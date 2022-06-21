أفضل عروض لولو هايبر المميزة على الأجهزة بخصومات مذهلة لا تفوتها

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600 ريال خصم على شاشة ذكية عالية الدقة ، تتميز بشاشة 50 بوصة ، بسعر 1399 ريال بدلاً من 1999 ريال.

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عروض لولو هايبر