أفضل عروض اليوم الوطني الخطوط السعودية 2022

أفضل عروض اليوم الوطني الخطوط السعودية 202، مع اقتراب اليوم الوطني السعودي 92 تقدم الخطوط السعودية عروض وتخفيضات في هذا اليوم العظيم اليوم الوطني السعودي 1444 وهذه العروض تكون مختصة بتذاكر الطيران السعودية والتي تعد مت الشركات البارزة والمميزة في العالم والتي تم انشائها سنة 1945م وبالاضافة الى ذلك فانه بمناسبة اليوم الوطني السعودي سيتم تقديم الكثير من التخفيضات والخصومات المختلفة في السعودية بذكرى توحيدها على يد مؤسسها عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

الخطوط الجوية السعودية

شركة الطيران هي “شركة الطيران الوطنية السعودية”، تأسست عام 1945 م الموافق عام 1365 هـ، حيث تعتبر من أفضل شركات الطيران في الدولة والعالم، وقد حصلت على تصنيف 5 نجوم، و وهي عضو في الاتحاد العربي الدولي للنقل ومقره مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزه الرئيسي. كما تمتلك عدة فروع في العديد من محافظات ومدن المملكة منها “مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة”. جدير بالذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية تقدم خدماتها إلى 100 وجهة في آسيا وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

افضل عروض اليوم الوطني الخطوط السعودية 2022

كالعادة تقدم الخطوط السعودية كل عام عروض خاصة بمناسبة اليوم الوطني للخطوط الجوية السعودية. الخطوط السعودية تقدم عروضاً استثنائية بمناسبة اليوم الوطني الـ 92. يمكنك التعرف على هذه العروض من خلال الموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودية أو من خلال الحساب الرسمي على منصة تويتر “”. ومن أبرز هذه العروض ما يلي

رحلات الخطوط السعودية لليوم الوطني سعر رحلات من الرياض إلى هولندا من 23 سبتمبر إلى 26 سبتمبر 1996 بسعر ريال سعودي. رحلات طيران من الرياض إلى باكو بسعر 1505 ريال سعودي. رحلات من الرياض إلى اسطنبول السعر يبدأ من 1574 ريال سعودي رحلات من الرياض إلى الدار البيضاء من 23 سبتمبر ابتداء من 2366 ريال رحلات من الرياض إلى لندن تبدأ أسعار السفر من 1845 ريال سعودي. رحلات من جدة إلى الإسكندرية تبدأ الأسعار من 962 ريال سعودي. رحلة من نجران إلى الرياض 296 ريال سعودي رحلة الخطوط السعودية من جدة إلى الرياض 199 ريال سعودي رحلة من الرياض إلى الكويت 249 ريال سعودي رحلة جزر المالديف 7 أيام إقامة فنادق 7 نجوم 9،800 ريال سعودي رحلة جزر المالديف 5 أيام الإقامة في فنادق 5 نجوم 1،900 ريال سعودي رحلة من السعودية إلى القاهرة 339 ريال سعودي أبها الرياض الرحلة 299 ريال سعودي رحلة من المدينة المنورة إلى الرياض 169 ريال سعودي رحلة الخطوط الجوية السعودية جدة دبي 1،0412 ريال سعودي

طريقة حجز العرض عبر الخطوط السعودية 2022

توفر الخطوط السعودية إمكانية حجز عروض خاصة لليوم الوطني السعودي الـ 92 أو أي عروض أخرى عبر موقعها الإلكتروني، وشراء التذاكر عبر الإنترنت على النحو التالي

اذهب إلى صفحة الحجز.

حدد اتجاه الرحلة إذا اتجاه واحد. الذهاب والعودة.

تعيين وجهة السفر.

أدخل تاريخ الرحلة.

انقر فوق “انتقال”.

تحديد عدد المقاعد والأعمار.

تحديد درجة الحجز.

انقر فوق “بحث”.

سيتم عرض جميع الرحلات الجوية.

اختر العرض المناسب.

أدخل البيانات الشخصية، ثم أكد الحجز.

اتبع التعليمات لدفع الرسوم.

تنزيل تطبيق الخطوط السعودية

تطبيق الخطوط السعودية هو الوجهة الرسمية التي يمكن من خلالها الاستمتاع بحجز عروض الرحلات المتاحة، أو إدارة حساب المستخدم. يقدم العديد من المزايا لأعضاء الفرسان، ومن خلالها يمكنك معرفة تفاصيل الرحلة المحجوزة وغيرها الكثير. يمكنك تحميل التطبيق من خلال روابط التحميل التالية

هواتف Android.

هواتف iPhone التي تعمل بنظام IOS.

هواتف Samsung عبر متجر App Gallery.

آلية التواصل مع الخطوط السعودية

يمكنك التواصل مع الخطوط السعودية باتباع الخطوات التالية

رقم الهاتف الموحد 920022222.

مراكز الاتصال من خارج المملكة.

مواقع التواصل الاجتماعي ومنها

عروض يوم الطيران الوطني السعودي

تقدم الحكومة السعودية دليلاً مخصصًا لجميع العروض الخاصة باليوم الوطني الـ 92، يوضح جميع العروض التي أطلقتها الشركات والخطوط الجوية والمطاعم وغيرها للاحتفال بهذه المناسبة، ويمكنك الوصول إلى دليل عروض يوم الطيران الوطني مباشرة .

أفضل عروض اليوم الوطني الخطوط السعودية 2022 والتي تقوم الخطوط الجوية السعودية بتقديم الكثير من التخفيضات والعروض القوية على تذاكر الطيران في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 والتي يعتبر من ابز المناسبات الوطنية بالسعودية وهو ذكرى استقلال المملكة العربية السعودية.