للحشو
- 3 حبات طماطم مقطعة إلى شرائح.
- ملعقة صغيرة ملح.
- يتم سحق ملعقة صغيرة من الريحان المجفف.
- 1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- علبة صغيرة من صلصة الطماطم.
- بصل متوسط مقطع.
- نصف كيلو لحم مفروم.
- 3 فصوص ثوم مهروس.
- 2 ملاعق كبيرة زيت.
- 300 جرام جبن موزاريلا.
- كيلو باستا.
طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم
- اسلقي المعكرونة فِيْ ماء ساخن مع 1 ملعقة صغيرة ملح و 1 ملعقة كبيرة زيت نباتي مع مكعب مرقة الدجاج.
- نضع ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي فِيْ مقلاة على النار، ثم نضع البصل المفروم مع كَمْية الثوم المهروس ونتركه حتى يذبل.
- نضيف اللحم المفروم بعد أن يذبل البصل ويقلب ثم يترك اللحم على النار حتى ينضج.
- عند التأكد من نضج اللحم المفروم، ضعي الطماطم المفرومة ورشي كل البهارات بالملح أيضًا، ثم أضيفِيْ صلصة الطماطم بالقليل من الماء.
- نضع الحَلْيب فِيْ قدر على النار ونذوب الدقيق فِيْ ملعقتين كبيرتين من الحَلْيب، ثم نضيفه إلى الحَلْيب الساخن مع التحريك باستمرار.
- عندما تصبح صلصة البشاميل سميكة وجاهزة.
- تُسكب نصف كَمْية المعكرونة فِيْ قاع صينية الفرن، مع ربع كَمْية البشاميل ويُحرّك.
- نضيف صلصة الطماطم مع كل اللحم المفروم إلى الطبقة الأولى من المعكرونة.
- انشر الصلصة فِيْ جميع أنحاء المقلاة، ثم ضعي باقي المعكرونة على الطبقة الثالثة.
- أضف باقي البشاميل إلى المعكرونة.
- أخيرًا، رشي جبنة الموزاريلا على الطبقة الرابعة والأخيرة وضعيها فِيْ الفرن المسخن مسبقًا لمدة 30 دقيقة، ثم قدميها ساخنة.