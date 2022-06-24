أفضل طعام للهستامين (الحساسية)

أريد أن أتحدث عن أفضل مضادات الهيستامين الطبيعية ذات الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكنك الحصول عليها.

يجب أن تجرب هذا العلاج الطبيعي إذا كان لديك أعراض مثل

احتقان الجيوب الانفية

مخاط في الرئتين

قشعريرة

حكة في الجلد

الربو

حساسية

أفضل مضادات الهيستامين هي الكيرسيتين

فوائد الكيرسيتين

خصائص مضادات الأكسدة

خصائص مضادة للالتهابات

مضاد طبيعي قوي للهستامين

هناك العديد من الأطعمة الغنية بالكيرسيتين مثل

السقوط

أوراق الفجل

خروب أو خروب

الشبت

كسبرة

الشمرة

البصل الأحمر – وخاصة الجزء الخارجي

كرنب

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من احتقان الجيوب الأنفية أو الحساسية الموسمية أو أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فقد يكون من الأفضل تناول مكملات كيرسيتين لأنها تتركز على النحو التالي.

أعراض شديدة