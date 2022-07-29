أفضل طريقة لعمل بيتزا الفراخ الهشه بخطوات سهلة ومكونات اقتصادية

طريقة عمل بيتزا الدجاجالبيتزا من أكثر الوجبات الخفِيْفة التي يحبها الكثيرون سواء أكانوا بالغين أم أطفالاً، والتي يمكنك تناولها فِيْ أي وقت، سواء على الإفطار أو الغداء، وكذلك على العشاء، لذا فهم يبحثون عن وصفات سهلة وسريعة ورخيصة الثمن. تحضير ألذ أنواع البيتزا، بالإضافة إلى وجود نوعين من البيتزا الشرقية والبيتزا الإيطالية، بالإضافة إلى وجود العديد من وصفات البيتزا، والتي تشمل الخضار واللحوم، وكذلك بيتزا البسطرمة والسجق والدجاج التي طعمها رائع. ناقشها فِيْ هذه المقالة.

طريقة عمل بيتزا الدجاج

يمكنك بسهُولة الاستمتاع بتحضير البيتزا بمكونات سريعة وسهلة، حيث أنها من الأطعمة السريعة المفضلة لكثير من الناس، ويمكن تحضيرها بعدة حشوات مختلفة، وذلك من خلال ما يلي

خذ كوبين من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

يرش الملح وملعقة كبيرة من مسحوق الخبز.

ماء دافئ للعجن.

القليل من الزيت.

كوب فلفل رومي مقطع إلى حَلْقات.

كوب زيتون مقطع حَلْقات.

كوب جبن موزاريلا.

كوب دجاج مقطّع إلى قطع صغيرة.

يرش بالملح والفلفل.

بصل مقطع.

كوب صوص و 2 فص ثوم.

طريقة تحضير بيتزا الدجاج

يمكنك تحضير البيتزا بسهُولة فِيْ المنزل دون الحاجة لشرائها محضرة فِيْ المتاجر، فمكوناتها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب مجهُوداً، وذلك من خلال ما يلي

نأخذ وعاء ونضيف الدقيق واللبن والخميرة والملح والماء الدافئ، ونعجن جيدا ونتركه قليلا.

قسمي العجينة وخذي قطعة واحدة وضعي عليها دائرة.

يتم تحضير الصلصة بإضافة فصوص الثوم والملح والفلفل الأسود.

وزعي الصلصة بالتساوي على البيتزا.

وزعي شرائح الفلفل.

نضع قطع الدجاج بعد الجلوس مع البصل والقليل من الفلفل والملح.

يتم توزيع الزيتون وجبن الموزاريلا.

فِيْ الختام تعلمنا طريقة صنع بيتزا الدجاج ومكوناتها وكيفِيْة تحضيرها وتحضيرها بطريقة سهلة وسريعة للحصول على أشهى البيتزا.