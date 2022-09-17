أفضل عروض اليوم الوطني 92 جوالات لعام 1444 – 2022، الكثير من المتاجر والمحلات التجارية بالمملكة العربية السعودية تقدم افضل العروض والتخفيضات على الهواتف الذكية بذكرى اليوم الوطني السعودي والذي يصادف هذا اليوم العظيم بتاريخ 23 من شهر سبتمبر لعام 2022م كما ويعد من ابز الاحتفالات والمناسبات بالمملكة العربية السعودية ويقام به المهرجانات والحفلات الموسيقية والعروضات القوية والمختلفة في المحلات والشركات السعودية.

اليوم الوطني السعودي 92

اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية هو عطلة رسمية إحياء لذكرى انتصار الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – في تحقيق الوحدة الكاملة للمملكة العربية السعودية بضم جميع ممالكها السابقة في ظل الحكم الحالي. اسم الدولة، في 23 سبتمبر 1932 م، وبدأ الاحتفال. وقد تم منح الرسمية الفعلية بهذه المناسبة رسميًا وتم منح الموظفين والطلاب إجازة رسمية منذ عام 2005 م، أي منذ الذكرى الخامسة والسبعين لهذا الانتصار، و العطلة الرسمية لهذا اليوم ستكون في عام 2022 في 23 سبتمبر المقبل، والتي ستوافق يوم الجمعة على أن تكون العطلة يومًا واحدًا فقط.

يقدم اليوم الوطني 92 هواتف ذكية

اعتاد المواطنون في المملكة العربية السعودية على تقديم أفخم المتاجر للعديد من العروض والتخفيضات والتخفيضات في ذكرى اليوم الوطني السعودي سواء على المنتجات أو الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونيات أو السلع الغذائية. وكانت الهواتف المحمولة ضمن قوائم الخصومات والعروض، حيث اشتملت عروضها على أنواع عديدة منها “أوبو”، أوبو، وسامسونج، وآي فون، وآي فون، وهواوي “. وقد تم تقديم هذه العروض من قبل عدد من المتاجر الكبرى في جميع أنحاء المملكة، ومنها

متاجر كارفور.

متاجر اضافية.

مجموعة الباندا.

متجر العثيم.

مجموعة مانع.

مجموعة جرير.

تخفيضات على الجوالات من جرير اليوم الوطني 92

تقدم سلسلة متاجر جرير قائمة متميزة من العروض والخصومات على الهواتف المحمولة

هواوي بي 50 برو (256 جيجابايت) بعد الخصم 2999 ريال قبل الخصم 4299 ريال.

Oppo Reno 6 Pro (256 جيجا بايت) بعد الخصم 2399 ريال وقبل الخصم 2999 ريال.

هاتف Samsung Galaxy Zfold 3 (256 جيجابايت) بعد الخصم 5699 قبل الخصم 6799 ريال.

سامسونج جالكسي S21 FE5G بعد خصم 2249 ريال قبل الخصم 2999 ريال.

Huawei P50 Pocket (256 جيجا بايت) بعد الخصم 4299 قبل الخصم 5299 ريال.

هونر 50 (256 جيجا) بعد الخصم 1699 ريال قبل الخصم 2499 ريال.

Samsung Galaxy S22 Ultra بعد الخصم 4599 ريال قبل الخصم 5299 ريال.

آيفون 13 برو ماكس بعد الخصم 6999 ريال قبل الخصم 7699 ريال.

تخفيضات على الهواتف باليوم الوطني 92

أعلنت سلسلة متاجر اكسترا في المملكة العربية السعودية عن العديد من العروض على قائمة كبيرة من الهواتف المحمولة، وتضمنت القائمة

Xiaomi Redmi Note 20 S (128 جيجا بايت) بعد خصم 779 ريال قبل الخصم 949 ريال.

Samsung Galaxy A52 (128 GB) بعد خصم 1299 ريال قبل الخصم 1649 ريال.

Samsung Galaxy S20 FE (128 GB) بعد الخصم 1549 قبل الخصم 2999 ريال.

هواوي 8i (128 جيجا بايت) بعد خصم 799 ريال قبل الخصم 1399 ريال.

آيفون 13 باللون الأزرق (128 جيجابايت) بعد الخصم 3499 ريال قبل الخصم 3799 ريال.

هونر 50 الجيل الخامس (128 جيجا) بعد الخصم 1299 ريال بعد خصم 2199 ريال.

موتورولا G31 يدعم الجيل الرابع (128 جيجا بايت) بعد خصم 549 ريال بعد الخصم 899 ريال.

أسواق العثيم تقدم جوالات اليوم الوطني 92

أسواق العثيم في طليعة المتاجر التي تقدم عروضاً على الهواتف المحمولة في اليوم الوطني الـ 92

موبايل تكنو KA7 (128 جيجابايت) بسعر 569 ريال سعودي.

– Samsung A51 (128 جيجابايت) بسعر 985 ريال سعودي.

Honor 9X (128 جيجابايت) بسعر 745 ريال سعودي.

Huawei Y7P (64 جيجابايت) بسعر 645 ريال سعودي.

– آيفون 12 برو ماكس (128 جيجابايت) 4709 ريال سعودي.

Honor 9s (32 جيجا بايت) 359 ريال سعودي.

هاتف سامسونج موديل A51 (128 جيجابايت) بسعر 985 ريال سعودي.

يقدم اليوم الوطني 92 هواتف ذكية في كارفور

تقدم متاجر كارفور في المملكة العربية السعودية عروضاً خاصة في مختلف المناسبات الوطنية والرسمية، ومع حلول العيد الوطني السعودي 92، أعلنت كارفور عن خصومات تصل إلى 30٪ على الهواتف المحمولة، وفيما يلي أبرز العروض التي تم الإعلان عن

Honor X8 Dual SIM (128 جيجا بايت) بعد خصم 855 ريال قبل الخصم 949 ريال.

هاتف سامسونج 26A (32 جيجا بايت، 2 جيجا رام) بعد خصم 2455 ريال قبل الخصم 2294 ريال.

هواوي نوفا 8 (128 جيجا) بعد الخصم 1115 ريال قبل الخصم 1199 ريال.

موبايل Vivo Y 55 (128 جيجابايت، 4 جيجابايت رام) بعد الخصم 1000 ريال، بعد الخصم 1120 ريال.

آيفون 11 LTE 4G (تخزين 64 جيجابايت) بعد الخصم 2249 ريال قبل الخصم 2499 ريال.

رابط عروض أسواق العثيم باليوم الوطني

بدخولك الموقع الرسمي لأسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية، يمكنك مشاهدة جميع العروض الجديدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 على الهواتف المحمولة، ويمكنك إدخال “”.

اليوم الوطني السعودي 92 من اهم وابرز المناسبات الهامة بالمملكة العربية السعودية وهو ذكرى توحيد واستقلال السعودية على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وبهذا اليوم يوجد الكثير من التخفيضات والعروض المختلفة للمواطنين السعوديين ومحلات كارفور يقدم عروضات قوية على الهواتف النقالة باليوم الوطني السعودي 92.